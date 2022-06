von Alexander Gehlsdorf (Mittwoch, 15.06.2022 - 17:37 Uhr)

Diablo Immortal | So meistert ihr die Ältestenportale

Spätestens im Endgame von Diablo Immortal führt kein Weg mehr an den Ältestenportalen vorbei. Dort könnt ihr nicht nur allerhand Items und Erfahrung farmen, sondern auch die kontroversen, Legendären Edelsteine finden. Unser Guide erklärt euch, wie ihr das meiste aus den Ältestenportalen herausholt.

Den Zugang zum Ältestenportal findet ihr in Westmark. (Bildquelle: Screenshot Spieletipps)

Was sind Ältestenportale?

Die Ältestenportale sind kurze, zufällig generierte Dungeons, die ihr in wenigen Minuten abschließen könnt. Je mehr Monster ihr besiegt, desto weiter füllt sich ein Fortschrittsbalken in eurem Questlog. Das Besiegen von Champion-Gruppen und Elite-Monstern lässt den Fortschritt besonders schnell ansteigen. Sobald der Balken das Maximum erreicht, wird ein Boss beschworen. Habt ihr diesen besiegt, erhaltet ihr eure Belohungen und das Ältestenportal wird beendet.

Ältestenportale sind kostenlos spielbar und können beliebig oft wiederholt werden. Im Gegensatz zu den deutlich anspruchsvolleren Herausforderungsportalen passen sich die Ältestenportale außerdem an euer eigenes Level an und sind damit stets ohne großen Aufwand zu bewältigen. Damit sind sie die ideale Beschäftigung für Zwischendurch, falls ihr lediglich 5-10 Minuten in Diablo Immortal verbringen wollt.

Diese Belohnungen erwarten euch

Da ihr Ältestenportale beliebig oft wiederholen könnt, sind sie vor allem ein guter Weg, um schnell viele Erfahrungspunkte zu farmen. Darüber hinaus erhaltet ihr Items, Runen und mitunter auch Legendäre Edelsteine. Allerdings sind diese von den seltenen und legendären Emblemen abhängig, mit denen ihr dem Portal Modifikatoren hinzufügen könnt und somit eure Chance auf seltene Beute erhöht.

Mit Seltenen Emblemen und Legendären Emblemen könnt ihr die Portale verstärken und bessere Belohnungn erhalten. (Bildquelle: Screenshot Spieletipps)

Genau hier greifen auch die Pay-2-Win-Mechaniken, denn nur Legendäre Embleme bieten euch die Chance auf selte 5-Sterne-Edelsteine. Mit den kostenlosen, seltenene Embelmen könnt ihr maximal 2-Sterne-Edelsteine finden. Darüber hinaus erhaltet ihr nur ein seltenes Emblem pro Tag, während ihr Legendäre Embleme unbegrenzt kaufen könnt.

Allerdings erhaltet ihr auch die Ressource Erlöschender Funke, wenn ihr das Portal mit Emblemen verstärkt. Diese sind auf 210 Stück pro Woche begrenzt, mit genügend Erloschenen Funken könnt ihr jedoch ausgewählte, Legendäre Edelsteine kaufen.

Allgemein Tipps zum Ältestenportal

Priorisiert im Kampf stets Elite-Gegner und Champions, da diese euren Fortschritt besonders stark voranbringen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, solltet ihr zudem wann immer möglich in der Gruppe losziehen. Auf diese Weise könnt ihr euch im Portal voneinander trennen und unterschiedliche Gegnergruppen bekämpfen, um das Portal umso schneller abzuschließen.

Außerdem werden in einer Gruppe alle Mitglieder mit Erlöschenden Funken belohnt, auch wenn nur ein einziger Spieler das Portal mit einem seltenen oder legendären Emblem verstärkt hat. Falls ihr also eure eigenen Embleme alle schon verbraucht habt, könnt ihr auf diese Weise zusätzliche Ressourcen sammeln.

