Diablo Immortal | So schafft ihr die Herausforderungsportale

Um euch im Endgame von Diablo Immortal mit anderen Spielern zu messen, könnt ihr entweder auf den Schlachtfeldern direkt gegen andere Helden kämpfen, oder aber versuchen, euch auf den Bestenlisten der Herausforderungsportale zu verewigen. Wir sagen euch, was ihr dabei beachten müsst und ob sich die Mühe lohnt.

Das Herausforderungsportal findet ihr im Norden von Westmark. (Bildquelle: Screenshot Spieletipps)

Was sind Herausforderungsportale?

Im Gegensatz zu den sehr gemütlichen Ältestenportalen, die vor allem für kurze Partien zwischendurch gedacht sind, müsst ihr in den Herausforderungesportalen unter Zeitdruck euer ganzes Können unter Beweis stellen.

Der Ablauf ähnelt dem der Ältestenportale: Ihr betretet einen zufälligen Dungeon und besiegt solange Monster, bis der Fortschrittsbalken am linken Bildschirmrand gefüllt ist. Daraufhin spawnt ein Boss, den ihr besiegen müsst, um das Herausforderungsportal abzuschließen. Insgesamt habt ihr dafür 10 Minuten Zeit.

Mit jedem bewältigtem Herausforderungsportal schaltet ihr eine höhere Stufe mit stärkeren Monstern frei. Bezwingt ihr also genügend Herausforderungsportale, werden die Monster irgendwann so stark sein, dass ihr es nicht schaffen werdet, das Portal in 10 Minuten abzuschließen. Hier kommt das kompetitive Element ins Spiel, denn durch das Absolvieren besonders hochstufiger Herausforderungsportale, könnt ihr euch einen Platz auf den Bestenlisten sichern und seltene Belohnungen gewinnen.

Pay-to-Win Warnung: Die Stufe der absolvierbaren Herausforderungsportale hängt vor allem von eurer Kampfwertung ab. Ein effektiver Weg diese zu erhöhen, ist das Farmen von Legendären Edelsteinen. Während kostenlose Spieler diese nur mit viel Glück finden können, können die Chancen auf gute Edelsteine mit Echtgeld stark erhöht werden. Die Spitzenplätze der Bestenlisten sind daher in den meisten Fällen nur für zahlende Spieler erreichbar.

Die Belohnungen der Herausforderungsportale

Für das bloße Abschließen eines Herausforderungsportals erhaltet ihr Crafting-Materialien, Runen und Hilts. Eine gute Quelle für Erfahrungspunkte sind die Herausforderungsportale jedoch nicht.

Die besten Belohnungen erhaltet ihr dann, wenn ihr einen Platz auf den Bestenlisten erreicht. Für Solo-Spieler gibt es die Plätze 1-1000, die jeden Montag zurückgesetzt werden. Gruppen können hingegen um 10 Plätze in den Kategorien 2-Spieler, 3-Spieler und 4-Spieler streiten, die einmal im Monat zurückgesetzt werden.

Eine Platzierung auf den Einzelspieler-Bestenlisten belohnt euch mit zusätzlichem Gold und Hilt. Spielt ihr hingegen als Gruppe, winken euch Hilt und Enigmatische Kristalle.

Für den ersten Abschluss einer Portalstufe werden alle Spieler auf dem Server belohnt. (Bildquelle: Screenshot Spieletipps)

Außerdem werden alle Personen auf dem Server belohnt, wenn jemand zum ersten Mal ein Portal der Stufe 10, 20, 30 bis einschließlich 100 abschließt. Diese Belohnugen könnt ihr euch abholen, indem ihr das Menü öffnet, dort die Bestenliste auswählt und schließlich am oberen Bildrand die Truhe Erster-Abschluss-Belohnungen öffnet.

Notwendige Kampfwertung

Welche Herausforderungsportalstufe ihr abschließen könnt, hängt vor allem von eurer Kampfwertung ab. Ist diese zu niedrig, werdet ihr die gewählte Stufe nicht oder nur mit großen Schwierigkeiten abschließen können.

In der folgenden Tabelle seht ihr, welche Kampfwertung für jeweils welche Stue empfohlen wird, damit ihr eine möglichst hohe Platzierung auf den wöchentlichen Bestenlisten erreichen könnt.

Stufe des Herausforderungsportals Kampfwertung 3 110 4 180 5 220 6 250 7 280 8 310 9 340 10 390 11 440 12 490 13 540 14 590 15 650 16 710 17 770 18 830 19 890 20 930 21 970 22 1010 23 1050 24 1090 25 1130 26 1190 27 1250 28 1310 29 1370 30 1435 31 1500 32 1565 33 1630 34 1695 35 1760 36 1825 37 1890 38 1955 39 2020 40 2085 41 2150 42 2215 43 2280 44 2345 45 2410 46 2475 47 2540 48 2605 49 2670 50 2745 51 2820 52 2895 53 2970 54 3045 55 3120 56 3195 57 3270 58 3345 59 3420 60 3495 61 3570 62 3645 63 3720 64 3795 65 3870 66 3945 67 4020 68 4095 69 4170 70 4255 71 4340 72 4425 73 4510 74 4595 75 4680 76 4765 77 4850 78 4935 79 5020 80 5105 81 5190 82 5275 83 5360 84 5445 85 5530 86 5615 87 5700 88 5785 89 5870 90 5960 91 6050 92 6140 93 6230 94 6320 95 6410 96 6500 97 6590 98 6680 99 6770 10 6860

