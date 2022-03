von Alexander Gehlsdorf (Montag, 07.03.2022 - 16:01 Uhr)

Auch in Elex 2 sind wieder Romanzen möglich. So könnt ihr sowohl mit Caja, Nasty als auch Nyra eine Beziehung beginnne, allerdings müsst ihr euch für eine der drei Damen entscheiden. Außerdem solltet ihr ihre Vorlieben genau kennen, damit am Schluss die Liebe siegen kann. Alle Informationen dazu findet ihr in diesem Guide.

Nasty, Caja oder Nyra: Welches Herz wird Jax in Elex 2 erobern?

Von den sieben Begleiter, die ihr in Elex 2 finden könnt, sind mit drei Charakteren Romanzen möglich: Caja, Nasty und Nyra. Damit auch wirklich die Funken sprühen, müsst ihr jedoch zunächst die Zuneigung erhöhen. Vor allem Nasty ist euch zu Beginn alles andere als wohlwollend gesinnt.

Um die Zuneigung zu einer Begleiterin zu erhöhen, muss sie euch begleiten und bei Quest-Gesprächen und anderen Entscheidungen anwesend sein. Je nachdem, welche Auswahl ihr trefft, ändern sich das Verhältnis zum Besseren oder Schlechteren. Hier spielen die persönlichen Überzeugungen der drei Frauen eine wichtige Rolle: Während Caja etwas durch gutherzige Entscheidungen beeindruckt wird, hat dies bei Nasty den gegenteiligen Effekt. Der schnellste Weg die Zuneigung zu erhöhen besteht darin, die Questreihen der einzelnen Begleiterinnen zu absolvieren.

Sobald die Zuneigung zu einer der Frauen hoch genug ist, beginnt eine Quest, die schließlich zu einer Beziehung führen kann. Welche Quests das ist und welche Vorlieben Caja, Nasty und Nyra haben, erfahrt ihr in der Übersicht unten.

Wenn es mit der Beziehung klappt, gibt es als Höhepunkt eine keusche Zwischensequenz.

Sobald ihr eine Romanze mit einer der drei Damen begonnen habt, wartet sie in eurem Zimmer in der Bastion auf euch. Dort könnt ihr sie ansprechen und die Dialogoption (Zeit mit ihr verbringen) auswählen. Daraufhin wird die Romanze in einer kurzen, keuschen Zwischensequenz illustriert.

Romanze mit Caja

• Quest: Alte Liebe rostet nicht

• Vorlieben: Gute Taten, Berserker, Kleriker

• Abneigungen: Schlechte Taten, Outlaws, Morkons, Albs

Romanze mit Nasty

• Quest: Liebenswertes Miststück

• Vorlieben: Schlechte Taten, Outlaws, Morkons

• Abneigungen: Gute Taten, Berserker, Kleriker, Albs

Romanze mit Nyra

• Quest: Nüchterne Flamme

• Vorlieben: Albs

• Abneigungen: Berserker, Kleriker, Outlaws