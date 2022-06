von Laura Heinrich (Freitag, 10.06.2022 - 14:57 Uhr)

In The Quarry hängt der Spielverlauf allein von euren Entscheidungen ab. Es gibt viele Wege zu erkunden, allerdings enden manche abrupt und euer Charakter stirbt, falls ihr den falschen Weg erkundet habt. Hier zeigen wir euch, wie ihr alle Wege und Enden freischalten könnt.

Im Hauptmenü könnt ihr in der Rubrik "Wege" im schicken VHS-Design die Wege der Charaktere betrachten. Jede eurer Wegentscheidungen wird hier festgehalten. (Quelle: spieletipps.de)

Alle Wege und Entscheidungen freischalten

Es gibt insgesamt 15 wichtige Wege, die ihr in eurem Spielverlauf entdecken könnt. Jeder davon beinhaltet einen Teil der Geschichte. Je nachdem, welche Entscheidungen ihr trefft, verläuft der Weg auf unterschiedliche Weise.

Ihr könnt im Hauptmenü in der Rubrik "Wege" eure Entscheidungen einsehen. Diese werden in Form einer Videokassette angezeigt und sobald ihr draufklickt, seht ihr auf der VHS Kassette eure Wahl. Oftmals wird nämlich im Spiel der Satz "Weg aktualisiert" eingeblendet. Wenn ihr das seht, habt ihr ein Stück auf einer Wegkassette freigeschaltet.

Die Wege werden durch verschiedene Aktionen ausgelöst, sodass ihr unter Umständen nicht alle 15 Wege in eurem ersten Durchlauf freischaltet. Im Folgenden zeigen wir euch den Auslöser für alle Wege. Denn wie ihr sie beendet, obliegt ganz euch. Sowohl die guten Entscheidungen als auch die schlechten werden für euch als Erinnerung gespeichert:

Achtung: Auch wenn es offensichtlich ist - hier folgen nun massive Spoiler zur Geschichte. Lest also bitte nur weiter, wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr gespoilert werden wollt.

Wegname Kapitel Entscheidungspunkt Laura & Max Prolog Im Sturmkeller, wenn sich Laura entscheiden muss, ob sie Max hilft oder nicht. Über dem Gesetz Prolog Im Auto, wenn sich Laura entscheiden muss, ob sie den Cop belügt oder nicht. Vergebliche Mühe Eins Wenn Jacob sich entscheiden muss, wie er das Auto sabotiert. Runter in den Kaninchenbau Eins Wenn sich Abigail entscheidet, ob sie und Emma in die Hütte einbrechen. Spiel mit dem Feuer Zwei Wenn sich Emma dafür entscheidet, die Feuerwerkskörper mitzunehmen. Vorsicht, Stufe! Zwei Wenn sich Dylan dafür entscheidet, die Falltüre in Chris' Büro zu öffnen. Silberstückchen Drei Wenn sich Abi entscheiden muss, ob sie Nick hilft oder nicht. Wer's findet, dem gehört's Drei Wenn Ryan alleine durch den Wald stolpert. Ablenkung Vier Wenn Jacob vom Jäger gefunden wird und sich entscheiden muss, ob er ihn ablenkt oder nicht. Helfende Hand Fünf Wenn sich Ryan entscheiden muss, ob er Dylans Hand abtrennt oder nicht. Der weisse Wal Sieben Wenn sich Laura entscheiden muss, ob sie bei Ihrer Flucht auf Travis schießt. Teambuilding Acht Sobald Dylan und Kaitlyn zum Schrottplatz gehen, um ein Fahrzeug zu finden. Verlorene Liebesmüh Zehn Wenn sich Ryan entscheiden muss, ob er Jacob aus dem Käfig befreit. Ein Pfund Fleisch Zehn Wenn sich Ryan entscheiden muss, ob er das Messer herausziehen soll. Andenken Zwei Jacob muss das Armband von Emma finden auf dem Campplatz.

