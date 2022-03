von Olaf Fries (Dienstag, 15.03.2022 - 18:00 Uhr)

In Tiny Tina’s Wonderlands sollt ihr die gewohnte Borderlands-Action geliefert bekommen. Zum neuen Looter-Shooter stellen sich viele Spieler die Frage, ob es Crossplay und Splitscreen gibt. Im Folgenden beantworten wir es euch.

Gibt es Crossplay in Tiny Tina’s Wonderlands?

Kurz gesagt: Ja! Tiny Tina’s Wonderlands bietet komplettes Crossplay an. Die beste Nachricht ist, dass die Spieler aller Plattformen (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC) uneingeschränkt miteinander spielen können.

In Tiny Tina's Wonderlands könnt ihr gegen alle Bosse ebenfalls mit Crossplay antreten. (Bildquelle: Gearbox)

Da im Borderlands-Spinoff eine Anzahl von bis zu 4 Spielern im Koop gemeinsam spielen können, ist es sicherlich eine erfreuliche Nachricht für alle Enthusiasten des neuen Looter-Shooters.

Die Info teilt auch Randy Pitchford via Twitter. Er schreibt in seinem darauffolgenden Tweet aber auch, dass alle Fans ein bisschen Nachsicht mit dem Entwickler walten lassen sollten, falls es zu Problemen kommt, da es sich für sie um Neuland handelt.

Es bleibt also abzuwarten, wie reibungslos das Crossplay-Feature zum Launch von Tiny Tina’s Wonderlands läuft. Zum Start vom Vorgänger Borderlands 3 gab es übrigens kein Crossplay, das Feature wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt per Patch ins Spiel eingebaut.

Tiny Tina's Wonderlands: Next Level Edition - Amazon Steelbook - USK - [Playstation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 16.03.2022 03:21 Uhr

Gibt es Splitscreen in Tiny Tina’s Wonderlands?

Kurz und schmerzlos: Ja! Allerdings mit kleinen Unterschieden.

Grundsätzlich könnt ihr das Borderlands-Spinoff komplett im Koop zocken, egal ob per Splitscreen oder Online-Koop.

Auf der PlayStation 4 und der Xbox One könnt ihr mit 2 Spielern via Splitscreen spielen. Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S bietet der Looter-Shooter Splitscreen mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig an.

Falls ihr es also möchtet, könnt ihr das gesamte Spiel im Couch-Koop zusammen zocken. Tiny Tina’s Wonderlands soll am 25. März 2022 erscheinen und ebenfalls den gewohnten Borderlands-Humor mit sich bringen.

Falls ihr im März noch mehr Games spielen wollt, zeigt euch das folgende Video die Must-Plays des Monats: