von Olaf Fries (Mittwoch, 18.05.2022 - 16:09 Uhr)

Ein leerer Akku beim Controller kann durchaus nervig sein. Darum ist es hilfreich, immer ein aufgeladenes Gamepad zur Verfügung zu haben. Im Folgenden stellen wir euch die PS5-Ladestation vom DualSense vor und verraten euch alles, was ihr hierzu wissen müsst.

Die DualSense-Ladestation kann bis zu zwei Controller gleichzeitig aufladen. (Bildquelle: Sony PlayStation)

DualSense-Ladestation – alle Infos

Von Sony gibt es eine offizielle Ladestation mit der ihr bis zu zwei Controller gleichzeitig aufladen könnt. Derzeit gibt es sie nur in einem weißen Design, also passend zur Standardausführung der PlayStation 5.

Die PS5-Ladestation besitzt ein sogenanntes "Click-In-Design". Hierdurch soll ein müheloses Anschließen eurer Controller ermöglicht werden. Ihr müsst einfach nur euren DualSense senkrecht in die Ladestation stellen.

Durch ein Klicken erkennt ihr, dass euer Controller angeschlossen ist. Unter den Standfüßen der Station befindet sich zudem etwas Gummi, damit die Ladestation nicht unnötig hin und her rutscht.

Das Besondere an der DualSense-Ladestation ist, dass ihr eure USB-Ports der PlayStation freihaltet. Im Lieferumfang befindet sich nämlich ein Netzteil und die jeweiligen Kabel, um die Ladestation an der Steckdose anzuschließen.

Die PS5-Ladestation benutzt keinen USB-Port der PS5. (Bildquelle: Sony PlayStation)

Macht euch über die Ladezeit der Controller keine Sorgen. Eure Gamepads laden genauso schnell wie an der Konsole auf. Somit habt ihr also freie USB-Ports, um beispielsweise eine externe Festplatte an die PS5 anzuschließen. Ihr könnt also USB-Ports an eurer Konsole freihalten, ohne Leistungseinbußen.

PS5-Ladestation kaufen

Wenn ihr die offizielle DualSense-Ladestation kauft, befindet sich im Lieferumfang natürlich die Ladestation selbst, ein Netzanschluss, ein Netzkabel und die Bedienungsanleitung. Wichtig: Ein DualSense-Controller ist im Lieferungsumfang nicht mit inbegriffen.

SONY DualSense™-Ladestation, PS5 Zubehör, Weiß

Im ausgeschalteten Zustand könnt ihr die Ladestation ebenso als Halterung für eure Controller verwenden. Beachtet bei der Ladestation aber, dass sich Controller von Drittanbietern, wie beispielsweise der SCUF-Controller, nicht an der Ladestation aufladen lassen.

Falls ihr es übrigens noch nicht wusstet: Wenn ihr euch einen DualSense-Controller kauft, besitzt ihr eine einjährige Garantie auf das Gerät.

