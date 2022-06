von Daniel Nawrat (Dienstag, 14.06.2022 - 17:06 Uhr)

Ein Gaming-Stuhl ist für regelmäßiges Zocken einfach unerlässlich! Wer viel Zeit am Schreibtisch verbringt, wird das vermutlich hauptsächlich im Sitzen tun. Der Gaming-Stuhl kann dabei helfen, euren Körper zu entlasten. Wir stellen die besten Sessel für Gamer vor und erklären euch, worauf ihr vor dem Kauf achten müsst.

Ein Gaming-Stuhl muss nicht nur bequem sein. Die Sessel für Gamer können auch sehr gut aussehen. (Bildquelle: Razer | Medion)

Wie teuer ist ein guter Gaming-Stuhl und worauf sollte ich beim Kauf achten?

Das Wichtigste ist wie bei jedem anderen Sessel auch: Ein bequemer sowie stabiler Sitz. Das sollte bei der Wahl des richtigen Gaming-Stuhls stets eure oberste Priorität darstellen – das Aussehen sowie sämtlicher weiterer Schnickschnack sind erst im zweiten Schritt relevant.

Damit sich euer Allerwertester sowie euer Rücken also selbst nach mehrstündigem Zocken nicht bemerkbar machen, sollte der Gaming-Stuhl eurer Wahl über ausreichend Polsterung sowie ergonomische Einstellungsmöglichkeiten verfügen.

In der Regel kommen günstigere Modelle in dieser Hinsicht meist nur mit dem absoluten Minimum daher. Je hochwertiger der Stuhl aber ist, desto mehr Anpassungsmöglichkeiten und zusätzliche Features werden euch geboten. Oft könnt ihr die meisten wichtigen Funktionen schon in einem Gaming-Stuhl für 300 Euro wiederfinden. Im Folgenden listen wir euch neben absoluten Must-Have-Funktionen noch weitere praktische Eigenschaften auf:

Verstellbare Sitzhöhe

Wippmechanik mit Feststellfunktion

Höhenverstellbare Armlehnen (3D oder 4D wären jeweils noch besser)

Höhenverstellbare Rückenlehne (idealerweise mit anpassbarer Lordosestütze)

Schalensitz für besseren Halt

Zusätzliche Polster zur Unterstützung des Rückens sowie Nackens

Stabiles Drehkreuz (Exemplare aus Metall sind belastbarer und deshalb meist die bessere Wahl)

Robustes Obermaterial (z.B. pflegeleichtes Kunstleder oder atmungsaktives Mesh)

Übrigens: Zwar kaufen wir heutzutage fast alles online, doch gerade bei Gaming-Stühlen ist es wirklich ratsam, sich vor dem Kauf verschiedene Modelle direkt vor Ort anzusehen und sie vor allem ausprobieren zu können. So merkt ihr direkt, ob der erhoffte Sitzkomfort gegeben ist und ob die Verarbeitung euren Ansprüchen genügt. Sowas lässt sich zumeist nur schwer anhand weniger Bilder beurteilen.

Was das Design betrifft, so kommt es hier letztlich komplett auf eure Vorlieben an. Bei der Wahl des Materials zum Beispiel: Bezüge aus Kunstleder lassen sich in der Regel besser reinigen, während echtes Leder bei entsprechender Pflege langlebiger ist. Andere Materialien wie etwa Mesh haben dafür wiederum den Vorteil, dass sie deutlich atmungsaktiver sind und gerade in warmen Sommermonaten für zusätzlichen Komfort sorgen können.

Schließlich ist es ratsam, die Wahl des passenden Gaming-Stuhls einerseits von der jeweiligen Nutzung sowie eurem Budget abhängig zu machen. Wer beispielsweise den Großteil seines Alltags vor dem Rechner sitzt, kann durchaus den Kauf eines hochwertigen Gaming-Stuhls in Erwägung ziehen. Wer nur sporadisch am Schreibtisch sitzt, greift entsprechend zu einem günstigeren Modell.

Welcher Gaming-Stuhl ist zu empfehlen?

Wisst ihr immer noch nicht, welcher Gaming-Stuhl für euch der Richtige ist? Wir Empfehlen euch ein paar Gaming-Stühle, von denen wir selbst überzeugt sind. So ein Sessel soll ja auch am besten einige Jahre passen. Wenn ihr noch Empfehlungen für die besten Gaming-Headsets braucht, dann empfehlen wir euch den verlinkten Artikel.

