von Ewelina Walkenbach (Dienstag, 15.03.2022 - 17:22 Uhr)

Es gibt viele Waffentalente bei Elden Ring. Einige sind begehrter als andere und so ist es auch im Fall des Blutigen Schnitts. Hierbei handelt es sich um eine starke Kriegsasche, die eurem Schwert nicht nur den Effekt Blutung verleiht, sondern auch einen flinken Move. Wir erklären euch in unserem Artikel, wo ihr Blutiger Schnitt finden werdet, um euch selbst davon zu überzeugen. Alternativ könnt ihr auch das folgende Video mit dem Fundort schauen.

Elden Ring: Fundort von Blutiger Schnitt

Kriegsasche Blutiger Schnitt finden

Der Bereich, in dem ihr Blutiger Schnitt finden werdet, ist einer der einfachsten in Elden Ring. Ihr müsst euch in den Osten von Limgrave begeben, wo ihr die Festung Haight finden werdet. Auf dem Weg dorthin könnt ihr übrigens dem NPC Kenneth Haight begegnen, der euch im Rahmen seiner Quest darum bittet, die Festung für ihn zurückzuerobern.

Besiegt die Gegner vor der Festung und betretet sie anschließend. Auch hier müsst ihr euch jetzt bis nach oben durchkämpfen. Die Festung ist sehr überschaubar. Sie ist nicht viel größer als das, was ihr beim Betreten sehen könnt. Oben befindet sich ein Ritter mit einem Schwert und einem Schild. Diesen Ritter müsst ihr besiegen, wenn ihr Blutiger Schnitt haben wollt. Übrigens findet ihr in der Festung auch das Claymore, ein beliebtes Schwert unter den Souls-Spielern.

Die Kriegsasche Blutiger Schnitt findet ihr im Osten von Limgrave, in der Festung Haight.

Was kann Blutiger Schnitt?

Blutiger Schnitt lässt sich ausschließlich mit Schwertern verwenden. Ausgenommen sind dabei gigantische Schwerter. Durch diese Kriegsasche wird eurer Waffe die Affinität Blutig verliehen. Das bedeutet, dass ihr damit bei euren Gegnern Blutungen verursachen könnt. Dafür müsst ihr allerdings ein wenig eures eigenen Lebens opfern.