von Ewelina Walkenbach (Donnerstag, 31.03.2022 - 16:54 Uhr)

Im Verlauf von Elden Ring werdet ihr den Magier Seluvis kennenlernen. Er hat eine besondere Aufgabe für euch und möchte, dass ihr einen Trank an Nepheli Loux überreicht. Wenn ihr jetzt unsicher seid, ob ihr die Aufgabe annehmen sollt, dann hört auf euer Gefühl. Seluvis Trank hat starke Nebenwirkungen. Wir zeigen euch die Location von Seluvis und die Konsequenzen seiner gesamten Quest auf.

Seluvis ist ein NPC in Elden Ring, dessen Quest euch vor moralische Entscheidungen stellen wird. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Seluvis Location und Empfehlungsschreiben

Da Seluvis ein Teil der komplexen Quest von Ranni ist, werdet ihr den Zauberer nicht nur im Rahmen seiner eigenen Quest aufsuchen wollen. Seid ihr nämlich für Blaidd unterwegs, werdet ihr von Seluvis eine Empfehlung brauchen, um in der Nebenmission weiterzukommen. Seluvis Location bleibt zum Glück gleich, sodass ihr ihn nur einmal entdecken müsst.

Um Seluvis finden zu können, müsst ihr zunächst den Boss von Haus Caria besiegen. Anschließend könnt ihr den hinteren Bereich des Hauses erkunden und gelangt so zu den Türmen von Ranni und Seluvis. Sprecht zunächst mit der Hexe in Rannis Turm, nehmt ihre Quest an und begebt euch wieder nach unten. Hier könnt ihr mit drei Geistern sprechen und der letzte davon ist Seluvis, der euch zu seinem Turm einlädt. Das folgende Bild zeigt euch die Location von Seluvis.

Dieser Turm im Norden von Liurnia ist der Wohnort von Seluvis, wo ihr ihn jederzeit in Elden Ring finden werdet. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Ihr erhaltet von Seluvis ein Empfehlungsschreiben, das ihr zu Sellen, der Magielehrerin bringen sollt. Wisst ihr nicht genau, wo sie sich befindet, dann folgt dem Link zum entsprechenden Artikel. Sie wird euch davon berichten, dass ihr Radahn besiegen müsst, um in der Quest von Ranni weiterzukommen. An dieser Stelle ist Seluvis Arbeit getan, doch er hat auch eine eigene Aufgabe für euch.

Seluvis Aufgabe annehmen und Nepheli finden

Sobald ihr Seluvis gefunden und mit ihm ausführlich gesprochen habt, wird euch der NPC von einer Aufgabe berichten, die er für euch hat. Ihr sollt Seluvis Trank an Nepheli Loux weitergeben. Dabei handelt es sich um die Heldin, die euch bereits öfter begegnet sein sollte. Es gibt vier wichtige Fundorte von Nepheli bis dahin:

Auf Schloss Sturmschleier, wenn ihr den Hof überquert habt und dann nach rechts zum Oger geht. Sie ist in einem Raum auf der rechten Seite. In der Tafelrundfeste. Im Dorf der Albinaurics, wo ihr gemeinsam den Maltöter besiegen könnt. Erneut in der Tafelrundfeste, wenn ihr am Schmied vorbei die Treppe hinuntergeht. Die Tür öffnet sich erst, wenn ihr den Maltöter besiegt habt.

Wem soll ich den Trank überreichen – Nepheli, Gideon oder dem Dung Eater?

Wie ihr vermutlich schon geahnt habt, könnt ihr Seluvis Trank nicht nur Nepheli, sondern auch Gideon oder dem Dung Eater übergeben. Ihr müsst euch entscheiden, denn ihr könnt innerhalb eines Spieldurchgangs nur einen Weg gehen. Den anderen müsst ihr dann im New Game Plus wählen. Wir erklären euch die Unterschiede eurer Wahl, damit ihr es leichter habt, eine Entscheidung zu treffen.

Seluvis Trank an Nepheli oder an Gideon übergeben

Nachdem ihr mit Nepheli im unteren Raum der Tafelrundfeste gesprochen habt, müsst ihr mit Gideon über sie sprechen. Erst dann verändert sich auch der Dialog mit Nepheli und sie erzählt euch mehr. Ihr könnt den Trank jetzt entweder an Gideon oder an Nepheli übergeben.

Option 1: Übergebt den Trank gar nicht erst Nepheli, sondern gleich Gideon. Wenn ihr zu Seluvis reist und mit ihm sprecht, dann wird er denken, sein Trank hatte keine Wirkung.

