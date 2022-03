von Olaf Fries (Donnerstag, 17.03.2022 - 18:31 Uhr)

Der neue Looter-Shooter Tiny Tina’s Wonderlands möchte den abgedrehten Humor und die gewohnte Action der Borderlands-Franchise auf eure Bildschirme bringen. Damit alles reibungslos läuft, benötigt ihr natürlich die richtige Hardware. Im Folgenden zeigen wir euch alle Systemvoraussetzungen für euren PC.

Damit die Einhörner flüssig über eure Bildschirme galoppieren, solltet ihr die Systemanforderungen für Tiny Tina's Wonderlands erfüllen. (Bildquelle: Gearbox)

Minimale Systemanforderungen für Tiny Tina’s Wonderlands

Nur weil ihr auf eurem PC spielt, müsst ihr übrigens nicht ausschließlich mit euren PC-Freunden zocken, denn Tiny Tina’s Wonderlands unterstützt uneingeschränktes Crossplay.

Die minimalen Systemvoraussetzungen für den Looter-Shooter sehen wie folgt aus:

Betriebssystem Windows 10 Prozessor AMD FX-8350 oder Intel i5-3570 Arbeitsspeicher 6 GB RAM Grafikkarte AMD Radeon RX470 oder NVIDIA GeForce GTX 960 4GB Festplattenspeicher 75 GB DirectX Version 11

Empfohlene Systemvoraussetzungen für Tiny Tina’s Wonderlands

Euer Rechner schafft die Anforderungen nicht? Ihr könnt euch das Spiel auch für die Playstation kaufen:

Damit Tiny Tina’s Wonderlands reibungslos läuft und ihr die Option habt eure Einstellungen etwas höher zu schrauben, solltet ihr die empfohlenen Systemanforderungen erfüllen:

Betriebssystem Windows 10 Prozessor AMD Ryzen 5 2600 oder Intel i7-4770 Arbeitsspeicher 16 GB RAM Grafikkarte AMD Radeon RX 590 8GB oder NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Festplattenspeicher 75 GB DirectX Version 11

In den Einstellungen des Spiels könnt zahlreiche Optionen ändern und nach eurem Belieben verändern, soweit eure Hardware es natürlich zulässt. So könnt ihr beispielsweise eure FPS ("frames per second") ohne Limit laufen lassen oder ab einen gewissen Wert deckeln.

Neben den allgemeinen Einstellungen könnt ihr zudem noch die Details der Umgebung, der Charaktere, sowie "Motion Blur" und "Camera Blur" verändern.

Wenn ihr euch einen ersten Eindruck von Tiny Tina’s Wonderlands verschaffen wollt, könnt ihr im folgenden Gameplay-Trailer den Looter-Shooter in Aktion sehen: