von Ewelina Walkenbach (Mittwoch, 23.03.2022 - 15:43 Uhr)

Mit dem Crafting in Elden Ring könnt ihr euch von der Suche nach nützlichen Items befreien. Nicht komplett zumindest, denn ihr braucht die Handbücher mit Rezepten für einzelne Gegenstände – und natürlich auch die Materialien zur Herstellung. In unserem Artikel helfen wir euch dabei, alle Handbücher zu finden.

Handbuch 1 und 2 des nomadischen Kriegers

Zu Beginn von Elden Ring werdet ihr recht schnell an dem Ort der Gnade Kirche von Elleh ankommen. Hier wartet schon ein Händler auf euch, der euch die ersten beiden Bücher mit Rezepten des nomadischen Kriegers für jeweils 500 Runen verkauft. Folgende Rezepte schaltet ihr damit frei:

Knochenpfeil (Handbuch 1)

Knochenpfeil (Gefiedert) (Handbuch 1)

Knochenbolzen (Handbuch 1)

Glühstein (Handbuch 2)

Geräuchertes belebendes Fleisch (Handbuch 2)

Geräuchertes belebendes weißes Flei (Handbuch 2)

Handbuch 3 des nomadischen Kriegers

Sucht im Norden von Limgrave nach einer Brücke. Der nächste Ort der Gnade ist Heiligenbrücke. Überquert ihr sie, werdet ihr am anderen Ende einen Händler finden, der euch den Gegenstand verkauft.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 3 des nomadischen Kriegers. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Eingelegter Schildkrötenhals

Knochen-Giftpfeil

Knochen-Giftpfeil (Gefiedert)

Knochen-Giftbolzen

Handbuch 4 des nomadischen Kriegers

Begebt euch in den Nebelwald. Bei dem großen Baum seht ihr einen Bären, der daran kratzt. Direkt daneben liegt eine Leiche, von der ihr das vierte Handbuch des nomadischen Kriegers aufheben könnt.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 4 des nomadischen Kriegers. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Stinktopf

Stinktopf mit Kordel

Handbuch 5 des nomadischen Kriegers

Etwas weiter unten im Nebenwald findet ihr einen Händler, der euch das fünfte Handbuch des nomadischen Kriegers verkauft. Der nächste Ort der Gnade ist Westseite der Festung Haight. Durch dieses Buch bekommt ihr das Rezept für Bestienköder-Topf.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 5 des nomadischen Kriegers. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Handbuch 6 des nomadischen Kriegers

Begebt euch noch weiter in den Süden des Nebelwaldes. Hier werdet ihr die Festung Haight finden. Gleich beim Betreten seht ihr auf der anderen Seite geradezu eine Tür. Im Raum dahinter findet ihr das sechste Handbuch des nomadischen Kriegers.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 6 des nomadischen Kriegers. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Blutfett

Blutfett mit Kordel

Blutknochenpfeil

Blutknochenpfeil (Gefiedert)

Blutknochenbolzen

Handbuch 7 des nomadischen Kriegers

Begebt euch zur Brücke im Osten von Schloss Sturmschleier und sucht am Ende nach einer Leiche.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 7 des nomadischen Kriegers. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Weiche Baumwolle

Blutstillende Boli

Regenbogensteinpfeil

Handbuch 8 des nomadischen Kriegers

Begebt euch in den Dungeon Höhle des Gräberwalls. Dort findet ihr eine Leiche und in ihrem Schoß liegt das achte Handbuch des nomadischen Kriegers.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 8 des nomadischen Kriegers. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Giftfett

Giftfett mit Kordel

Handbuch 9 des nomadischen Kriegers

In den Katakomben des Gräberwalls geht es dann weiter mit diesem Rezeptbuch. Allerdings braucht ihr zwei Steinschwertschlüssel, um die Nebelwand zu durchqueren, hinter der sich das Item befindet. Damit schaltet ihr das Rezept für Grolltopf frei.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 9 des nomadischen Kriegers. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Handbuch 11 des nomadischen Kriegers

