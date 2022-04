von Ewelina Walkenbach (Donnerstag, 07.04.2022 - 14:54 Uhr)

In diesem Artikel widmen wir uns den großen und schweren Schwertern in Elden Ring. Diese Waffen sind in der Community und auch bei uns sehr beliebt. Deshalb wollen wir euch unsere Empfehlungen für die besten Schwerter in dieser Kategorie mit auf euren Weg durch Elden Ring geben.

Das beste schwere Schwert für alle Klassen leicht zugänglich

Name: Bluthundreißzahn

Bluthundreißzahn Talent: Schnitt, FP-Kosten 8 (-12)

Schnitt, FP-Kosten 8 (-12) Gewicht: 11.5

11.5 Angriffskraft körperlich: 141+ (345+ bei maximaler Ausbesserung)

141+ (345+ bei maximaler Ausbesserung) Attributsskalierung: Stärke D und Geschicklichkeit C (C und B bei maximaler Ausbesserung)

Stärke D und Geschicklichkeit C (C und B bei maximaler Ausbesserung) Nötige Attribute: Stärke 18 und Geschicklichkeit 17

Stärke 18 und Geschicklichkeit 17 Passiveffekt: Löst Blutverlust aus (55)

Es gibt unzählige Kriegsaschen in Elden Ring, doch manche sind an eine Waffe gebunden. Dazu zählt auch das Waffentalent, das Bluthundreißzahn mitbringt. Der Vorteil von diesem Talent ist, dass es einen starken Angriff austeilt und gleichzeitig ein Ausweichmanöver einleitet. Wir sagen: Dieses etwas schwere Krumme Großschwert kann auch ein Dex-Build begeistern.

Doch der Bluthundreißzahn ist nicht nur wegen des Talents eines der besten Schwerter in Elden Ring! Es skaliert schon in seiner unbearbeiteten Form gut mit Geschicklichkeit (C). Wenn ihr es mit den Dunkelschmiedesteinen verbessert, erreicht ihr ab +7 eine Skalierung mit B, die dann aber auch bleibt. Die Skalierung mit Stärke könnt ihr von D auf C erhöhen. Das erlaubt euch einen physischen Angriff von 345+, wenn das Schwert komplett ausgebessert ist (+10).

Wir haben das Schwert gegen normale Gegner, gegen Bosse und im PvP getestet und waren damit in jeder Situation zufrieden. Der zusätzliche Blutverlust, den der Bluthundreißzahn auslöst ist ein weiteres Argument dieses Schwert als eines der besten zu bezeichnen. Ihr bekommt es, nachdem ihr den Bluthund im Siegelgefängnis besiegt habt. Das folgende Bild markiert euch den Fundort.

Das Schwert Bluthundreißzahn bekommt ihr, wenn ihr den Gegner im Siegelgefängnis des Bluthundes besiegt. Den Fundort auf der Karte markiert der orange Punkt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Lesetipp: Elden Ring – Beste Katana finden

Das beste Schwert aufgrund des maximalen Schadens

Um das beste große und schwere Schwert zu bestimmen, das über einen sehr hohen Schadens-Output verfügt, haben wir uns die Riesenschwerter und die Großschwerter angeschaut. Die meisten dieser Waffen skalieren am stärksten mit Arkan oder Glaube sowie Weisheit und sind deshalb für einen daran interessierten Stärke-Build nicht unbedingt die erste Wahl. Es gibt da allerdings Ausnahmen und hier wollen wir euch gleich zwei verschiedene Schwerter empfehlen und euch erklären, warum.

Großschwert der Verpflanzung

Name: Großschwert der Verpflanzung

Großschwert der Verpflanzung Talent: Racheschwur 20 (-)

Racheschwur 20 (-) Gewicht: 21.0

21.0 Angriffskraft körperlich: 157+ (384+ bei maximaler Ausbesserung)

157+ (384+ bei maximaler Ausbesserung) Attributsskalierung: Stärke C und Geschicklichkeit E ( B und D bei maximaler Ausbesserung)

Stärke C und Geschicklichkeit E ( bei maximaler Ausbesserung) Nötige Attribute: Stärke 40 und Geschicklichkeit 14

