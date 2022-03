von Ewelina Walkenbach (Mittwoch, 09.03.2022 - 09:48 Uhr)

Das Schloss Sturmschleier ist in Elden Ring einer der ersten Bereiche, die ihr aufsuchen müsst. Diejenigen unter euch, die aber lieber die offene Welt bereisen wollen, ärgern sich vielleicht, dass sie erst den schweren Boss besiegen müssen, um die Karte weiter zu erkunden. So ist es aber nicht. Ihr könnt das Schloss Sturmschleier überspringen, indem ihr den geheimen Pfad nutzt. Den genauen Weg seht ihr im Video, weiter unten beschreiben wir ihn grob.

Elden Ring: Weg um das Schloss Sturmschleier

Der geheime Pfad um Schloss Sturmschleier in Elden Ring

Um das Schloss Sturmschleier zu überspringen, begebt ihr euch am besten zum Ort der Gnade Hütte am Sturmhügel, wo ihr Roderika, das Mädchen mit dem roten Umhang getroffen habt. Von hier aus führt ein Pfad zum Schloss Sturmschleier und dem folgt ihr bis zur Gabelung. Diese erkennt ihr nur sehr schwer, weshalb wir den Weg als geheimen Pfad bezeichnen. Das nächste Bild hilft euch dabei.

An dieser Stelle müsst ihr rechts abbiegen, um das Schloss Sturmschleier in Elden Ring zu überspringen.

Folgt diesem Pfad und haltet nah an den Klippen links. Ihr habt sicherlich schon das Pferd finden können, also nutzt es, um an den Wölfen vorbeizureiten und euch den Kampf zu sparen. Reitet weiter bis zum nächsten Ort der Gnade – Seeklippen. Jetzt befindet ihr euch im Bereich Liurnia das Seenland und habt Limgrave hinter euch gelassen.

Warum sollte ich Schloss Sturmschleier überspringen?

Da dieser Bereich zur Hauptquest gehört, werdet ihr euch früher oder später durchkämpfen müssen. In unserer Komplettlösung führen wir euch auf kurzem und langem Weg durch das Schloss Sturmschleier. Bereitet euch der Boss Margit oder Godrick Probleme? Auch da helfen wir euch. Folgt den Links zu den entsprechenden Artikeln.

Ihr könnt aber erst einmal die offene Welt weiter erkunden, die euch zahlreiche Geheimnisse bietet. Außerdem könnt ihr die Quest von Boc, dem sprechenden Baum abschließen und euch dann von ihm eure Kleidung verschönern lassen. Ihr könnt noch weitere Kriegsasche oder Asche der Geister suchen sowie euren Charakter schnell leveln, um eure Chancen für Schloss Sturmschleier zu verbessern.