Die Welt von Elex 2 ist riesig, doch zum Glück müsst ihr nicht jede Strecke zu Fuß zurücklegen. Stattdessen könnt ihr überall auf der Karte Teleporter freischalten, die euch danach als Schnellreisepunkte dienen. Damit ihr dabei keinen Teleporter verpasst, haben wir alle Fundorte für euch auf der Karte markiert.

Wir zeigen euch die Fundorte aller Teleporter in Elex 2.

Obwohl ihr in Elex 2 ein Jetpack an der Hüfte habt, sind die Teleporter die längste Zeit der beste Weg, um euch schnell durch Magalan zu bewegen. Allerdings sind deren Fundorte nicht auf dem Radar markiert. Daher kann es passieren, dass ihr den ein oder anderen Teleporter überseht, obwoh ihr schon unzählige Male daran vorbeigelaufen seid. Auf unserer Karte seht ihr deshalb die Fundorte aller 47 Teleporter in Elex 2, damit ihr euer Abenteuer durch Magalan so reibungslos wie möglich fortsetzen könnt.

Fundorte aller Teleporter in Elex 2

Alle Teleporter im Norden von Magalan.

• 47: Hauptformer

• 46: Canyon-Klippen

• 45: Maracor-West

• 44: Maracor-Ost

• 43: Maracor-Pass

• 42: Hangar

• 41: Alter Konverter Ignadon

• 40: Umland von Alphara

• 39: Alphara

• 38: Depot

• 37: Altes Chemiewerk

Alle Teleporter im Zentrum von Magalan.

• 36: Betara

• 35: Firmengelände Vulkan

• 34: Schneesiedlung

• 33: Kraterklippe

• 32: Burgruine West-Ignadon

• 31: Eispass

• 30: Krater

• 29: Krater-Pass

• 28: Altes Eisenwerk

• 27: Burg



Alle Teleporter im Süden von Magalan.

• 26: Gammara

• 25: Ruinenfelder Ost-Carakis

• 24: Tomsontown-Süd

• 23: Tomsontown-Mitte

• 22: Grotte

• 21: Tomsontown-Nord

• 20: Ruinenfelder Süd-Carakis

• 19: Ruinenfelder West-Carakis

• 18: Amphitheater

• 17: Bastion

• 16: Verlassener Hof

• 15: Weltenherz West-Carakis

• 14: Deltara

• 13: Ostküste

• 12: Leuchtturm

• 11: Südklippen

• 10: Bunker des Dukes

• 9: Fort

• 8: Kuppelruinen

• 7: Alter Windpark

• 6: Zentrales Weltenherz

• 5: Hangar-Ruine

• 4: Alte Fabrik

• 3: Alter Konverter Tavar

• 2: Tavargebirge

• 1: Epsilara