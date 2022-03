von Ewelina Walkenbach (Donnerstag, 17.03.2022 - 15:46 Uhr)

Da Elden Ring selbst keine Empfehlung für die richtige Reihenfolge der Gebiete nach Level gibt, müssen die Spieler sich hier selbst helfen. Durch ausprobieren und spielen konnte die internationale Community eine Einschätzung der notwendigen Level für die Bereiche der Open World von Elden Ring geben. Da wir die Empfehlung als gelungen empfinden, wollen wir sie an euch weitergeben.

Gebiete-Reihenfolge für Level 1-50

Innerhalb der Bereiche, die wir euch auf dem Bild markiert haben, gibt es immer wieder einzelne Dungeons oder Unterwelten, die für Level 1-50 zu herausfordernd sein könnten. Zum Beispiel das Gebiet Siofra, zu dem ihr über einen Brunnen im Nebelwald gelangt.

Wenn ihr die Möglichkeit habt, euren Speicherstand in die Cloud hochzuladen oder auf dem PC zu kopieren und zu sichern, dann empfehlen wir euch, es regelmäßig zu tun. So werdet ihr zur Not einen vorherigen Speicherstand laden können, wenn ihr mal in einem zu starken Dungeon zu viele Runen verloren habt.

Diesen Gebieten solltet ihr euch zu Beginn von Elden Ring (Level 1-50) widmen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Level 1-50 Gebiete 1-15 Westen von Limgrave 10-20 Sturmhügel 10-20 Osten von Limgrave 20-30 Halbinsel der Tränen 30-40 Schloss Sturmschleier 40-50 Liurnia, das Seeland

Gebiete-Reihenfolge für Level 50-100

Level 50-100 Gebiete 50-60 Akademie von Raya Lucaria 50-60 Ainsel 50-60 Siofra 60-70 Der Süden von Caelid 60-80 Altus-Plateau 70-80 Nokron, die ewige Stadt 70-80 Aquädukt am Siofra 80-90 Deeproot Depths 80-100 Gelmir 80-100 Lake of Rot

Gebiete-Reihenfolge für Level 100-150

Level 100-150 Gebiete 90-110 Drachenhügel 90-110 Leyndell, Königliche Hauptstadt 100-120 Forbidden Lands 100-120 Berggipfel der Riesen 100-120 Consecrated Grounds 110-140 Mohgwyn Palace 120-150 Miquella's Haligtree 120-150 Zerfallendes Farum Azula 120-150 City of Ash 120-150 Die Enden

(Quelle: Fextralife)

