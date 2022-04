von Laura Heinrich (Dienstag, 19.04.2022 - 12:59 Uhr)

In Elden Ring könnt ihr an einem Ort der Gnade eine kurze Spielpause einlegen und eure Stufe aufleveln, Zauber ausrüsten und noch vieles mehr. Ihr erkennt die Gnadenorte an einem schimmernden Stein, welcher von goldenen Fäden umwoben ist. Da diese Schnellreisepunkte erst auf der Karte eingezeichnet werden, wenn ihr sie entdeckt habt, zeigen wir euch hier, wo ihr alle Orte der Gnade in der Ober- und Unterwelt finden werdet.

Alle Orte der Gnade in Limgrave

Das Startgebiet von Elden Ring ist ziemlich groß und bietet euch viele verschiedene Erkundungsmöglichkeiten sowie Orte der Gnade. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Nummer Ort der Gnade Zusatzinfo 1 Südseite des Agheel Sees / 2 Ruinen an der Küste / 3 Höhle des Wissens Kann im Laufe des Tutorials aktiviert werden. 4 Friedhof der Gestrandeten / 5 Der erste Schritt / 6 Küstenhöhle / 7 Kirche der Drachenkommunion Kann nur über die Küstenhöhle erreicht werden und hat einen Altar für Anrufungen der Drachenkräfte. 8 Kirche von Elleh / 9 Sturmfuß Katakomben / 10 Hainhöhle / 11 Tunnel von Limgrave / 12 Vor dem Tor / 13 Nordseite des Agheel Sees / 14 Triebflusshöhle Hier findet ihr zum ersten Mal den Händler Patches 15 Triebflussküste / 16 Triebflusskatakomben / 17 Todberührte Katakomben / 18 Heiligenbrücke / 19 Hochstraßen Höhle / 20 Heiliger Turm von Limgrave Fundort von Godricks Großer Rune 21 Randgebiete des Totenwasser-Dorfs / 22 Gaeltunnel-Hintereingang / 23 Dritte Kirche von Marika / 24 Hütte des Künstlers / 25 Randgebiete von Nebelwald Nach dem Kampf gegen Radahn findet ihr hier in der Nähe das Loch zur Stadt Nokron 26 Ruinen eines Wegpunktes / 27 Westseite der Festung Haight Hier findet ihr einen Teil des Dectus-Medaillons 28 Hütte des Kriegsmeisters / 29 Hütte am Sturmhügel / 30 Tunnel zum Schloss / 31 Margit, das grausame Mal Erscheint erst nach dem Kampf gegen Margit 32 Sturmschleier Haupttor / 33 Kammer auf Torseite / 34 Sturmschleier Kippen / 35 Turmbrücke von Limgrave / 36 Wallturm / 37 Kammer auf Aufzugsseite / 38 Abgelegene Zelle / 39 Godrick, der Verpflanzte Erscheint erst nach dem Kampf gegen Godrick

Alle Orte der Gnade im südlichen Limgrave

Im südlichen Limgrave gibt es zwar nicht besonders viel zu erledigen, allerdings könnt ihr hier tolle Items für den Spielbeginn sammeln. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Nummer Ort der Gnade Zusatzinfo 1 Klagengrab von Morne Erscheint erst nach dem Kampf gegen ddas Löwenartige Scheusal. 2 Neben dem Wallkerker / 3 Hinter dem Schloss Kann über eine Mauer im hinteren Schlossteil erreicht werden. 4 Aufzug von Schloss Morne / 5 Wall von Schloss Morne / 6 Neben dem Hain der Krater / 7 Katakomben des Pfählers / 8 Brücke des Opfers Fundort von Irina. 9 Süden des Aussichtsturms / 10 Randgebiete des leidenden Dorfes / 11 Erdschlundhöhle / 12 Tunnel von Morne / 13 Gräberwall / 14 Katakomben des Gräberwalls Kann nur mit Steinschwertschlüssel erreicht werden. 15 Hütte des abgeschiedenen Händlers / 16 Vierte Kirche von Marika / 17 Höhle des Gräberwalls / 18 Pilgerkirche /

