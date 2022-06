von Alexander Gehlsdorf (Donnerstag, 09.06.2022 - 12:50 Uhr)

In Zoltun Kulls Archiv müsst ihr in Diablo Immortal mehrere Räsel lösen. Dazu gehört auch das Verschieben mehrerer Spiegel in der Spiegelwelt. Solltet ihr bei der Lösung Hilfe benötigen, zeigen wir euch die korrekten Positionen der Spiegel.

Wir verraten euch die Lösung für das Rätsel in der Spiegelwelt. (Bildquelle: Screenshot Spieletipps)

Rätsel in der Spiegelwelt

Die Spiegelwelt ist nicht das einzige Rätsel, das ihr in Zoltun Kulls Archiv lösen müsst. Direkt davor müsst ihr die neun Lichter entzünden. Die richtige Lösung für das Fackelrätsel haben wir bereits in einem Guide für euch zusammengefasst.

In der darauffolgenden Spiegelwelt sind erneut eure grauen Zellen gefragt. Ihr müsst die Spiegel im Raum so verschieben, dass der rote Lichtstrahl die Rune am Ende des Raumes trifft. Die richtige Lösung ist mit etwas Glück und Geschick schnell erraten. Solltet ihr dennoch Schwierigkeiten haben, verraten wir euch die korrekten Positionen.

Spiegel korrekt positionieren

In der Spiegelwelt befinden sich sechs Spiegel, die entlang der eingezeichneten Linien verschoben werden können. Um das Rätsel zu lösen, müsst ihr jedoch nur drei der Spiegel von ihrer Ausgangsposition entfernen.

Verschiebt die drei Spiegel entlang der eingezeichneten Pfeile, um das Rätsel zu lösen. (Bildquelle: Screenshot Spieletipps)

Zieht den vertikel Spiegel auf der rechten Seite des Raumes zweimal an euch heran. Schiebt den äußersten Spiegel auf der linken Seite einmal nach unten. Bewegt den horizontalen Spiegel auf der linken Seite ein Feld zur Seite.

Insofern ihr keine weiteren Spiegel verschoben habt, sollte der Lichtstrahl auf diese Weise ungehindert die Rune erreichen können. Die korrekte Position aller Spiegel könnt ihr im folgenden Bild noch einmal überprüfen.

Die korrekte Postion aller sechs Spiegel. (Bildquelle: Screenshot Spieletipps)

Sohald ihr das Rätsel gelöst habt, werdet ihr von einem Hungernden Echo angegriffen. Da ihr euch in der Spiegelwelt befindet, ist dessen Dialogzeile jedoch rückwärts geschrieben. Falls ihr euch wundert, was das Hungernde Echo beim Angriff ruft, lautet der korrekte Dialog: "Die Rune gehört jetzt uns! Sie gibt uns Kraft!"

