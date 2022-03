von Alexander Gehlsdorf (Freitag, 11.03.2022 - 14:40 Uhr)

In Elex 2 wird euch nichts geschenkt, weshalb ihr eure Beute so oft es geht bei Händlern zu Geld beziehungsweise Elexit machen solltet. Wir zeigen euch die Fundorte aller Händler in Elex 2.

Ohne regelmäßig Händler zu besuchen, kommt ihr in Elex 2 nicht weit.

Waffen, Rüstungen aber auch Tränke, Rezepte und Munition gibt es in den meisten Fällen nur gegen bare Elexsplitter bei Händlern zu kaufen. Damit ihr nicht ziellos durch Magalan irrt, haben wir die Fundorte aller Händler in Elex 2 für euch zusammengetragen.

Die besten Möglichkeiten, um schnell an Elexit zu kommen, findet ihr im verlinkten Guide.

Alle Händler in der Bastion

Nummer Händler Waren 1 Gardok Munition, Rüstungen, Dietriche, Presslufthammer 2 Schmied Munition, Erz, Rezepte, Waffen, Rüstungen, Heiltränke, Dietriche, Treibstoff 3 Balde Pfeile, Bolzen, Nahrung, Trankrezepte, Trophäen

Alle Händler der Berserker

Nummer Händler Waren 1 Caleb Treibstoff, Waffen, Rüstungen, Munition, Heiltränke 2 Skinny Nahrung, Rezepte 3 Nahrungshändler Rezepte 4 Händler Waffen, Munition, Treibstoff 5 Ivan Treibstoff 6 Schrotthändlerin Waffen, Schrott 7 Barkeeper Nahrung, Rezepte 8 Lasse Rüstung, Treibstoff 9 Alchemistin Tränke 10 Berit Tränke, Treibstoff 11 Halvar Rezepte, Tränke 12 Rüstungshändler Rüstungen, Waffen, Treibstoff

Alle Händler der Kleriker

Nummer Händler Waren 1 Gemischtwarenhändler Waffen, Schrott, Erz, Treibstoff, Rezepte, Zellen

Alle Händler der Outlaws

Nummer Händler Waren 1 Zac Munition, Elex, Treibstoff 2 Brenda Nahrung, Getränke 3 Ausbilder Waffen, Rüstungen 4 Schrotthändler Schritt, Waffen 5 Irina Gemischwaren 6 Der Söldner Waffen, Munition, Schritt, Dietriche 7 Vicky Munition, Tränke, Rezepte

Alle Händler der Morkons

Außer Danka findet ihr alle Morkon-Händler in der Grotte, also unterirdisch.

Nummer Händler Waren 1 Danka Rüstungen, Elex, Schrott, Treibstoff 2 Waffenhändler Waffen, Munition, Schrott 3 Marika Rüstungen, Nahrung, Treibstoff 4 Nova Stims, Elex 5 Gosta Nahrung, Tränke 6 RÜstungshändlerin RÜstungen, Treibstoff, Rezepte 7 Schrotthändler Waffen, Schrott

Alle Händler der Albs