Alle Orte der Gnade in Liurnia

Das Gebiet Liurnia ist sehr umfangreich und besitzt dadurch auch mit weitem Vorsprung die meisten Orte der Gnade. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Nummer Ort der Gnade Zusatzinfo 1 Seeklippen / 2 Stillwasserhöhle Nur über das Wasser erreichbar. 3 Straße von Liurnia / 4 Kristallhöhle am See / 5 Hütte des schlummernden Wolfs Nur über Kristallhöhle am See erreichbar und Startort von Latennas Quest. 6 Südhochstraße von Liurnia / 7 Katakomben am Klippenfuß / 8 Nordhochstraße von Liurnia / 9 Brücke der Torstadt / 10 Gefäßburg Nur über Klippe erreichbar und Standort von Gefäßkinds Quest. 11 Turm von Liurnia Dieser Bereich kann nur mit der umgekehrten Statue von Ranni betreten werden. 12 Heiliger Turm von Liurnia Fundort vom Fluchmal des Todes. 13 Eingang zum Lehrsaal / 14 Hütte des Künstlers / 15 Östliches Seeufer von Liurnia / 16 Nordseite der Torstadt / 17 Große Bibliothek von Raya Lucaria Erscheint erst nach dem Kampf gegen Rennala. 18 Kristallwälder 19 Kristallhöhle der Akademie Nur mit Steinschwertschlüsselerreichbar. 20 Kirche des Kuckkucks / 21 Tempelviertel Fundort des Schimmersteinschlüssels für die Akademie. 22 Schulklassenraum / 23 Forum der Debatte / 24 Südtor von Raya Lucaria / 25 Torstadt der Akademie / 26 Herabgestürzte Ruinen des Seenlands / 27 Krabbenkocherhütte Standort vom Schwarzritter 28 Malerische Insel / 29 Ruinen von Laskyar / 30 Steinpavillon am See / 31 Kathedrale von Manus Celes Nur über den Mondlichtaltar bei Rannis Quest erreichbar (Unterwelt). 32 Dorf der Albinaurics Hier findet ihr einen Teil des Haligbaum-Medaillons. 33 Mondlichtaltar Kann nur nach dem Kampf gegen Astel bei Rannis Quest erreicht werden (Unterwelt). 34 Südlicher Altar In der Nähe von Chenolas Turm. 35 Konvertierter Turm / 36 Katakomben am Wegesende / 37 Hütte des Rächers Invasion von Edgar dem Rächer 38 Haupttor der Akademie / 39 Fuß der Vier Glocktürme / 40 Die vier Glockentürme Hier sind drei Portale, die mit magischen Steinschwertschlüsseln aktiviert werden können. 41 Brückenrampe des Osttors / 42 Zaubererinsel / 43 Nördliches Seeufer von Liurnia 44 Straße zum Anwesen Standort von Iji, dem Schmied. 45 Rannis Turm Kann nur nach dem Bosskampf im Haus Caria erreicht werden. 46 Rannis Kammer / 47 Königliches Observatorium Erscheint erst nach dem Kampf gegen Loretta. 48 Hinter dem Haus Caria Kann nur über eine Mauer erreicht werden. 49 Obere Ebene des Anwesens / 50 Untere Ebene des Anwesens / 51 Haupttor des Anwesens von Caria / 52 Die Klamm / 53 Kirche von Bellum / 54 Osttor von Raya Lucaria / 55 Kristalltunnel von Raya Lucaria / 56 Kirche der Gelübde Hier kann gegen Himmelstau jederzeit eine Absolution erteilt werden. 57 Östliches Tafelland / 58 Ruinen des Labyrinths / 59 Mausoleumsgelände Hier wandern zwei Mausoleen ohne Glocke herum. 60 Katakomben der schwarzen Klinge / 61 Dorf der rasenden Flamme - Rand / 62 Kirche der Inhibition Hier liegt eine tote Jungfer für Varrés Quest. 63 Verhülltes Klammdorf / 64 Ruinenübersäter Abgrund Führt euch über einen Tunnel zum Altus-Plateau 65 Ruinenübersäter Abgrund - Aussichtspunkt 66 Magmalindwurm Erscheint nach dem Kampf gegen den Magmalindwurm. 67 Verlassener Sarg / 68 Entstellte Katakomben /

