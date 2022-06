von Alexander Gehlsdorf (Mittwoch, 08.06.2022 - 15:28 Uhr)

In Zoltun Kulls Archiv kommt es ausnahmsweise nicht nur auf eure Kampfstärke, sondern auch eure Intelligenz an. Um in der Kampagne von DIablo Immortal voranzukommen, müsst ihr das Rätsel der neun Lichter lösen. Wir verraten euch die Lösung, um alle neun Fackeln zu entzünden.

Die neun Lichter zu entzünden ist eines der wenigen Rätsel in Diablo Immortal. (Bildquelle: Screenshot Spieletipps)

Die Neun Lichter erklärt

Um in Zoltun Kulls Archiv den nächsten Bereich zu öffnen, müsst ihr neun Fackeln entzünden. Das Problem dabei: Jedes Mal, wenn ihr eine Fackel aktiviert, werden dadurch alle benachbarten Fackeln an- beziehungsweise ausgeschaltet. Ihr braucht also eine durchdachte Strategie, um alle neun Fackeln zu entzünden. Rumprobieren alleine reicht nicht. Glücklicherweise gibt euch das Spiel selbst jedoch nach einiger Zeit einen wertvollen Hinweis.

Alle neun Lampen anzünden: Die Lösung

Solltet ihr einige Minuten lang erfolglos das Fackelrätsel versuchen, schlägt euer Charakter vor, den Kurator nach Rat zu fragen. Kehrt also zu ihm zurück um Hilfe zu erhalten. Dieser meint, sich an einer mögliche Lösung erinnern zu können und tatsächlich ist dieser Lösungsweg auch der korrekte:

Setzt die Lampen zurück, indem ihr den großen Sockel neben den Fackeln aktiviert. Entzündet reihum die vier Fackeln an den Ecken. Entzündet abschließend die Fackel in der Mitte, um alle übrigen Fackeln ebenfalls zu aktivieren.

Der Kurator kennt zum Göück die Antwort, falls euch das Rätsel der Neun Lichter Probleme bereiten sollte. (Bildquelle: Screenshot Spieletipps)

Daraufhin ist das Rätsel gelöst und ihr erhaltet die gesuchte Rune zur Belohnung. Kehrt damit zum Kurator zurück, um die Geschichte von Diablo Immortal fortzusetzen.

