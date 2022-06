von Sergej Jurtaev (Freitag, 10.06.2022 - 08:00 Uhr)

In Mario Strikers: Battle League Football sind fast alle Inhalte von Anfang an verfügbar. Es gibt trotzdem ein paar Dinge, die ihr im Spiel freischalten könnt. In diesem Guide verraten wir euch deshalb, welche Ausrüstung und welche Modi ihr im Spiel zusätzlich bekommen könnt.

Die Buschido-Ausrüstung gehört zu den wenigen Dingen, die ihr in Mario Strikers: Battle League Football freischalten könnt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Profipokal freischalten

Der Profipokal ist anfangs ein geheimes Pokalturnier. Um den Profipokal freizuschalten, müsst ihr alle anderen Turniere gewinnen.

Buschido-Ausrüstung freischalten

Die Buschido-Ausrüstung, bestehend aus Helm, Handschuhen, Rüstung und Schuhen, ist das einzige freischaltbare Set in Mario Strikers: Battle League Football. Ihr schaltet die Ausrüstung frei, wenn ihr den oben erwähnten Profipokal gewinnt. Ihr müsst die Rüstungsteile jedoch auch alle im Shop für je 300 Münzen kaufen. Die Teile des Buschido-Sets erhöhen einen Statuswert um 4 Punkte, senken dafür alle anderen Attribute um 1 Punkt.

Galaktischen Modus freischalten

Neben der Buschido-Rüstung schaltet ihr auch den Galaktischen Modus frei, wenn ihr den Profipokal gewinnt. Der Galaktische Modus ist ein erhöhter Schwierigkeitsgrad der Pokalturniere, bei dem ihr goldene Pokale gewinnt. Ihr erhaltet für den ersten Gewinn eines Pokals 1.000 Münzen, aber die Gegner sind auch deutlich besser. Der Profipokal muss im Galaktischen Modus erneut freigeschaltet werden. Wenn ihr alle Turniere im Galaktischen Modus abschließt, gibt es leider keine weitere Belohnung dafür.

Credits freischalten

Wenn ihr den normalen Profipokal gewinnt, werden die Credits von Mario Strikers: Battle League Football abgespielt. Unter „Optionen“ wird danach auch der Punkt „Credits“ freigeschaltet, sodass ihr sie euch später noch einmal ansehen könnt.

Stadion-Deko freischalten

Wenn ihr einem Strikers-Club beitretet, könnt ihr für das Club-Stadion neue Designs und Dekorationen freischalten. Alle Optionen findet ihr im Strikers-Club unter „Club-Management“ → „Stadion“. Um neue Dekorationen zu kaufen, braucht ihr Club-Chips, die ihr euch während einer Saison verdienen müsst.