Der Gaming-Stuhl von Aldi - Medion Erazer X89410

Der Medion Erazer X89410 (bei Aldi kaufen) vom allseits bekannten Discounter beweist erneut, dass ein vernünftiges Produkt kein Vermögen kosten muss. Für knapp über 200 Euro bekommt ihr hier einen Gaming-Stuhl, der über alle notwendigen Funktionen verfügt: Zwei individuell verstellbare 3D-Armlehnen, zwei abnehmbare Kissen für zusätzlichen Komfort und ebenso eine Wippmechanik inklusive Feststellfunktion.

Erfreulicherweise besteht das Drehkreuz nicht wie in dieser Preisklasse üblich aus Kunststoff, sondern aus Metall. Deshalb hält der Stuhl laut Hersteller auch einem Maximalgewicht von bis zu 110 Kilogramm stand.

Pros Kontras Stabiles Drehkreuz aus Metall Hohes Gewicht (ca. 26 kg) Zusätzliche Kissen für mehr Komfort 3D-Armlehnen mit abnehmbaren Polstern

Medion Erazer X89410 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 01:58 Uhr

Unser Preistipp - Ikea Matchspel

Ihr seid auf der Suche nach einem eher unauffälligen Gaming-Stuhl? Dann könnte der Ikea Matchspel (bei Ikea kaufen) genau das Richtige für euch sein. Zwar fehlen hier die sonst üblichen Kissen für den Rücken und Nacken – dafür verfügt der Stuhl über integrierte Stützen für den Nacken sowie die Lendenwirbel. Letztere lässt sich aufgrund der Bauweise allerdings nicht anpassen. Das robuste Drehkreuz aus Aluminium sowie das stimmige Design runden das Gesamtpaket ab.

Pros Kontras Rückenlehne aus atmungsaktivem Mesh Fest integrierte Lendenwirbelstütze Verstellbare Armlehnen Anpassbare Nackenstütze Stabiles Drehkreuz aus Aluminium

Ikea Matchspel (Schwarz) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 15.06.2022 01:49 Uhr

Der Allrounder-Sessel - HP Omen Citadel

Der HP Omen Citadel (bei Amazon kaufen) ist nicht ohne Grund unser Allrounder, denn für weniger als 300 Euro bekommt ihr so ziemlich alles, was das Gamer-Herz begehrt. Das liegt nicht zuletzt an der extrem hochwertigen Verarbeitung, die eine Belastung von bis zu 136 Kilogramm erlaubt. Die 4D-Armlehnen lassen sich darüber hinaus ideal an eure Anatomie anpassen und die abnehmbaren Kissen sorgen schließlich für den nötigen Komfort. Das ist ein Gaming-Sessel nach unserem Geschmack!

Pros Kontras Hochwertige Verarbeitung Obermaterial wenig atmungsaktiv Dicke Polster und Extrakissen für maximalen Komfort 4D-Armlehnen Stabiles Drehkreuz aus Stahl

HP Omen Citadel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2022 19:51 Uhr

Dieser Gaming-Sessel Lässt keine Wünsche offen - Razer Iskur

Der Razer Iskur (bei Amazon kaufen) lässt wahrlich keine Wünsche offen. Neben der hochwertigen Verarbeitung ist vor allem das clevere Lendenwirbelstützsystem das Highlight des Gaming-Sessels. Das kann nämlich je nach Bedarf an eure Körperform angepasst werden und ist dabei clever in Rückenlehne integriert.

Erfreulicherweise gibt es den Gaming-Stuhl neben der standardmäßigen Variante auch noch in einer XL-Version (ebenfalls bei Amazon erhältlich). Die ist insgesamt rund 15 Prozent größer und eignet sich deshalb für Menschen mit einer Körpergröße von bis zu 2,08 Metern sowie einem Gewicht von maximal 180 Kilogramm.

Pros Kontras Hochwertige Verarbeitung Nur für Körpergrößen von 170 bis 180 cm geeignet (Standard-Version) Integriertes Lendenwirbelstützsystem Hoher Preis 4D-Armlehnen Stabile Bauweise samt Drehkreuz aus Metall

Razer Iskur (Schwarz) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.06.2022 20:13 Uhr

Der Razer Iskur ist in zwei Varianten verfügbar – Standard und X-Large. Somit eignet sich der Gaming-Sessel für nahezu jeden Körpertypen. (Bildquelle: Razer)

Dieses Video zu Videospielkultur schon gesehen?