Option 2: Wenn Nepheli richtig am Boden ist, wird sie erst bereit sein, den Trank anzunehmen. Übergebt ihn der Heldin und reist dann zu Seluvis, um ihm davon zu berichten. Ihr werdet Nepheli als Puppe in Seluvis Versteck finden können und ihre Quest ist damit beendet.

Belohnungen:

Ihr schaltet Seluvis als Lehrer frei und könnt seine Zauber erlernen. Das ist unabhängig von eurer Entscheidung. Sprecht mit Seluvis über seine Gemächer und er wird euch eine Puppe, also eine von drei oder zwei Geisteraschen schenken.

Die Puppe von Dolores dem schlafenden Pfeil bekommt ihr von Seluvis nur dann, wenn ihr den Trank an Nepheli übergebt. Andernfalls bekommt ihr nur die anderen beiden zur Auswahl. Wollt ihr die Puppe im Einsatz sehen, dann schaut euch das folgende Video an. Wir zeigen euch, wo ihr die geheimen Gemächer von Seluvis finden werdet und wie sich die Puppe von Dolores dem schlafenden Pfeil im Kampf verhält.

Elden Ring: Seluvis Gemächer finden und Fähigkeiten der Puppe Dolores testen

Außerdem erhaltet ihr die Asche von Nepheli Loux, wenn ihr den Händler im Haus Caria getötet habt. Übergebt ihr den Trank nicht an Nepheli, wird der Händler stattdessen die Asche der Puppe von Dolores dem schlafenden Pfeil fallen lassen. Um den Händler zu finden, müsst ihr über die Dächer von Haus Caria. Auch hier haben wir den Weg für euch auf Video aufgenommen.

Elden Ring: Fundort des Händlers in Haus Caria

Seluvis Trank an Dung Eater übergeben

An dieser Stelle wollen wir euch so wenig wie möglich spoilern, deshalb erklären wir euch nur kurz wann ihr dem Dung Eater den Tank überreichen könnt und welche Konsequenzen es haben wird.

Ihr müsst in der Quest des Dung Eaters weit genug fortgeschritten sein, um ihm den Trank zu überreichen. Das passiert, sobald ihr seinen richtigen Körper an einen Stuhl gefesselt findet.

Als Folge davon endet seine Nebenmission und er wird der Sammlung von Seluvis hinzugefügt. Dadurch könnt ihr beim Zauberer die Asche des Dung Eaters bekommen. Diese Entscheidung hat allerdings auch eine Auswirkung auf die Enden von Elden Ring, auf die wir in diesem Artikel nicht näher eingehen wollen.

Sternenlichtbernstein finden und Bernsteintrank bekommen

Seluvis spielt natürlich auch für Rannis Nebenmission weiterhin eine große Rolle. Damit seine Quest weitergeht und er euch in seinen Plan einweihen kann, müsst ihr alle seine Zauber und eine seiner Puppen kaufen. Sollte er euch keine Puppen zum Verkauf anbieten, dann müsst ihr einen Sternenlichtsplitter aufsammeln, selbst dann, wenn ihr bereits welche im Inventar habt.

Sprecht anschließend mit dem NPC und er wird euch erzählen, dass er einen Trank entwickeln will, der sogar einen Halbgott in eine Puppe verwandeln kann. Um ihm bei seinem Plan zu helfen, müsst ihr ihm einen Sternenlichtbernstein besorgen. Den Fundort haben wir euch auf der folgenden Karte markiert.

Der orange Punkt auf der Karte zeigt euch, wo ihr den Sternenlichtbernstein in Elden Ring finden werdet. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Habt ihr Seluvis den Sternenlichtbernstein übergeben, belohnt er euch mit dem Magischen Skorpiontalisman. Mit diesem Schmuckstück werden eure magischen Angriffe gestärkt, dafür aber eure Schadensresistenz gesenkt.

Reist ihr erneut zum nächsten Ort der Gnade Rannis Turm und kehrt zu Seluvis zurück, wird er euch den Bernsteintrank übergeben. Diesen sollt ihr dann Ranni geben, damit sie ebenfalls in eine Puppe verwandelt werden kann. Egal, wie ihr euch entscheidet, kehrt zurück zu Seluvis und sprecht mit ihm. Seine Quest endet nur grob gesagt an dieser Stelle, doch den Rest werdet ihr ohne Probleme selbst erleben können und wir verzichten darauf, euch zu spoilern.