Wie ihr an den Bedingungen merkt, werden fast alle Wege automatisch im Spiel freigeschaltet. Eine Ausnahme bildet hierbei der Weg "Andenken". Bei diesem müsst ihr nämlich aktiv das Armband von Emma mit Jacob finden, damit der Weg freigeschaltet wird. Wichtig dabei ist, dass ihr dies in Kapitel Zwei tut. Ihr könnt das Armband nämlich auch noch später finden, allerdings wird Emma es dann nicht mehr an Jacob in der Geschichte entdecken.

Alle möglichen Enden freischalten

Ihr könnt insgesamt vier Enden freischalten, die für die Trophäen und Errungenschaften notwendig sind. Um das Spiel zu komplettieren, müsst ihr alle vier Enden erleben und das Spiel daher vier Mal durchspielen:

Alle haben überlebt

Alle sind gestorben

Nur Kaitlyn hat überlebt

Nur Ryan hat überlebt

Hinweis: Die Enden werden fortlaufend komplettiert.

Alle haben überlebt

Damit ihr dieses Ende freischalten könnt, müsst ihr alle neun Hauptcharaktere, mit denen ihr spielen könnt, am Leben erhalten. Andere Kollateralschäden wie die Hacketts sind dabei egal, denn diese sind nicht notwendig für diese Errungenschaft.

Hier gibt es einige Schlüsselpunkte zu beachten, die ihr in der Geschichte erfüllen müsst, damit alle überleben. Daher zählen wir euch die Wichtigsten kurz auf:

Versucht generell allen zu helfen, die verletzt sind. Es steigert eure Sympathiepunkte.

Brecht in die Hütte mit Abigail ein und nehmt dort das Kuscheltier mit. Dieses muss später in der Küche beim Verstecken zurückgelassen werden, damit Kaitlyn und Nick davonkommen.

Versteckt euch mit Abigail und Emma im geheimen Raum in Hacketts Büro.

Wenn Jacob im Wald herumschleicht, darf nicht auf den Busch geschossen werden.

Dylans Hand muss abgetrennt werden, sonst breitet sich der Fluch aus.

Schießt nicht auf Travis und lasst ihn am Leben.

Befreit Jacob aus dem Käfig, ohne den Werwolfkäfig zu öffnen.

Ryan darf nicht das Messer herausziehen, ansonsten verblutet er, bis er gefunden wird.

Ryan muss gebissen werden.

Max darf nicht ans andere Ufer schwimmen auf der Insel, ansonsten wird er gefressen.

Alle sind gestorben

Dieses Ende ist relativ einfach zu schaffen. Nutzt jegliche Möglichkeit, um Sympathie zwischen den einzelnen Figuren zu vermeiden. Zudem müsst ihr die Quicktime-Events verschlafen und den Atem zu kurz anhalten. Dadurch werden die Figuren permanent entdeckt und sterben früher oder später.

Nur Kaitlyn hat überlebt

Um das zu schaffen, benötigt ihr etwas Vorbereitung. Holt euch in Kapitel Eins mit Abigail in der Hütte beim Einbruch das Kuscheltier, das sagt "Ich möchte ein Spiel mit dir spielen". Abigail wird es mitnehmen und in Kapitel Fünf es in der Küche abstellen.

Dies geschieht, nachdem Kaitlyn den Jäger in der Hütte entdeckt hat und ihr zu Abigails Sicht wechselt. Seid zu Nick zuversichtlich und versteckt euch danach. Haltet den Atem an und schleicht euch danach davon, denn Abigail lässt ihr Tasche liegen.

Lasst nun alle Charaktere außer Kaitlyn ins Gras beißen. Im zehnten Kapitel wird Kaitlyn nämlich genau an diesen Ort zurückkehren und muss sich in der Küche verstecken. Danach kann sie die Gefrierkammer öffnen und dort das Kuscheltier zur Ablenkung hineinwerfen. Schließt danach schnell die Türe und sie ist die letzte Überlebende.