Alle Orte der Gnade im Altus-Plateau, in Gelmir und Haus Vulkan

Das Altus-Plateau ist ein großes Gebiet, welches euch über Gelmir zum Haus Vulkan und damit zu einem der Fürsten bringt. Hier seht ihr alle Orte der Gnade in diesem Gebiet. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Nummer Ort der Gnade Zusatzinfo 1 Großer Aufzug von Dectus Führt euch zum Altus-Plateau 2 Altus-Plateau / 3 Kreuzung der Altus Hochstraße / 4 Parfümeursgrotte / 5 Wallpfad / 6 Altustunnel / 7 Grab des heiligen Helden / 8 Große Waldbrücke / 9 Baum der Pracht / 10 Windmühlendorf / 11 Windmühlenhügel / 12 Straße der Sünde - Seitenpfad / 13 Schattenburg - Wall / 14 Schattenburg - Inneres Tor / 15 Halle des Kastellans / 16 Brücke der Sünde / 17 Erstes Gelmirlager / 18 Vulkanhöhle / 19 Neuntes Gelmirlager / 20 Straße der Sünde / 21 Audienzpfad / 22 Haus Vulkan Hauptgebiet während Ryas Quest. 23 Mündung des Donnerstroms / 24 Kirche der Kerkergemeinde Kann nur über den Geheimgang im Haus Vulkan erreicht werden. 25 Gästehalle / 26 Rykard, Fürst der Blasphemie Erscheint erst nach dem Kampf gegen Rykard. 27 Tempel von Eiglay Erscheint erst nach dem Kampf gegen den Bossgegner. 28 Unterirdische Inquisitionskammer Ist nur über Gelmir oder die Akademie Raya Lucaria erreichbar (Entführermaid-Teleporter). 29 Grab des Helden von Gelmir / 30 Urzauberer Azur / 31 Entführermaid Erscheint erst nach dem Kampf gegen die Entführermaids. 32 Hütte des Einsiedlerhändlers / 33 Katakomben von Wyndham / 34 Donnerstrom / 35 Höhle der Weisen / 36 Aussichtshügel des Erdenbaums / 37 Alter Altustunnel Nur mit Steinschwertschlüssel erreichbar. 38 Donnerstromhöhle Nur mit Steinschwertschlüssel erreichbar.

Alle Orte der Gnade in Caelid

Im verfaulten Land Caelid gibt es nicht nur einen Fürsten, sondern auch das Geheimnis der Stadt der Zauberer zu lösen. Hier seht ihr alle Orte der Gnade in Caelid. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Nummer Ort der Gnade Zusatzinfo 1 Sternengeißel Radahn Erscheint nach dem Kampf gegen Radahn. 2 Schlossplatz Rotmähne / 3 Kammer außerhalb des Platzes / 4 Unpassierbare große Brücke Das Portal muss erst aktiviert werden, um zum Schloss Rotmähne zu gelangen. 5 Katakomben von Caelid / 6 Kathedrale der Drachenkommunion Besitzt Altar für Drachenkräfte. 7 Südhochstraße von Caelid / 8 Kerkerhöhle / 9 Nordseite der Festung Gael / 10 Gaeltunnel Verbindet Caelid und Limgrave. / 11 Fäulnisbalkon / 12 Schwelende Kirche / 13 Niedere Erdenbaumkatakomben / 14 Hütte des abgeschiedenen Händlers / 15 Westlicher Drachenhügel / 16 Heiliger Turm von Caelid - Mitte / 17 Heiliger Turm von Caelid - Keller / 18 Tiefer Brunnen des Siofra Kann nur über Siofra in der Unterwelt erreicht werden. 19 Ruinen von Caelem / 20 Schwelender Wall / 21 Abseits von Caelids Nordhochstraße / 22 Sumpfufer von Aeonia / 23 Südliches Sumpfufer von Aeonia / 24 Herz von Aeonia / 25 Inneres Aeonia / 26 Verlassene Höhle / 27 Kristalltunnel von Sellia / 28 Throngruft von Sellia / 29 Gassen von Sellia / 30 Sellias Aufgang / 31 Kirche der Seuche Kann nur nach dem Lösen des Geheimnisses von Sellia entdeckt werden. 32 Sellias Versteck / 33 Festung Faroth Hier ist eine Dectus-Medaillon-Seite versteckt. 34 Gabelung des Drachenhügels / 35 Drachenhügelhöhle / 36 Katakomben der Kriegsopfer / 37 Lennes Turm / 38 Große Brücke von Farum / 39 Refugium der Bestien Dort sitzt der Bestienkleriker Gurranq.

