von Olaf Fries (Donnerstag, 31.03.2022 - 15:07 Uhr)

In Tiny Tina’s Wonderlands benötigt ihr Gold, um unterschiedliche Upgrades für euer Inventar kaufen zu können. Zum Glück gibt es eine einfache Methode, wie ihr unendlich Geld farmen könnt. Im Folgenden erklären wir euch die Vorgehensweise.

Damit ihr im Shop die besten Upgrade kaufen könnt, benötigt ihr genügend Gold. (Bildquelle: Gearbox)

Unendlich Gold farmen

Im Borderlands-Spinoff gibt es eine Methode mit der ihr unendlich Gold produzieren könnt. Ebenfalls könnt ihr mit derselben Vorgehensweise eure legendären Waffen und alle anderen Items duplizieren.

Wichtig: Es handelt sich um einen Glitch. Wenn ihr also "fair" spielen wollt, solltet ihr die Methode nicht anwenden. Allerdings ist es unabdingbar, wenn ihr alle Trophäen und Erfolge holen wollt. Denn für das Achievement "Mobiler Tresor", wofür ihr alle Inventar-Upgrades kaufen müsst, benötigt ihr insgesamt circa 306.175.000 Gold.

Der Glitch funktioniert am besten auf der PlayStation. Auf der Xbox solltet ihr extrem vorsichtig sein, denn ihr lauft Gefahr, dass ihr euren kompletten Fortschritt zerstört! Darum erklären wir euch die Methode nur für die PlayStation.

Methode zum unendlich Geld farmen - so geht's

Die Methode ist am leichtesten, wenn ihr einen zweiten Controller benutzt und es per Splitscreen absolviert. Falls ihr keinen besitzt, fragt einen Freund um Hilfe, damit ihr es online im Koop-Modus machen könnt.

Schritt 1

Platziert das Item was ihr duplizieren wollt ins Inventar. Ihr dürft das Objekt nicht ausgerüstet haben.

Schritt 2

Kreiert einen Backup-Speicherstand. Einstellungen > Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen > Gespeicherte Daten > Konsolenspeicher > ladet euren Speicherstand in die Cloud oder auf einen USB-Stick.

Wichtig: Wenn ihr ihn in die Cloud hochladet, stellt vorher sicher, dass ihr "Gespeicherte Daten automatisch synchronisieren" deaktiviert habt, ansonsten wird euer Backup automatisch in der Cloud überschrieben und der Glitch funktioniert nicht. Geht dazu in die Einstellungen > Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen > Gespeicherte Daten > Gespeicherte Daten synchronisieren > Gespeicherte Daten automatisch synchronisieren = Deaktiviert.

![Stellt sicher, dass ihr "Gespeicherte Daten automatisch synchronisieren" deaktiviert habt.](https://files.spieletipps.de/ec/1a/36/438985c1ef51b7afa2898d3648_A2VhNDljZmJmOGQ0.jpg "Stellt sicher, dass ihr "Gespeicherte Daten automatisch synchronisieren" deaktiviert habt.")

Schritt 3

Wenn ihr euch im Spiel befindet, öffnet das Pausen-Menü. In der unteren rechten Ecke steht "Splitscreen: Controller hinzufügen und zum Beitritt X drücken".

Drückt nun auf eurem zweiten Controller die PlayStation-Taste. Ihr müsst euch daraufhin mit einem weiteren Account im PSN anmelden. Wenn ihr keinen zweiten Account auf eurer PlayStation habt, müsst ihr einen erstellen.

Nachdem der zweiten Controller eingeloggt ist, drückt X und treten dem Spiel per Splitscreen bei. Falls der zweite Controller keinen Charakter besitzt, müsst ihr einen kreieren.

So könnt ihr einen zweiten Controller per Splitscreen hinzufügen.

Schritt 4

Nähert euch dem zweiten Charakter und haltet Viereck gedrückt, um einen Handel anzufordern. Der andere Spieler muss das Touchpad halten, damit der Handel angenommen wird. Bietet das gewünschte Item oder Geld zum Handel an. Danach müssen beide Spieler den Handel annehmen und vollenden.

Euer erster Controller (Hauptaccount) muss dem zweiten Controller das Geld/Item anbieten. Der zweite Controller dient als Lagerungsstätte.

Schritt 5

Beende die App von Tiny Tina's Wonderlands und kopiert euren Backup-Speicherstand aus Schritt 2 zurück. Dadurch haben beiden Accounts eine Kopie des ersten Handels im Iventar. Einstellungen > Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen > Gespeicherte Daten > Cloud-Speicher > In Konsolenspeicher herunterladen (überschreiben).

Der Kontostand vom zweiten Controller sollte mit der Vorgehensweise immer höher und höher werden.

Schritt 6

Indem ihr Schritt 3 bis 5 wiederholt, könnt ihr dasselbe Item oder Gold so oft wie ihr möchtet zum Zweitaccount schicken. Baut so einen hohen Betrag an Gold in eurem zweiten Account auf.

Sobald er groß genug ist, schickt ihr alles zu eurem Hauptaccount zurück. Kreiert nun wieder einen Backup-Speicherstand in der Cloud oder auf eurem USB-Stick. Wiederholt das Prozedere so oft bis ihr genug Gold im Hauptaccount habt. Je größer euer Geldbetrag im Hauptaccount ist, desto schneller geht die Vorgehensweise.