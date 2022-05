von Manuel Karner (Mittwoch, 25.05.2022 - 22:58 Uhr)

In V Rising habt ihr die Möglichkeit, den Verstand eines Menschen zu verzaubern und ihn zu einem willenlosen Diener umzuwandeln. So müsst ihr nicht länger selbst auf eure Burg aufpassen oder könnt sie auf eine gefährliche Jagd nach Ressourcen entsenden. Wie ihr das anstellt und was ihr dafür benötigt, erfahrt ihr in diesem Guide.

Der Schlossthron ermächtigt euch eure Diener zu befehligen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Dienersarg herstellen

Bevor ihr euch als Vampirfürst Gedanken über einen potentiellen Diener macht, solltet ihr erst einen Dienersarg herstellen. Die Möglichkeit dazu erhaltet ihr mit der Quest "Diener" automatisch.

Ihr findet den Dienersarg im Baumenü nicht etwa unter den Grundlagen, sondern bei der Produktion unter dem Bereich "Dominanz". 16 Bretter, 8 Kupferbarren und eine Verbesserte Blutessenz braucht es, um ihn herzustellen. Habt ihr die Materialien zusammen und ist ein geeigneter Platz für den Sarg gefunden, könnt ihr euch auch schon auf die Suche nach einem geeigneten Opfer machen.

Menschen in Diener umwandeln

Sobald ihr den Dienersarg hergestellt habt, schaltet ihr die nächste Quest "Armee der Finsternis" frei. Diese beauftragt euch direkt damit einen Menschen in einen Diener zu verwandeln. Wichtig: Es muss sich bei eurem Opfer zwingend um einen Menschen handeln, anderenfalls funktioniert die Verzauberung nicht.

Der Kuss des Vampirs verzaubert euren Gegner und macht ihn willenlos. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Habt ihr einen Gegner gefunden, der euren Ansprüchen gerecht wird, müsst ihr seine Lebenspunkte auf unter 30% reduzieren. Anschließend könnt ihr durch Drücken der Strg-Taste die Dominierende Präsenz annehmen. Eure Vampir-Fähigkeiten werden durch den Fernkampfangriff "Kuss des Vampirs" ersetzt. Erwischt ihr euer menschliches Opfer mit dem Projektil, wird es verzaubert und folgt euch anschließend.

Ihr müsst euch nun zu Fuß zurück zu eurer Burg begeben und euren zukünftigen Diener vor etwaigen Angriffen schützen. Teleportationen, Verwandlungen und eure grundlegenden Fähigkeiten stehen euch während eurer Heimreise nicht zur Verfügung. Habt ihr es bis nach Hause geschafft, könnt ihr euren Dienersarg auswählen und die Umwandlung einleiten. Diese wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Schlossthron bauen

Sobald euer Diener aus dem Dienersarg steigt, wird er in eurem Schloss patrouillieren und es bei etwaigen Angriffen verteidigen. Ihr könnt ihn allerdings auch auf die Jagd nach Ressourcen schicken. Dafür benötigt ihr jedoch den Schlossthron. Der Schlossthron ist wie der Dienersarg im Bereich "Dominanz" des Baumenüs zu finden und kostet euch in den Standardeinstellungen 24 Steinziegel, 16 Eisenbarren und vier Verbesserte Blutessenzen.

Habt ihr ihn gebaut, interagiert damit, um euren Vampir-Allerwertesten auf den Thron zu befördern. Es eröffnet sich die Karte mit den bereits von euch aufgedeckten Gebieten der Spielwelt. Ihr könnt eurem Diener nun befehlen, in eines dieser Gebiete vorzudringen.

Die Jagdgründe werden euch auf der Karte angezeigt, wenn ihr mit dem Schlossthron interagiert. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Klickt ihr ein Gebiet an, werden euch sämtliche Ressourcen aufgelistet, die euer Diener hier zu erbeuten imstande ist. Seine Erfolgswahrscheinlichkeit hängt mit seiner Macht zusammen, die bei der Auswahl eures Dieners eingesehen werden kann. Sie sollte immer höher sein als die Gebietsgefährlichkeit, die neben den überkreuzten Schwertern angegeben ist. Diese Gefährlichkeit könnte je nach Eigenschaften eurer Diener variieren.

Wichtig: Umso länger ihr euren Diener auf die Jagd schickt, desto höher die Erfolgschance. Gleichzeitig besteht eine erhöhte Verletzungsgefahr, wenn ihr euren Diener nur kurz fortschickt. Daneben steigert ihr mit erhöhter Jagddauer auch die Ressourcenmenge, die euer Diener bei der Heimkehr mit sich schleppen wird.

Eigenschaften eines Dieners

Die Eigenschaften eures Dieners sind unter anderem von seiner Blutqualität abhängig. (Quelle: Screenshot spieletipps)

In V Rising ist nicht jeder Mensch nach seiner Umwandlung gleich. Ihre Kompetenzen hängen mit ihrer Blutgruppe und -qualität sowie ihrer Gruppierung zusammen: