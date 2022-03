von Alexander Gehlsdorf (Donnerstag, 17.03.2022 - 17:37 Uhr)

Lost Ark | Fundorte aller Mokoko-Samen in Stammhügel

Wie in praktisch jedem Gebiet in Lost Ark sind auch in Stammhügel eine ganze Reihe Mokoko-Samen versteckt. Wir zeigen euch alle Fundorte.

Wir zeigen euch alle Fundorte der Mokoko-Samen in Stammhügel. (Quelle: Screenshot Spieletipps)

In Stammhügel werdet ihr nicht alle Mokoko-Samen bei eurem ersten Besuch einsammeln können. Um einige der besonders kniffligen Verstecke aufzuspüren, müsst ihr zunächst ein Notenblatt freigeschaltet haben, das ihr erst im Endgame von Lost Ark erhalten könnt.

Falls es euch nicht gelingt, alle Mokoko-Samen in Stammhügel auf eigene Faust zu entdecken, verraten wir euch an dieser Stelle alle Fundorte.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 1/9

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 1/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Gleich nachdem ihr Stammhügel betreten habt, findet ihr den ersten Mokoko-Samen an der Ruinenmauer.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 2/9

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 2/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Im großen Areal im Zentrum der ersten Stammhügelzone findet ihr einen Mokoko-Samen am Felsen in der Mitte.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 3/9 und 4/9

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 3/9 und 4/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 3/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 4/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Die nächsten beiden Mokoko-Samen sind nur mit einem Trick zu erreichen. Zuerst müsst ihr die Gegner im unmittelbaren Umkreis besiegen. Nur dann erscheint ein Symbol auf dem Boden, das es euch erlaubt, über die Mauer zu springen.

Seid ihr erst hinter Mauer, könnt ihr dort die beiden Momoko-Samen einsammeln.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 5/9

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 5/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Der nächste Mokoko-Samen liegt inmitten des Banditen-Camps. Tretet so dicht es geht an die Wand heran, bis ihr der Button zum Aufheben erscheint.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 6/9

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 6/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Am Ende der Brücke liegt ein Mokoko-Samen, der ausnahmsweise besonders leicht zu finden ist.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 7/9

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 7/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Der nächste Mokoko-Samen hat sich erneut hinter dem dichten Blätterdach eines Baumes versteckt.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 8/9 und 9/9

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 8/9 und 9/9 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Die letzten beiden Momoko-Samen erreicht ihr nur, wenn ihr das Notenblatt Waldmenuett besitzt. Dafür ist mindestens Stufe 50 notwendig. Spielt das Lied, um die Ranken zu öffnen. Dann könnt ihr euch die beiden Mokoko-Samen dahinter sichern.