Alle Orte der Gnade in Leyndell und in Leyndell, aschene Hauptstadt

Im Laufe des Spiels werdet ihr zweimal nach Leyndell gelangen, allerdings hat sich dann das Aussehen der königlichen Hauptstadt verändert. Hier seht ihr die Orte der Gnade beider Versionen. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Nummer Ort der Gnade Zusatzinfo 1 Heiliger Turm von West-Altus-Tor / 2 Heiliger Turm von West-Altus Fundort von Rykards Rune 3 Niedere Erdenbaumkirche / 4 Versiegelter Tunnel / 5 Außenwall - Phantombaum / 6 Außenwall - Schlachtfeld / 7 Hütte des Einsiedlerhändlers / 8 Seitengruft von Auriza / 9 Hauptstadtwall / 10 Grab des Helden von Auriza / 11 Ächtung der rasenden Flamme Kann nur durch Geheimgang hinter dem Altar in der Kathedrale der Verlorenen entdeckt werden. 12 Kathedrale der Verlorenen Erscheint erst nach dem Kampf gegen Mohg, das Mal. 13 Östlicher Hauptstadtwall / 14 Tiefe der Verlorenen In der Kanalisation. 15 Leyndell, Aschene Hauptstadt Kann erst nach Farum Azula betreten werden. 16 Unterirdische Straße In der Kanalisation. 17 Katakomben von Leyndell / 18 Straßenbalkon / 19 Untere Stadtkapelle / 20 Westlicher Hauptstadtwall / 21 Herrenhaus - erster Stock / 22 Götterbrücke Kann zweimal gefunden werden. Zugang über eine Teleporter-Kiste in Liurnia und im Turm der Rückkehr. 23 Refugium des Erdenbaums Kann zweimal gefunden werden. Erscheint erstmals nach dem Kampf gegen Godfrey. 24 Schlafgemach der Königin Kann zweimal gefunden werden. 25 Elden Thron Kann nur im aschenen Leyndell gefunden werden. 26 Zerspaltene Marika Kann nur im aschenen Leyndell gefunden werden und beendet das Spiel. 27 Verbotene Lande Führt zum Aufzug von Rold. 28 Heiliger Turm von Ost-Altus: Tor / 29 Heiliger Turm von Ost Altus Fundort von Morgotts und Mohgs Runen. 30 Isolierter Heiliger Turm (rechts unten) Fundort von Malenias Rune, nur über Götterbrücke erreichbar.

Alle Orte der Gnade am Berggipfel der Riesen

Der Berggipfel der Riesen ist ein großer verschneiter Bereich, in dem es nicht all zu viele Orte der Gnade gibt. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Nummer Ort der Gnade Zusatzinfo 1 Großer Aufzug von Rold Kann für Berggipfel der Riesen und geweihtes Schneefeld genutzt werden. Hier könnt ihr das Schneegebiet erreichen. 2 Ruinen von Zamor / 3 Grab des heroischen Riesentöters / 4 Katakomben des Riesengipfels / 5 Kirche der Ruhe / 6 Fuß der Schmiede / 7 Feuerriese Erscheint nach dem Kampf gegen Feuerriese. 8 Schmiede der Riesen Interaktion schaltet das Gebiet Farum Azula frei. 9 Grabstein der Riesen / 10 Weißkammstraße / 11 Ruinen des Urschneetals / 12 Urschneeetal - Aussichtspunkt / 13 Schloss Sol Haupttor Nach dem Bossgegner im Schloss findet ihr das zweite Haligbaum-Medaillon. 14 Kirche der Finsternis / 15 Schloss Sol - Dach / 16 Eisiger See / 17 Höhle des Geisterrufers Über den eisigen See erreichbar. 18 Erste Kirche von Marika /

Geweihtes Schneefeld - Alle Orte der Gnade

Das geweihte Schneefeld ist eine furchtbare Gegend, da ihr die meiste Zeit durch den Schneewind nichts sehen könnt. Damit ihr die Orte der Gnade finden könnt, haben wir sie auf dieser Karte eingezeichnet. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Nummer Ort der Gnade Zusatzinfo 1 Geheimpfad zum Hailigbaum / 2 Geweihtes Schneefeld / 3 Geweihtes Schneefeld Katakomben / 4 Inneres Geweihtes Schneefeld / 5 Tunnel von Yelough Anix / 6 Verfallende Ruinen der Abtrünnigen Endstandort von Latennas Quest. 7 Ordina, Stadt der Liturgien Rätsel schaltet Weg zum Haligbaum frei. 8 Höhle der Verlorenen /

