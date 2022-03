von Alexander Gehlsdorf (Freitag, 18.03.2022 - 15:22 Uhr)

Lost Ark | Fundorte aller Mokoko-Samen in Anguemosberg

Sobald ihr das Gebiet Anguemosberg erreicht, gilt es erneut einige Mokoko-Samen zu sammeln. Insgesamt könnt ihr euch fünf der grünen Sprossen sichern. Wir zeigen euch alle Fundorte.

Wir zeigen euch alle Fundorte der Mokoko-Samen in Anguemosberg. (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Im Vergleich zu den vorherigen Gebieten sind in Anguemosberg lediglich 5 Mokoko-Samnen versteckt. Außerdem ist keinerlei Trick notwendig, um sie zu erreichen. Ihr braucht also lediglich die Augen gut offenhalten, um euch alle Mokoko-Samen zu sichern.

Falls es euch nicht gelingt, alle Mokoko-Samen in Anguemosberg auf eigene Faust zu entdecken, verraten wir euch an dieser Stelle alle Fundorte.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 1/5

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 1/5 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Gleich zum Beginn des Gebietes hat sich ein Mokoko-Samen hinter einer Ruinenmauer versteckt.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 2/5

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 2/5 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Auch nebem dem Baumstumpf könnt ihr einen der fünf Mokoko-Samen finden.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 3/5

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 3/5 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Besonders leicht zu finden ist der Mokoko-Samen der zwischen den beiden giftigen Eiern in einem Grasbüschel liegt.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 4/5

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 4/5 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Den Mokoko-Samen an der Wachplattform erreicht ihr nur, wenn ihr an der rechten Seiten zwischen Felsen und Holzpfahl hinter die Absperrung tretet.

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 5/5

Mokoko-Samen in Stammhügel - Fundort 5/5 (Quelle: Screenshot Spieletipps)

Für den letzten Mokoko-Samen müsst ihr euch in die tödlicher Giftwolke am Ende des Gebiets wagen. Eure Lebensenergie sollte dem vorübergehenden Giftschaden jedoch standhalten können, also keine Sorge!

