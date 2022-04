von Ewelina Walkenbach (Mittwoch, 13.04.2022 - 14:18 Uhr)

Das Schneegebiet ist in Elden Ring einer der letzten Bereiche im Spiel, die ihr freischalten werdet. Wollt ihr schnell in das Eisgebiet gelangen, dann müsst ihr das Siegel von Morgott brechen und dafür zwei Bosse besiegen. Erst mit dem Medaillon von Rold in der Hand, werdet ihr das Schneegebiet erreichen können.

Mit dem Medaillon von Rold werdet ihr das Siegel von Morgott brechen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Siegel von Morgott brechen und Schneegebiet freischalten

Ihr habt schon viel vom Schneegebiet gelesen und gehört? Die meisten Nebenquests im Spiel reichen bis in die Schneewelt. Oder seid ihr in der Hauptstadt einfach nur auf einen Durchgang gestoßen, der durch Margotts Siegel verschlossen ist? Um das Schneegebiet erreichen zu können, müsst ihr dieses Siegel brechen!

Wir haben euch den Weg zum Schneegebiet unten auf der Karte eingezeichnet. Nachfolgend beschreiben wir euch alle Schritte und Gegner auf eurem Weg zur Schneewelt, sollte euch die Karte nicht reichen.

Wir haben die Stationen und Wege eingezeichnet, die ihr aufsuchen müsst, um in Elden Ring das Schneegebiet erreichen zu können. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Weitere Gaming-Highlights auf Amazon ansehen

Schritt für Schritt zum Schneegebiet in Elden Ring

Nachdem ihr die Hauptstadt Leyndell betreten habt, seht ihr schon einen versteinerten großen Drachen. Dieser Drache ist euer Ziel, denn ihr müsst an seinem Flügel hochklettern, um zu den Bossen Godfrey und Morgott zu gelangen. Den kompletten Weg durch die Hauptstadt Leyndell erklären wir euch in unserer Komplettlösung. Erkundet die Hauptstadt und ihr werdet schnell den Ort der Gnade Straßenbalkon erreichen. Der liegt sehr zentral und ist ein guter Startpunkt, um alle Stationen auf eurem Weg zum Schneegebiet zu erreichen. Lauft von hier aus die Treppe nach unten und vorbei an dem Bogenschützen. Wollt ihr die Gegner bekämpfen, dann seid vorsichtig. Es lauern mehrere Soldaten hinter den Häusern. Hinter dem Bogenschützen liegt der Flügel des Drachen auf dem Boden, sodass ihr ihn besteigen könnt. Klettert bis ganz nach oben und springt dann auf das Gemäuer herunter. Klettert jetzt die Leiter hoch. Hier müsst ihr einen weiteren Soldaten bekämpfen und einen Fußsoldaten, der sich links hinter dem Eingang die Treppe hoch versteckt. Rennt durch den Gang hindurch und dann nach draußen an dem großen Gegner mit Flügeln vorbei. Dahinter könnt ihr auf eine Baumwurzel klettern – tut dies. Folgt der Wurzel bis ganz nach oben, an einigen Baumsoldaten vorbei. Wir empfehlen euch, sie nach und nach anzulocken und zu bekämpfen. Andernfalls folgen sie euch bis nach oben. Dort wartet allerdings schon der Eingang zu Godfrey und wenn ihr euch auf den Kampf vorbereiten wollt, braucht ihr einen Moment Ruhe. Nach dem Bosskampf geht ihr hinaus auf dem Balkon, wo links eine weitere Baumwurzel zum Klettern auf euch wartet. Geht auf die obere Ebene und dann durch den Torbogen rechts weiter. Am Ende des Weges wartet schon Margott auf euch. Habt ihr diesen Boss auch besiegt, werdet ihr das Medaillon von Rold bekommen. Mit diesem Item lässt sich das Siegel von Morgott brechen und ihr könnt das Schneegebiet betreten.

Oben findet ihr die Links zu den Boss-Guides, falls euch die Gegner Probleme bereiten sollten. Auf der Karte oben haben wir euch den Weg vom Straßenbalkon eingezeichnet, von dem aus ihr leicht das Schneegebiet erreichen werdet. Am Ende der Brücke angekommen werdet ihr mit einem Fahrstuhl fahren. Verlasst danach das Gebäude und eure Füße werden den kalten Schnee der Welt betreten.

Dieses Video zu Elden Ring schon gesehen?