Haligbaum und Elphael Haligbaum - Alle Orte der Gnade

Der Haligbaum und Elphael ebnen euch den Weg zu dem schwersten Bossgegner in Elden Ring. Hier seht ihr zunächst alle Orte der Gnade im Gebiet. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Nummer Ort der Gnade Zusatzinfo 1 Haligbaum- Krone / 2 Haligbaum - Stadt / 3 Haligbaum - Zentralmarkt / 4 Promenade des Haligbaums / 5 Gebetsraum Ist der erste Gnadenort in Elphael. 6 Abwasserkanal Endstandort von Millicents Quest. 7 Haligbaum - Wurzeln / 8 Elphael - Innenwall / 9 Malenia, Königin der Fäulnis Erscheint erst nach dem Kampf gegen Malenia.

Alle Orte der Gnade im zerfallenen Farum Azula

Das zerfallene Farum Azula ist nur ein kleiner Bereich, allerdings ist er sehr verwinkelt und birgt einige Orte der Gnade. (Quelle: spieletipps.de)

Nummer Ort der Gnade Zusatzinfo 1 Verfallenes Bestiengrab / 2 Verfallenes Bestiengrab Tiefen / 3 Sturmbalkon / 4 Drachentempel / 5 Drachentempel - Aufzug Nur über Steinschwertstatue erreichbar. 6 Drachentempel - Altar / 7 Drachentempel - Transept / 8 Drachenfürst Placidusax (Zufügen) Erscheint nach dem Kampf gegen Drachenfürst Placidusax. 9 An der großen Brücke / 10 Drachentempel Dach / 11 Maliketh die schwarze Klinge Erscheint nach dem Kampf gegen Maliketh.

Alle Orte der Gnade in der Unterwelt (Siofra, Ainsel und Tiefen von Tiefwurz)

In der Unterwelt könnt ihr die Bereiche Siofra, Ainsel und Tiefen von Tiefwurz erkunden. Hier seht ihr alle Orte der Gnade dieser Bereiche. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Nummer Ort der Gnade Zusatzinfo 1 Palastallee Kann nur über Varrés Quest oder ein Portal im geweihten Schneefeld erreicht werden. 2 Dynastiemausoleum-Eingang / 3 Dynastiemausoleum-Mitte / 4 Kokon des Himmlischen Erscheint erst nach dem Kampf gegen Mohg, das Omen. 5 Wald der Jünger / 6 Unter dem Brunnen / 7 Becken der großen Fälle Erscheint erst nach dem Kampf gegen die Gargoyles. 8 Aquäduktklippen / 9 Siofra-Flussbett / 10 Wald der Ahnen / 11 Heilige Stätte der Nacht / 12 Imitator-Träne Erscheint erst nach dem Kampf gegen die Imitator-Träne. 13 Bodenbrunnen am Siofra / 14 Nokron, die ewige Stadt / 15 Astel, die Ausgeburt des Abgrundes Kann nur im Zuge von Rannis Quest erreicht werden und öffnet Weg zum Mondlichtaltar. 16 Großer Kreuzgang / 17 Ufer des Fäulnissees / 18 Wasserfallbecken / 19 Drachenblutsoldat Erscheint erst nach dem Kampf gegen den Drachenblutsoldat. 20 Nokstella, die ewige Stadt / 21 Unterlauf der Ainsel / 22 Schleusentor der Ainsel / 23 Brunnenboden an der Ainsel / 24 Hauptarm der Ainsel / 25 Kamm der großen Fälle Kann nur über den Ort der Gnade Becken der großen Fälle in einem Sarg erreicht werden. 26 Wurzelkippen Kann nur vom Ort der Gnade Ächtung der rasenden Flamme mit Hilfe einer Illusionswand gegenüber des Ortes entdeckt werden. 27 Thron des Thronprinzen Erscheint erst nach dem Kampf gegen Fias Gefolge. 28 Wurzelfort / 29 Namenlose ewige Stadt / 30 Tiefen von Tiefwurz /