Sobald ihr in Limgrave angekommen seid, findet ihr recht schnell den Ort der Gnade Seeufer von Liurnia. An diesem Ort ist ein weiterer Händler, der euch das elfte Handbuch des nomadischen Kriegers verkauft.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 11 des nomadischen Kriegers. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Kristallwurfpfeil

Zaubersichere Trockenleber

Knochensplitterpfeil

Handbuch 12 des nomadischen Kriegers

Begebt euch zur Rosenkirche, wo ihr später auch Varrés Quest weiterverfolgen könnt. Innerhalb der Kirche müsst ihr gegen einen recht starken Ritter antreten. Im Anschluss sammelt ihr das Handbuch bei einer Leiche ein und bekommt dafür das Rezept für Blutfluchtopf.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 12 des nomadischen Kriegers. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Handbuch 13 des nomadischen Kriegers

In der Nähe der Kirche von Bellum, einem Ort der Gnade südöstlich des Anwesens von Caris, wartet schon ein weiterer Händler auf euch. Hier könnt ihr das 13. Handbuch des nomadischen Kriegers kaufen.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 13 des nomadischen Kriegers. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Knochengroßpfeil

Knochengroßpfeil (Gefiedert)

Knochenballistenbolzen

Handbuch 14 des nomadischen Kriegers

Folgt ihr dem Weg von Limgrave nach Cealid, dem roten Gebiet auf der Map, werdet ihr bei der Schwelenden Kirche ankommen. Reitet dafür einfach am Randgebiete des Totenwasser-Dorfs vorbei und orientiert euch weiter am Verlauf der Straße. In dieser Kirche liegt eine Leiche, von der ihr das Handbuch aufheben könnt.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 14 des nomadischen Kriegers. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Gifttopf

Gifttopf mit Kordel

Giftknochenwurfpfeil

Handbuch 16 des nomadischen Kriegers

Dieses Handbuch findet ihr erst, wenn ihr im Osten von Limgrave über den Brunen an der Ainsel in die Unterwelt steigt. Dort wartet ein Händler auf euch, den ihr allerdings erst erreicht, wenn ihr an einem schwierigeren Gegner vorbeirennt. Im folgenden Video zeigen wir euch den Weg.

Elden Ring: Handbuch 16 des nomadischen Kriegers und 4 des Parfümeurs finden

Frost tauende Boli

Stimulierende Boli

Handbuch 1 des Rüstungsschmieds

Seid ihr an dem Ort der Gnade Vor dem Tor angekommen, dann begebt euch von hier aus in Richtung Osten. An einer Leiche findet ihr das erste Handbuch mit den Rezepten des Rüstungsschmieds.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 1 des Rüstungsschmieds. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Feuerfett

Feuerfett mit Kordel

Feuersichere Trockenleber

Handbuch 2 des Rüstungsschmieds

Seid ihr in Limgrave angekommen und habt den Ort der Gnade Der erste Schritt entdeckt, dann könnt ihr von hier aus in Richtung Westen gehen. Klettert vorsichtig die Klippen herunter oder nutzt besser das Pferd, um hinunter zu gelangen. Hier wartet unter der Ruine ein Händler auf euch, bei dem ihr das zweite Handbuch des Rüstungsschmieds kaufen könnt.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 2 des Rüstungsschmieds. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Knochen-Feuerpfeil

Knochen-Feuerpfeil (Gefiedert)

Knochen-Feuerbolzen

Neutralisierende Boli

Handbuch 3 des Rüstungsschmieds

Im Nebelwald, nördlich der Festung Haight, findet ihr einen Händler, bei dem ihr den Gegenstand kaufen könnt. Damit schaltet ihr das Rezept für Besseres Fleisch frei.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 3 des Rüstungsschmieds. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Handbuch 6 des Rüstungsschmieds

Über einen Brunnen im Nebelwald gelangt ihr nach Siofra. Kämpft euch durch bis zum Ort der Gnade Ufer des Siofra und sucht dort nach einer Leiche. Bei ihr könnt ihr das Item einsammeln und erhaltet dadurch das Rezept für Bewahrende Boli.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 6 des Rüstungsschmieds. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Handbuch 1 des Missionars

Das erste Buch mit den Rezepten des Missionars könnt ihr gleich bei dem ersten Händler kaufen, dem ihr in Elden Ring begegnet. Im Rahmen der Hauptmission gelangt ihr ziemlich schnell zum Ort der Gnade Kirche von Elleh. Hier könnt ihr das Handbuch für 1.000 Runen kaufen.

