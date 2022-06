von Alexander Gehlsdorf (Donnerstag, 23.06.2022 - 14:04 Uhr)

In unserem Build-Guide erfahrt ihr, mit welchen Fertigkeiten und Items euch das Leveln mit dem Kreuzritter in Diablo Immortal am leichtesten fällt. Außerdem zeigen wir euch ein optimales Setup für das Endgame.

Wir verraten euch die besten Skills und Items für den Kreuzritter in Diablo Immortal. (Bildquelle: Blizzard Entertainment)

Kreuzritter-Skills: Level 1-60

Für euren Weg bis Level 60 empfehlen wir euch für den Kreuzritter diese Fertigkeiten:

Level Skills 1-7 • Bestrafen

• Wirbelschild

• Gleißender Schild

• Schwungangriff 8-14 • Bestrafen

• Wirbelschild

• Gleißender Schild

• Schwungangriff

• Himmlische Vollstreckung 15-19 • Bestrafen

• Wirbelschild

• Vierteilen

• Schwungangriff

• Himmlische Vollstreckung 20-60 • Bestrafen

• Wirbelschild

• Vierteilen

• Weihe

• Himmlische Vollstreckung

Bestes Battle-Pass-Item für den Kreuzritter

Sobald ihr Level 10 eures Battle Passes erreicht, könnt ihr ein kostenloses, legendäres Item auswählen. Für den Kreuzritter empfehlen wir euch den Schild Pavese der zehn Flügel, um den Schaden eures Skills Wirbelschild zu verstärken.

Kreuzritter-Skills und Items: Endgame

Im Endgame angekommen, empfehlen wir euch folgende Skills für den Kreuzritter. Beachtet, dass ihr euren primären Skill von Bestrafen zu Heiliges Feuer wechselt.

Heiliges Feuer

Vierteilen

Heiliges Banner

Weihe

Wirbelschild

Um aus euren Fertigkeiten das Maximum herauszuholen, sollter ihr nach dieser Ausrüstung Ausschau halten:

Körperteil Item Kopf Pfeilhüter Brust Belagerer Schultern Sivkets Vorteil Beine Klingenbeinschiene Primäre Waffe Die Borste Sekundäre Waffe Pavese der zehn Flügel Hals Schneide der Weisheit Finger Schönflotte Finger Faulflotte Hände Brausender Stahl Hüfte Peitschenknall Füße Stumpenträger

