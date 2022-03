von Alexander Gehlsdorf (Freitag, 11.03.2022 - 12:17 Uhr)

In Elex 2 verbessern sich eure Fähigkeiten nicht automatisch. Stattdessen müsst ihr die Lernpunkte, die ihr bei jedem Levelaufstieg verdient, bei Lehrern gegen neue Talente eintauschen. Wir zeigen euch alle Lehrer in Elex 2 auf der Karte.

Nicht alle Lehrer sind dabei von Anfang an zugänglich. In einigen Fällen müsst ihr etwa zunächst Mitglied einer Fraktion werden, um etwa die besonderen Fähigkeiten der Albs oder Morkons zu erlenen. Andere Lehrer stehen wiederum in Stadtvierteln, die ihr erst im Laufe einer Questreihe freischalten müsst. Ein gutes Beispiel dafür ist das Obere Viertel im Fort der Berserker.

Wie ihr so schnell wie möglich Stufenaufstiege und somit Lernpunkte verdienen könnt, erfahrt ihr in unserem Guide.

Alle Lehrer in der Bastion

Nummer Lehrer Skills 1 Thialg Nahkampf, Schwere Waffen, Gesundheit, Ausdauer 2 Gardok Schlösser, Bergbau 3 Schmied Büchsenmacher 4 Rolf Fernkampf, Überleben, Trophäen

Alle Lehrer der Berserker

Nummer Lehrer Skills 1 Astrid Fernkampf, Überleben, Trophäen 2 Lasse Schutz, Ausdauer, Büchsenmacher 3 Tilas Gesundheit, Stoffwechsel, Chemie 4 Ejnar Nahkampf, Schwere Waffen, Gesundheit, Ausdauer, Überleben 5 Tjark Schlösser, Diebstahl, Hacking, Empathie 6 Halla Berserker, Schutz, Resistenz 7 Türsteher Nahkampf, Schwere Waffen 8 Chloe Spezial 9 Scrappy Büchsenmacher, Bergbau

Alle Lehrer der Kleriker

Nummer Lehrer Skills 1 Hagen Kleriker 2 Eva Attribute, Lernen, Sozial 3 Heinrich Nahkampf, Fernkampf, Schwere Waffen, Schutz 4 Vivian Büchsenmacher, Hacking

Alle Lehrer der Outlaws

Nummer Lehrer Skills 1 Stöpsel Diebstahl 2 Hector Schlösser, Hacking, Empathie 3 Ausbilder Outlaw, Chemie, Attribute 4 Der Söldner Fernkampf, Schwere Waffen, Schutz, Gesundheit, Überleben, Büchsenmacher 5 Mick Chemie, Sozial

Alle Lehrer der Morkons

Nummer Lehrer Skills 1 Sloppy Bergbau 2 Attila Nahkampf, Schwere Waffen, Ausdauer, Trophäen 3 Gosta Schutz, Gesundheit, Attribute 4 Vlad Überleben, Trophäen 5 Batulga Nahkampf, Ausdauer 6 Dimitry/Marat Morkon, Nahkampf, Schwere Waffen, Gesundheit 7 Bahadur Morkon

Alle Lehrer der Albs