Weihwassertopf

Weihwassertopf mit Kordel

Handbuch 2 des Missionars

Das zweite Handbuch des Missionars ist besonders dann wichtig, wenn ihr Runen farmen wollt. Ihr könnt es bei dem Händler Patches für 800 Runen kaufen. Folgt dem Link zu unserem Artikel, in dem wir euch erklären, wo ihr diesen Händler findet.

Schriftstein

Gnadenimitator

Goldener Federtierfuß

Handbuch 3 des Missionars

Mit dem dritten Handbuch des Missionars bekommt ihr das Rezept für die Silbernen Federtierfüße. Ihr findet es in der Schwelenden Kirche.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 3 des Missionars. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Handbuch 1 des Schimmersteinmetzes

In einem Camp in der Nähe des Ortes der Gnade Seeufer von Liurnia liegt eine Leiche. Von ihr könnt ihr das erste Buch mit den Rezepten des Schimmersteinmetzes aufheben. Damit erhaltet ihr das Rezept für Kuckucks-Schimmerstein.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 1 des Schimmersteinmetzes. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Handbuch 2 des Schimmersteinmetzes

Begebt ihr euch etwas tiefer in Liurnia hinein, werdet ihr bei den Ruinen von Laskyar ankommen. Hier liegt eine Leiche, die durchaus leicht zu übersehen ist. Bei ihr findet ihr das Item und damit das Rezept für Frostfett.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 2 des Schimmersteinmetzes. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Handbuch 5 des Schimmersteinmetzes

Sobald ihr in der Akademie von Raya Lucaria in Liurnia angekommen seid, findet ihr recht schnell den Ort der Gnade Schulklassenraum. Am markierten Ort auf der Karte findet ihr eine Truhe und darin das fünfte Handbuch des Scimmersteinmetzes.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 5 des Schimmersteinmetzes. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Magiefett

Magiefett mit Kordel

Zauberknochenpfeil

Zauberknochenpfeil (Gefiedert)

Zauberknochenbolzen

Handbuch 6 des Schimmersteinmetzes

Das Anwesen von Caria ist eine Herausforderung für niedrigstufige Spieler. Wenn ihr allerdings schon etwas gelevelt habt, dann solltet ihr euch hierher begeben. Rechts vom Haupttor findet ihr einen Raum und darin eine Leiche mit diesem Buch in ihrem Schoss. Damit schaltet ihr das Rezept des Schimmersteinmetzes für den Frosttopf frei.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 6 des Schimmersteinmetzes. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Handbuch 4 des Parfümeurs

Für dieses Handbuch müsst ihr euch über den Brunen an der Ainsel in die Unterwelt begeben. Dort wartet ein Händler auf euch, der nicht so einfach zu erreichen ist. Mit diesem Buch schaltet ihr das Rezept für Ätzender Sprühnebel frei. Im folgenden Video zeigen wir euch den Weg.

Elden Ring: Handbuch 16 des nomadischen Kriegers und 4 des Parfümeurs finden

Handbuch 1 von Fevor

Wenn ihr im Norden von Limgrave unterwegs seid, dann werdet ihr den Ort der Gnade Randgebiete des Totenwasser-Dorfs entdecken. Von hieraus ist es am einfachsten zum Fundort des Buches zu gelangen. Ihr findet es im Schoss einer Leiche auf einem Friedhof. Mit diesem Handbuch schaltet ihr das Rezept für den Schalftopf frei.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 1 von Fevor. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Handbuch 2 von Fevor

Wenn ihr am Ort der Gnade Haupttor der Akademie angekommen seid, dann nehmt den Weg zu dem auf der Map eingezeichneten Händler. Dafür müsst ihr einfach die verzauberte Tür, die euch an einen anderen Ort bringt, ignorieren und an dem Zeichen vorbeilaufen.

Auf der Karte seht ihr den Fundort von Handbuch 2 von Fevor. (Quelle: Screenshot spieletipps)