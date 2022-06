von Alexander Gehlsdorf (Donnerstag, 16.06.2022 - 17:33 Uhr)

Ein Mitglied der Schatten in Diablo Immortal zu werden, geschieht nicht automatisch. Stattdessen müsst ihr euer Glück in der Schattenlotterie beweisen oder ein Mitglied kennen, das euch aufnehmen kann. Wir erklären euch, wie ihr euch der Schattenfraktion anschließen könnt.

Wir sagen euch, wie ihr euch in Diablo Immortal den Schatten anschließen könnt. (Bildquelle: Blizzard Entertainmnt)

Voraussetzung um Schatten zu werden

In Diablo Immortal stehen sich zwei Fraktionen gegenüber: Die Schatten und die namensgebenden Unsterblichen, im englischen Immortals. Um zusätzliche Quests, Boni und Items zu erhalten, solltet ihr euch so früh wie möglich den Schatten anschließen, um an den PVP-Inhalten des Spiels teilnehmen zu können.

Das geht allerdings nicht von Anfang an. Stattdessen müsst ihr zwei Voraussetzungen erfüllen, um euch den Schatten anschließen zu können:

Erreicht Stufe 43. Tipps zum schnellen Level findet ihr in unserem Guide. Absolviert das Gebiet Faulmarsch und die dazugehörgie Questreihe.

Im weiteren Verlauf der Kampagne werdet ihr letztendlich automatisch auf die Schatten aufmerksam gemacht, allerdings könnt ihr ab diesem Punkt bereits auf eigene Faust eure Mitgliedschaft in die Wege leiten.

An der Schattenlotterie teilnehmen

Im Wirthaus von Westmark findet ihr einen NPC mit dem rätselhaften Namen Mysteriöser Gast. Redet mit ihm, um an der Schattenlotterie teilzunehmen, wenn ihr die oben genannten Voraussetzungen erfüllt.

Sprecht mit dem Mysteriösen Gast, um an der Schattenlotterie teilzunehmen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Die Schattenlotterie findet dreimal täglich statt:

12.00 Uhr

18.00 Uhr

21.00 Uhr

Unter allen Teilnehmenden werden auf diese Weise nach und nach neue Mitglieder für die Schatten rekrutiert. Mit etwas Glück schafft ihr es beim ersten Versuch, im schlimmsten Fall könnte es ein paar Tage dauern, bis euch das Glück hold ist.

Öffnet nach der Ziehung euer Postfach um zu erfahren, ob ihr die Schattenlotterie gewonnen habt oder nicht. Falls ihr für die Lotterie jedoch zu ungeduldig seid, gibt es noch eine zweite Möglichkeit, sich den Schatten anzuschließen.

Als Mitglied der Schatten Freunde anwerben

Nachdem ihr die Schattenlotterie gewonnen habt, müsst ihr euch in einer Questreihe als würdiges Mitglied der Schatten beweisen. Sobald ihr alle Prüfungen bestanden habt, erhaltet ihr zwei Exemplare von Akebas Wappen. Benutzt das eine Exemplar, um ein offizielles Mitglied der Schatten zu werden.

Mit Akebas Wappen könnt ihr die Schattenlotterie einfach überspringen. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Das zweite Exemplar könnt ihr hingegen an einen Freund oder eine Freundin abgeben, insofern diese die Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen also ebenfalls Level 43 sein und den Faulmarsch abgeschlossen haben. Dadurch lässt sich die Schattenlotterie einfach überspringen.

Umgedreht könnt ihr euch auf diesem Weg die Aufnahme in die Ränge der Schatten verkürzen, falls ihr ein bestehendes Mitglied kennt, das noch ein Exemplar von Akebas Wappen für euch übrig hat.

