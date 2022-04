von Olaf Fries (Donnerstag, 07.04.2022 - 17:13 Uhr)

In Tiny Tina's Wonderlands gibt es neben der Hauptstory einige Nebenaktivitäten. Dazu gehören auch die Dungeons in der Oberwelt, auch Verliese genannt. Im Folgenden zeigen wir euch alle Fundorte der Verlies-Türen.

Die Verlies-Türen sind überall in der Oberwelt verteilt.

Alle Verlies-Türen - Fundorte

In Tiny Tina's Wonderlands gibt es insgesamt 7 Dungeons in der Oberwelt zu finden. Anders als die Lager spawnen die Verlies-Türen aber immer am selben Ort in der Oberwelt.

Um das Achievement "Verliesstürmer" freizuschalten, falls ihr alle Trophäen und Erfolge freischalten wollt, müsst ihr alle 7 Dungeons erfolgreich abschließen.

Ihr erkennt ein Verlies in der Oberwelt daran, dass sie eine große, stählerne Tür mit einem Totenkopf besitzt, dessen Augen mit Flammen erleuchten. Um ein Verlies zu betreten, müsst ihr nichts Weiteres tun außer euch vor die Tür zu stellen und Viereck/X zu drücken (PlayStation/Xbox).

Wichtig: Für die Verlies-Türen #4 und #7 benötigt ihr die Brille aus der Nebenmission 'Linsen des Täuschers'. Nach Abschluss der Nebenquest erhaltet ihr die Brille. Die Mission steht euch nach der sechsten Hauptmission Bones' Ballade in der Oberwelt zur Verfügung. Für die Verlies-Tür #6 müsst ihr die Nebenmission 'Taschen-Sandsturm' abschließen. Die Quest steht euch nach der achten Hauptmission 'Der Hexensohn' ebenfalls in der Oberwelt zur Verfügung. Der Start der Nebenquest ist quasi direkt neben Dungeon #6.

Damit euch die gesamte Oberwelt zur Verfügung steht, müsst ihr bis zur neunten Hauptmission "Seelenheil" spielen. Vorher habt ihr noch keinen Zugang zur kompletten Oberwelt.

Im Folgenden Video zeigen wir euch alle Fundorte der Verlies-Türen (Dungeons):

Tiny Tina's Wonderlands: Alle Verlies-Türen - Fundorte für Verliesstürmer

Timecodes für die einzelnen Verlies-Türen im Video:

0:00 Verlies-Tür #1

0:39 Verlies-Tür #2

1:19 Verlies-Tür #3

1:55 Verlies-Tür #4 Brille aus Nebenmission 'Linsen des Täuschers' notwendig. Die Nebenquest steht euch nach der Hauptmission Bones' Ballade in der Oberwelt zur Verfügung

2:43 Verlies-Tür #5

3:08 Verlies-Tür #6 Nebenmission 'Taschen-Sandsturm' notwendig. Die Nebenmission steht euch nach der Hauptmission 'Der Hexensohn' in der Oberwelt zur Verfügung

3:36 Verlies-Tür #7 Brille aus Nebenmission 'Linsen des Täuschers' notwendig (siehe oben)

Verliesstürmer freischalten und Belohnung

Sobald ihr vor einer Verlies-Tür steht und den Dungeon betretet, werdet ihr in eine Kampfarena teleportiert. Daraufhin müsst ihr dort die mehreren Gegnerwellen besiegen. Pro absolvierter Verlies-Tür erhaltet ihr einen randomisierten Loot, Erfahrungenspunkte und des Öfteren ein Teil eines Schreines in der Oberwelt.

Nachdem ihr alle 7 Verlies-Türen erfolgreich absolviert habt, erhaltet ihr als Belohnung zudem noch das Achievement "Verliesstürmer".

Es ist übrigens keine Verlies-Tür verpassbar, ihr könnt die Dungeons auch nach Abschluss der Hauptstory absolvieren.