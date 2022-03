von Alexander Gehlsdorf (Donnerstag, 03.03.2022 - 18:14 Uhr)

Auch die Kleriker stehen in Elex 2 wieder als Fraktion zur Verfügung. Welche Vorteile ihr durch eine Mitgliedschaft bei der religiösen Bruderschaft erwarten, lest ihr in unserem Guide.

Wo findet ihr die Burg der Kleriker

Die Burg der Kleriker (grün) findet ihr direkt im Nordwesten der Bastion (rot), in der sich Jax und der Rest der 6. Macht versammelt hat. Anders als bei den anderen Fraktionen, deren Stützpunkte ihr zum Spielbeginn am besten mit kampfstarker Begleitung aufsuchen solltet, ist der Weg zur Burg der Kleriker auch für niedrigstufige Charaktere relativ sicher.

Die Fähigkeiten der Kleriker

Da die Kleriker auf jegliche Magie verzichten, könnt ihr keine mächtigen Zauber bei ihnen lernen. Dennoch erhaltet ihr nützliche Fähigkeiten, die eure Überlebenschancen immens steigern.

Außerdem erhaltet ihr als Mitglied der Kleriker Zugang zu besonders mächtigen Waffen und Rüstungen, um die fehlende Magie mit technologischer Überlegenenheit auszugleichen.

Fähigkeit Beschreibung Letzte Chance Anstatt zu sterben, wird der letzte Schaden ignoriert und du wirst für kurze Zeit unverwundbar. Unerschütterlich Jede Stufe erhöht deine Resistenz gegen Realitätsschaden.

So werdet ihr Mitglied bei den Klerikern

Die Burg der Kleriker liegt zwar in der unmittelbaren Nähe eurer Bastion, bis ihr jedoch ein Mitglied der Fraktion werden könnt, vergeht viel Zeit. Die religiösen Kleriker nehmen abtrünnige Albs in ihre Reihen auf, weshalb ihr euch zunächst den Albs anschließen müsst. Alle Informationen dazu findet ihr im verlinkten Guide. Sobald ihr dort zum Trooper aufgestiegen seid, könnt ihr zu den Klerikern wechseln.