Stärke 40 und Geschicklichkeit 14 Passiveffekt: Keine

Das Großschwert der Verpflanzung muss alleine deshalb erwähnt werden, weil es **bei der Elden-Ring-Community sehr beliebt ist **– und das zurecht. Verbessert ihr dieses Schwert auf die maximale Stufe (+10 mit Dunkelschmiedesteinen), dann erreicht ihr einen sehr hohen Basisschaden und eine Skalierung mit Stärke von B. Da ihr Stärke sowieso leveln müsst, um ein schweres Schwert tragen zu können, könnt ihr mit dem Großschwert der Verpflanzung einen mächtigen Schaden austeilen.

Natürlich hat das Riesenschwert auch Nachteile, denn ihr könnt das Talent nicht wechseln und die FP-Kosten sind recht hoch. Aber das ist nicht schlimm, denn auch das Waffentalent des Großschwerts der Verpflanzung ist sehr gut. Es verbessert eure Attribute um jeweils 5 Punkte! Das ist genau der Bonus, den euch auch die Große Rune von Godrick gewährt.

Mit diesen beiden Buffs könnt ihr euch also 80 zusätzliche Level besorgen! Da ist das Gewicht des Schwertes auch nicht mehr wichtig und der Nachteil verwandelt sich in einen Vorteil. Unsere Meinung: Das Großschwert der Verpflanzung ist eines der besten Schwerter in Elden Ring.

Wenn wir euer Interesse geweckt haben, dann müsst ihr nur noch zum Schloss Morne und dort den Boss Löwenartiges Scheusal besiegen. Für dieses Gebiet reicht ein Level von 20-30 aus, sodass ihr euch das beste Schwert dieser Klasse sehr früh im Spiel holen könnt. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort des Bosskampfes.

Das Großschwert der Verpflanzung bekommt ihr, wenn ihr den Boss auf Schloss Morne besiegt. Den Fundort des Kampfes markiert der orange Punkt auf der Karte. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Trümmergroßschwert

Name: Trümmergroßschwert

Trümmergroßschwert Talent: Welle der Zerstörung 19 (-)

Welle der Zerstörung 19 (-) Gewicht: 23.0

23.0 Angriffskraft körperlich: 124+ (303+ bei maximaler Ausbesserung)

124+ (303+ bei maximaler Ausbesserung) Attributsskalierung: Stärke B und Weisheit E ( S und D bei maximaler Ausbesserung)

Stärke B und Weisheit E ( bei maximaler Ausbesserung) Nötige Attribute: Stärke 50 und Weisheit 16

Stärke 50 und Weisheit 16 Passiveffekt: Keine

Auch wenn wir in der Redaktion große Fans des Großsschwerts der Verpflanzung sind, wollen wir euch eine Alternative ans Herz legen – das Trümmerschwert. Dieses Riesenschwert hat zwar einen geringeren Basisschaden, wird aber bei einem Upgrade auf +10 (mit Dunkelschmiedesteinen) eine Sklaierung von S mit Stärke erreichen.

Was uns an diesem Schwert ebenfalls gefällt, ist sein Talent. Es ist ein Flächenangriff mit einer großen Reichweite. Damit könnt ihr nicht nur geschickt Gegnergruppen loswerden, sondern auch starke Gegner wie Bosse auf Abstand halten. Unsere Meinung: Das Trümmergroßschwert ist eine sehr gute Alternative und ihr solltet es ausprobieren.

Wollt ihr dieses Riesenschwert testen, dann müsst ihr zunächst den Boss auf Schloss Rotmähne besiegen. Damit meinen wir nicht Radahn! Die eigentlichen Bosse des Schlosses sind zu zweit und es handelt sich dabei um das Löwenartige Scheusal und den Schmelztiegelritter. Die beiden tauchten bei uns auf, als wir die Sternengeißel bereits besiegt haben. Ihr solltet Schloss Rotmähne aber auch vorher erreichen können. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort.

Das Trümmergroßschwert bekommt ihr, wenn ihr den Boss auf Schloss Rotmähne im Süden von Caelid besiegt. Den Fundort des Kampfes markiert der orange Punkt auf der Karte. (Quelle: Screenshot spieletipps)

