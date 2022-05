von Ewelina Walkenbach (Mittwoch, 25.05.2022 - 15:10 Uhr)

Ihr werdet in „Elden Ring“ Erdenblattblumen farmen müssen, um ganz viel Krummfingermedizin herstellen zu können. Es gibt direkt im ersten Bereich des Spiels bereits eine Route zum Farmen. Etwas später im Spiel könnt ihr dann noch einfacher schnell an Erdenblattblumen gelangen. Wir zeigen euch beide Möglichkeiten.

So sehen Erdenblattblumen bei Elden Ring aus. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Was sind Erdenblattblumen? Diese Pflanzen benötigt ihr zum Herstellen der Krummfingermedizin, die ihr wiederum braucht, um zum Beispiel mit Freunden im Koop spielen zu können. Diese wiederum könnt ihr herstellen, ohne zuvor eines der zahlreichen Handbücher finden zu müssen. Das Rezept befindet sich von Anfang an in eurem Objektherstellungsmenü.

Erdenblattblumen gleich am Anfang farmen

Nachdem ihr in Elden Ring das erste Gebiet (Limgrave) erreicht habt, solltet ihr zunächst das Pferd freischalten, um die Erdenblattblumen schneller farmen zu können.

Sobald ihr das erledigt habt, begebt euch zum Ausgangspunkt der Farm-Route, der Kirche von Elleh. Von hier aus könnt ihr innerhalb von zwei Minuten neun Erdenblattblumen einsammeln. Wo genau die Fundorte sind, zeigt euch die folgende Karte.

Hier seht ihr die Fundorte aller neun Erdenblattblumen gleich zu Beginn von Elden Ring. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

Erdenblattblumen schnell farmen

Sobald ihr in Elden Ring schon etwas weiter seid und entweder Schloss Sturmschleier abgeschlossen oder übersprungen habt, gelangt ihr nach Liurnia. Hier, im Westen, gibt es einen Ort der Gnade, der Die vier Glockentürme heißt.

Direkt an dem Leuchtfeuer könnt ihr drei Erdenblattblumen farmen. Sammelt sie schnell ein, rastet erneut an dem Schnellreisepunkt und sie spawnen wieder. Ihr könnt sie erneut einsammeln und das Spiel wiederholen. Auf diese Weise müsst ihr euch nie wieder Sorgen um euren Bestand an Erdenblattblumen machen. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort des Farm-Spots.

Hier seht ihr den Schnellreisepunkt Die vier Glockentürme und auch die Fundorte der drei Erdenblattblumen. (Quelle: Screenshot spieletipps.de)

