von Alexander Gehlsdorf (Dienstag, 15.03.2022 - 17:09 Uhr)

In Elex 2 sind fast 100 Tresor versteckt, die alle mit einem eigenen Zahlencode geschütze sind. Wenn ihr also keine Punkte in Hacken investieren und dennoch jeden Sicherheitsschrank öffnen wollt, verraten wir euch alle Kombinationen.

Wir verraten euch die Kombination für jeden Tresor in Elex 2.

Um in Elex 2 einen Tresor aufzubrechen, müsst ihr zunächst die Fähigkeit Hacken lernen. Alle Infos dazu findet ihr im verlinkten Guide. Falls ihr die Lernpunkte hingegen sparen wollt oder das dazugehörige Minispiel nicht immer meistert, verraten wir euch hier die Codes für alle Tresore in Elex 2.

Alle Tresor-Codes in Tavar

Alle Tresor-Codes in Tavar

Nummer Code 1 6666 2 0423 3 9864 4 6905 5 4725 6 9310 7 6214 8 4017 9 3457 10 7153 11 2847 12 3708 13 3871 14 8472 15 5126 16 6942 17 3071 18 3712 19 2057 20 2371 21 6241 22 1657

Alle Tresor-Codes im Fort der Berserker

Alle Codes der Tresore im Fort der Berserker

Nummer Code 23 2681 24 1950 25 8696 26 0000 27 4756 28 5461 29 4632 30 4781 31 3468

Alle Tresor-Codes bei der Burg der Kleriker

Alle Codes der Tresore bei der Burg der Kleriker

Nummer Code 32 5063 33 0175 34 3954 35 7485 36 1234 37 3167 38 4356 39 0195 40 5472 41 6582 42 2106

Alle Tresor-Codes im Krater der Outlaws

Alle Codes der Tresore im Krater der Outlaws