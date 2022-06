von Alexander Gehlsdorf (aktualisiert am Mittwoch, 01.06.2022 - 16:25 Uhr)

Zum Start von Diablo Immortal könnt ihr aus mehr als 140 verschiedenen Servern auswählen. Die Wahl solltet ihr euch gut überlegen, da zum aktuellen Zeitpunkt kein Serverübergreifendes Spielen möglich sein wird. Deshalb sagen wir euch, was ihr bei der Auswahl eures Servers beachten müsst.

Die Wahl des richtigen Servers ist eure erste witchtige Entscheidung in Diablo Immortal. (Bildquelle: Blizzard)

Was muss ich bei der Auswahl des Servers beachten?

Bevor ihr in Diablo Immortal euren Charakter erstellen könnt, müsst ihr einen Server auswählen, auf dem ihr spielen wollt. Die Server sind sowohl in Regionen als auch Sprachen unterteilt.

Die Wahl des Servers ist vor allem dann von großer Bedeutung, wenn ihr gemeinsam mit euren Freunden spielen wollt. In diesem Fall müssen sich alle Charaktere auf dem selben Server befinden. Serverübergreifendes Spielen ist aktuell nicht mögllich. Ob diese Funktion in zukünftigen Updates nachgereicht wird, ist bislang nicht bekannt.

Egal ob ihr lieber Solo oder in der Gruppe spielt, ihr solltet auf jeden Fall einen Server in eurer eigenen Region auswählen. Spielt ihr also in Deutschland, Österreich oder der Schweiz solltet ihr zwingend auf einem europäischen Server starten. Dadurch könnt ihr die bestmögliche Verbindungsgeschwindigkeit garantieren, schließlich ist zum Spielen von DIablo Immortal eine durchgehende Internetverbindung notwendig.

Je nach Region könnt ihr die Server außerdem nach unterschiedlichen Sprachen filtern. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ihr am liebsten in der Gruppe spielt, viel handelt oder eure Taktiken für Dungeons und PVP genau absprechen wollt. In diesen Fällen wollt ihr eine mögliche Sprachbarriere natürlich vermeiden.

Falls ihr keine Pläne habt, mit anderen Spielern zu kommunizieren, hält euch natürlich auch nichts davon ab auf einem anderssprachigen Server zu spielen. Da jeder Server seine eigenen Leaderboards hat, könnte diese Option für Spieler interessant sein, die jede Season mit einem besonders hohen Ranking abschließen wollen. In diesem Fall könnt ihr euch gezielt einen Server aussuchen, auf dem nur wenige Spieler aktiv sind.

Liste aller deutschen Server in Diablo Immortal

In Diablo Immortal könnt ihr nach Regionen und Sprachen filtern, um den idealen Server für euch zu finden. (Bildquelle: Screenshot Spieletipps)

Falls ihr gemeinsam mit anderen deutschsprachigen Spielern in Sanktuario gegen Dämonen kämpfen wollt, seid ihr auf diesen Servern gut aufgehoben: