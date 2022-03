von Ewelina Walkenbach (Montag, 14.03.2022 - 17:19 Uhr)

Der Schleier des Imitators ist in Elden Ring ein Gegenstand, mit dem ihr euch gewissermaßen unsichtbar machen könnt. Mithilfe des Items könnt ihr euch in eine Form aus der Umgebung verwandeln, sodass euch andere Spieler nicht sofort erkennen. Wir zeigen euch, wo ihr den Schleier des Imitators finden werdet.

Schleier des Imitators finden

Wenn ihr im Schloss Sturmschleier den Ort der Gnade Wallturm erreicht habt, dann seid ihr schon ziemlich nahe am Schleier des Imitators. Kämpft euch weiter durch die Burg durch, bis ihr in einem Raum ankommt, der wie ein Esszimmer aussieht. Achtung! Hier befindet sich ein starker Ritter, also lasst euch nicht erwischen. In der Kiste in diesem Raum befindet sich der Schleier des Imitators.

Hier seht ihr den genauen Fundort der Kiste mit dem Schleier des Imitators auf der Karte.

So verwandelt ihr euch mit dem Schleier des Imitators

Dieser Gegenstand ist eigentlich vor allem dann nützlich, wenn eine Invasion eurer Welt durch einen Blutigen Finger stattfindet. Das ist Teil des Multiplayers und des PvP-Modus von Elden Ring. Legt den Schleier des Imitators einfach in eure Schnellauswahl und betätigt die belegte Tastenkombination, um den Gegenstand zu benutzen.

Sucht euch aber schon im Vorfeld einen Ort, der für eure Verwandlung sinnvoll ist. Eine Statue mitten auf einer Wiese wird kaum einen Spieler davon überzeugen, dass es sich nur um ein Objekt handelt. Außer natürlich, auf dieser Wiese stehen mehrere solcher Stauen. Das folgende Bild zeigt euch den ersten Imitator, der uns im Spiel begegnet ist.

Die Statue an dem Tor ist normalerweise nicht dort. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass ein Spieler sich in ein Objekt verwandelt hat.

