von Ewelina Walkenbach (Montag, 21.03.2022 - 12:47 Uhr)

Besucht ihr Katakomben in Elden Ring, werdet ihr eure Taschen immer mit Gräbertallilien oder Geistertallilien füllen können. Einen Ort im Spiel, an dem ihr die Gegenstände farmen könnt gibt es nicht. Mithilfe der Klangperlen des Tallilienpflückers und Geistertallilienpflückers könnt ihr aber Gräbertallilien und Geistertallilien einfach kaufen.

Fundorte von Geistertallilien und Gräbertallilien

In dem Artikel "Asche der Geister finden, verbessern und beschwören" erklären wir euch, dass ihr Geistertallilien und Gräbertallilien braucht. Hier zeigen wir euch, wo ihr sie finden werdet.

Da ihr zu Beginn von Elden Ring keine andere Wahl haben werdet, als die Gräbertallilien und Geistertallilien selbst zu suchen, haben wir für euch auf den folgenden Karten die Katakomben eingezeichnet, die wir bisher entdecken konnten. Orientiert euch am besten an unserer Empfehlung für die Reihenfolge der Gebiete, damit ihr euch in keine Katakomben begebt, die noch zu schwer für eure Stufe sein könnten. Kämpft euch durch die Dungeons und sammelt dort die Blumen ein.

Fundorte der Gräbertallilien und Geistertallilien in Limgrave und Caelid. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Fundorte der Gräbertallilien und Geistertallilien in Liurnia und Altus-Plateau. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Klangperle des Tallilienpflückers finden

Seid ihr im Level etwas fortgeschritten (mindestens Level 50), dann könnt ihr versuchen, eure erste Klangperle zu finden, die euch ermöglicht, Gräbertallilien und Geistertallilien zu kaufen. Ihr müsst die Klangperle lediglich bei Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste abgeben und schon könnt ihr die Lilien dort kaufen.

Auf der folgenden Karte findet ihr den Fundort der Wyndham Katakomben. Besiegt ihr hier den Höhlen-Boss, dann bekommt ihr die Klangperle des Tallilienpflückers (1) als Belohnung. Wenn ihr Runen farmen müsst, um euch die Gegenstände beim Händler leisten zu können, dann lest dazu unseren verlinkten Artikel.

Hier findet ihr die Wyndham Katakomben in Elden Ring. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Gräbertallilien Preise Gräbertallilie (1) 800 Gräbertallilie (2) 1.200 Gräbertallilie (3) 1.600

Klangperle des Geistertallilienpflückers finden

Hier wird alles etwas komplizierter, denn für diesen Gegenstand müsst ihr schon um einiges weiter in der Stufe sein (wir empfehlen mindestens Stufe 70). Habt ihr Radahn besiegt, dann bekommt ihr überhaupt erst Zugang zu dem Gebiet Nokron, wo ihr die Klangperle für die Geistertallilien finden werdet. Sie liegt am Körper einer Leiche. Den Fundort haben wir für euch auf dem folgenden Bild markiert.

Hier findet ihr die Klangperle des Geistertallilienpflückers (1) in Nokron. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Geistertallilien Preise Geistertallilie (1) 1.200 Geistertallilie (2) 1.800 Geistertallilie (3) 2.400

Dieses Video zu Elden Ring schon gesehen?