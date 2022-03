von Alexander Gehlsdorf (Donnerstag, 17.03.2022 - 15:22 Uhr)

Wie in jedem Gebiet in Lost Ark sind auch in Prideholme eine Handvoll Mokoko-Samen versteckt. Wir verraten euch alle Fundorte.

Wir zeigen euch alle Fundorte der Mokoko-Samen in Prideholme. (Quelle: Screenshot Spieletipps.

In Prideholm, der ersten Stadt von Lost Ark, sind bereits einige Mokoko-Samen versteckt. Die meisten davon könnt ihr mit einem geübten Blick leicht selbst entdecken. Nur einige haben sich hinter besonders cleveren Verstecken verborgen.

Falls es euch nicht gelingt, alle Mokoko-Samen in Prideholme auf eigene Faust zu entdecken, verraten wir euch an dieser Stelle alle Fundorte.

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 1/9

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 1/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Der erste Mokoko-Samen ist kaum zu übersehen. Er liegt direkt am Baum neben der Kathedrale.

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 2/9

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 2/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Den zweiten Mokoko-Samen findet ihr neben dem Anschlagbrett in Prideholme.

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 3/9

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 3/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Am Fuße des Sockels mit der Löwenstatue könnt ihr einen weiteren Mokoko-Samen finden.

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 4/9

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 4/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Der nächste Mokoko-Samen ist schon etzwas besser versteckt. Er liegt hinter dem Baum neben der Treppe, die sich zwischen der Löwenstatue und der Treppe befindet.

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 5/9

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 5/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Ganz im Süden von Prideholme liegt ein Mokoko-Samen auf dem Acker.

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 6/9

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 6/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Ganz in der Nähe des Ackers findet ihr einen weiteren Mokoko-Samen auf dem Feld.

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 7/9

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 7/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Der nächste Mokoko-Samen ist gut versteckt. Lauft vom Stadtausgang an der Treppe vorbei, bis ihr den Baum mit Kadin davor erreicht. Der Mokoko-Samen ist hinter dem Haus verborgen.

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 8/9 + 9/9

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 8/9 + 9/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Die letzten beiden Mokoko-Samen in Prideholme sind besonders gut versteckt. In der Kathedrale könnt ihr in der hinteren, linken Ecke durch die Wand laufen und somit in einen geheimen Bereich außerhalb der Karte gelangen.

Mokoko-Samen in Prideholme - Fundort 8/9 + 9/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Obwohl ihr die Wände nicht sehenn könnt, sollte es euch relaltiv gut gelingen, dem unsichtbaren Weg zu folgen. Auf diese Weise findet ihr die letzten beiden Mokoko-Samen in Prideholme.

