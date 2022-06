von Sergej Jurtaev (Freitag, 24.06.2022 - 08:00 Uhr)

Geschenke sind die beste Möglichkeit, um in Fire Emblem Warriors: Three Hopes die Beziehung zu euren Kameraden zu verbessern. Dabei gibt es Geschenke, die sie besonders gerne haben sowie Geschenke, die sie eher aus Höflichkeit annehmen. Damit ihr immer das passende Geschenk parat habt, haben wir für euch die Vorlieben aller Helden zusammengefasst.

Wenn das Geschenk den Vorlieben eures Verbündeten entspricht, erscheint am Bildschirmrand ein Symbol mit zwei Pfeilen, dass euch den Erfolg anzeigt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Geschenke erhalten

Geschenke werden in erster Linie beim Verkäufer in eurem Lager angeboten. Der Vorrat ist immer begrenzt und wird in jedem Kapitel aufgefrischt. Um das Sortiment an Geschenken zu erweitern, müsst ihr beim Verwalter den Marktplatz ausbauen. Wenn ihr fleißig Nebenmissionen abschließt und viele Erkundungspunkte freischaltet, werdet früher oder später ausreichend Ressourcen dafür sammeln. Ansonsten könnt ihr bei der Logistikmeisterin Veredelungssteine gegen Ressourcen tauschen, wenn euch etwas fehlt.

Darüber hinaus erhaltet ihr manchmal Geschenke, wenn ihr euch bei der Arbeitsmeisterin freiwillig meldet und Aufgaben mit euren Verbündeten perfekt abschließt. Geschenke sind auch hin und wieder Belohnungen bei Nebenmissionen beziehungsweise Erkundungspunkten.

Im Beschreibungstext der Geschenk verraten die grün hervorgehobenen Schlagwörter, wem die Geschenke gefallen könnten. (Quelle: Scrreenshot spieletipps)

Wie ihr Geschenke überreicht

Redet ihr mit einem Verbündeten in eurem Lager, habt ihr die Option, ein Geschenk abzugeben. Euch wird dabei aufgelistet, was die Person mag und was nicht. Von diesen Informationen sollt ihr ableiten, welche Geschenke geeignet sind. Habt ihr ein Geschenk einmal überreicht, wird die Vorliebe zu diesem Item im Spiel festgehalten, sodass ihr euch nicht alles merken müsst.

In den nachfolgenden Tabellen fassen wir zusammen, welche Geschenke die Personen mögen und welche ihr lieber nicht übergeben solltet. Zu allen nicht aufgeführten Geschenken stehen die Charaktere neutral gegenüber.

Hinweis: Der Guide befindet sich in Arbeit. Fehlende Charaktere und Geschenke werden demnächst ergänzt!

Geschenke für die Schwarzen Adler

Charakter Mag diese Geschenke Mag diese Geschenke nicht Edelgard • Stoffbär mit Rüstung

• Monarchwissen

• Eulenfeder

• Brettspiel

• Nelke • Statue der Göttin

• Zeremonielles Schwert Hubert • Fódlan-Geschichtsbuch

• Eulenfeder

• Brettspiel

• Kaffebohnen • Edelsteine

• Ritterlegendenbuch

• Landschaftsgemälde Ferdinand • Reitstiefel

• Wetzstein

• Teeblätter

• Eulenfeder • Blauschimmelkäse

• Kaffebohnen Linhardt • Schwimmer

• Leckeres Gebäck

• Wappenkundebuch

• Eulenfeder • Trainingsgewicht

• Jagddolch Caspar • Räucherfleisch

• Trainingsgewicht

• Jagddolch

• Wetzstein

• Eulenfeder • Blumenschmuck

• Schwimmer

• Schicker Haarschmuck Bernadetta • Stoffbär mit Rüstung

• Notensammlung

• Gießkanne

• Edles Taschentuch

• Eulenfeder

• Kannenpflanze • Trainingsgewicht

• Jagddolch

• Alte Münze Dorothea • Edelsteine

• Notensammlung

• Schicker Haarschmuck

• Eulenfeder • Blumenschmuck

• Statue der Göttin Petra • Räucherfleisch

• Jagddolch

• Eulenfeder

• Exotische Gewürze

• Sonnenblume • Arithemetik-Lehrbuch

• Wappenkundebuch Monica • Jagddolch

• Arithmetik-Lehrbuch

• Fódlan-Geschichtsbuch

• Monarchenwissen

• Eulenfeder

• Nelke • Leckeres Gebäck

• Zeremonielles Schwert

Geschenke für die Blauen Löwen

Charakter Mag diese Geschenke Mag diese Geschenke nicht Dimitri tba tba Dedue tba tba Felix tba tba Mercedes • Leckeres Gebäck

• Edelsteine

• Stoffbär mit Rüstung

• Eulenfeder

• Statue der Göttin

• Lavendel • Reitstiefel

• Wetzstein

• Alte Münze Ashe • Leckeres Gebäck

• Ritterlegendenbuch

• Eulenfeder

• Exotische Gewürze

• Alte Münze

• Veilchen • Arithemetik-Lehrbuch

• Monarchenwissen

• Brettspiel Annette tba tba Sylvain tba tba Ingrid tba tba

Geschenke für die Goldenen Hirsche

Charakter Mag diese Geschenke Mag diese Geschenke nicht Claude tba tba Lorenz • Blumenschmuck

• Notensammlung

• Teeblätter

• Eulenfeder

• Rose • Stoffbär mit Rüstung

• Jagddolch

• Gießkanne Hilda tba tba Raphael • Leckeres Gebäck

• Räucherfleisch

• Trainingsgewicht

• Eulenfeder

• Blauschimmelkäse • Arithmetik-Lehrbuch

• Wappenkundebuch Lysithea • Leckeres Gebäck

• Stoffbär mit Rüstung

• Arithmetik-Lehrbuch

• Wappenkundebuch

• Eulenfeder

• Maiglöckchen • Trainingsgewicht

• Ritterlegendenbuch

• Kaffeebohnen Ignatz • Eulenfeder

• Landschaftsgemälde

• Statue der Göttin

• Zeremonielles Schwert

• Alte Münze

• Vergissmeinnicht • Trainingsgewicht

• Monarchenwissen Marianne • Blumenschmuck

• Stoffbär mit Rüstung

• Edles Taschentuch

• Eulenfeder

• Maiglöckchen • Räucherfleisch

• Jagddolch Leonie tba tba

