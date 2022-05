von Daniel Nawrat (Mittwoch, 04.05.2022 - 13:07 Uhr)

Ein Gaming Headset sorgt für mehr Immersion beim Zocken und kann euch außerdem dabei helfen, Gegner besser zu orten. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, euch mit euren Teamkollegen zu verständigen. Wir erklären, was ihr beim Kauf eines Gaming Headsets unbedingt beachten solltet, damit ihr die richtige Wahl trefft.

Bestseller unter den Gaming-Headsets - HyperX Cloud 2

Das Gaming-Headset HyperX Cloud 2 hat sich völlig zurecht als wahrer Fan-Liebling etabliert. Satte Bässe, ein abnehmbares Mikrofon sowie austauschbare Ohrpolster sind allesamt wichtige Features, die es hier zu einem äußerst attraktiven Preis gibt. Ergänzt wird das Paket dann noch durch das integrierte Bedienelement sowie virtuellen Surround-Sound.

Erfahrungsgemäß solltet ihr von letzterem aber nicht allzu viel erwarten. Schon gewusst? Inzwischen gibt es zum HyperX Cloud 2 auch ein alternatives kabelloses Gaming-Headset: Das HyperX Cloud 2 Wireless

Pros Kontras Satte Bässe Virtueller Raumklang eher zu vernachlässigen Abnehmbarer Mikrofonarm Bedienelement erfordert USB-Port Wechselbare Ohrpolster Integriertes Bedienelement

HyperX Cloud 2 (Gun Metal) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.05.2022 21:39 Uhr

Gaming-Headset Wireless - Das Federgewicht Logitech G435 Lightspeed

Das Logitech G435 Lightspeed bringt nur schlappe 165 Gramm auf die Waage und ist somit ein wahres Leichtgewicht unter den Gaming-Headsets. Das erhöht vor allem den Komfort und somit ist es auch bestens für ausgedehnte Sessions geeignet. Interessanter Fakt: Die Herstellung wurde möglichst umweltfreundlich realisiert, weshalb das Gaming-Headset aus mindestens 22 Prozent wiederverwertetem Kunststoff besteht.

Einen klassischen Mikrofonarm sucht man bei dem Gaming-Headset G435 Lightspeed vergeblich. Stattdessen kommen sogenannte Beamforming-Mikrofone zum Einsatz. (Quelle: spieletipps.de)

Pros Kontras Umweltfreundlich hergestellt Schwach ausgeprägter Bass Herausragender Tragekomfort (verstärkt durch geringes Gewicht) Handhabung einiger Funktionen teils unintuitiv Wechselbare Ohrpolster Per Dongle oder Bluetooth nutzbar

Logitech G435 Lightspeed Statt 61,99 Euro: Over-Ear Gaming-Headset mit bis zu 18 Stunden Akkulaufzeit & 45 Ohm. Kompatibel mit PS4, PS5 & Computer. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.05.2022 18:48 Uhr

Nicht nur für Xbox-Besitzer - Microsoft Xbox Wireless Headset

Das Xbox Wireless Headset aus dem Hause Microsoft glänzt vor allem mit der Fülle an Verbindungsmöglichkeiten. Sei es per Funk an der Xbox Series S/X, via Bluetooth an eurem Smartphone oder per entsprechendem Adapter mit eurem PC. Durch einen Drehregler an der Hörmuschel könnt ihr außerdem die Lautstärke des jeweiligen Spiels und Voice-Chats unabhängig voneinander justieren – leider funktioniert das nur mit der Konsole, PC-Spieler gehen hier also leer aus.

Die perfekte Kombination: Mittels Wireless Adapter lassen sich sowohl das Xbox Wireless Headset als auch der Xbox Controller problemlos mit dem PC verbinden. (Quelle: spieletipps.de)

Pros Kontras Gute Klangqualität Eher geringe Akkulaufzeit (maximal 15 Stunden) Vielfältige Verbindungsmöglichkeiten (Funk, Bluetooth oder Dongle) Eingeschränkter Tragekomfort durch hartes Kopfpolster Integrierter Regler für Spiel- und Chat-Balance (nur auf Xbox verfügbar)

Microsoft Xbox Wireless Headset Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.05.2022 00:52 Uhr

Das Highend-Gaming-Headset Beyerdynamic MMX 300

Das Beyerdynamic MMX 300 ist in vielerlei Hinsicht ein absolutes Highend-Headset. Einerseits liegt das natürlich am Preis von über 200 Euro, aber ebenso an der verbauten Technik. Wer sich für ein derartiges Gaming-Headset entscheidet, wird demnach mit herausragendem Klang sowie absolut hochwertiger Verarbeitung „Made in Germany“ belohnt.

Pros Kontras Hervorragender Klang Mikrofonqualität nicht dem Preis entsprechend Hochwertige Verarbeitung Extrem teuer Bequemer Sitz Wechselbare Ohrpolster Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang

Beyerdynamic MMX 300 (2. Generation) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.05.2022 22:02 Uhr

FAQ: Worauf sollte man beim Kauf eines Gaming-Headsets achten?

Kabel vs. Wireless - Welches Gaming-Headset ist besser?

Ein pauschale Antwort auf die Frage gibt es leider nicht, da beide Verbindungsarten sowohl Vor- als auch Nachteile haben. Bei kabelgebundenen Headsets müsst ihr euch beispielsweise nicht darüber sorgen, dass der Akku plötzlich den Geist aufgibt und ihr dann schnell das passende Kabel finden und es in den Stecker friemeln müsst. Erfahrungsgemäß passiert sowas nämlich immer in den absolut unpassendsten Momenten.

Ein großer Nachteil des Kabels ist allerdings, dass ihr in eurer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt seid. So bevorzugen Besitzer einer Konsole, die meist lieber gemütlich auf dem Sofa als am Schreibtisch zocken, vermutlich ein kabelloses Modell. Wer sein Gaming-Headset außerdem für die schnelle Snack-Pause zwischendurch schon öfter mit in die Küche genommen hat, wird diesen Komfort ebenfalls zu schätzen wissen.

Ganz gleich für welche Variante ihr euch am Ende entscheidet – achtet vor dem Kauf unbedingt darauf, dass euer Headset mit der jeweiligen Plattform, also PlayStation, Xbox, Nintendo Switch oder PC, kompatibel ist.

Wie wichtig ist Surround-Sound wirklich?

Satter Kino-Sound auf kleinstem Raum? Was bei Lautsprechern für den Heimbedarf längst möglich ist, soll nun auch bei Kopfhörern funktionieren. Leider sieht die Realität dann doch etwas anders aus. Es handelt sich hierbei nämlich immer um virtuellen Surround-Sound, der entweder durch eine spezielle Software oder entsprechende Sound-Karte emuliert wird.

Der dadurch erzeugte Effekt klingt nur in den wenigsten Fällen realistisch und kann unter Umständen sogar zu einer Verschlechterung des Klangs führen. Wofür also das Ganze? Ein Szenario, in dem sich virtueller Raumklang durchaus lohnen kann, ist bei kompetitiven Shootern, in denen das akustische Ausspähen eurer Gegner über Sieg und Niederlage entscheiden kann.

Gaming-Headsets, die über derartige Technologie verfügen, kosten aber gerne mal ein halbes Vermögen. Günstige Geräte hingegen können meistens keinen überzeugenden Surround-Sound liefern. Im Zweifelsfall entscheidet ihr euch also lieber für ein hochwertiges Paar Stereokopfhörer, weil ihr damit fast immer besser beraten seid als mit schlechtem Surround-Sound.

Dieses Video zu Videospielkultur schon gesehen?