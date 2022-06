von Sergej Jurtaev (Montag, 27.06.2022 - 14:09 Uhr)

Fire Emblem Warriors: Three Hopes | Alle Charaktere freischalten

Nachdem ihr euch in Fire Emblem Warriors: Three Hopes ein Haus ausgesucht habt, stehen euch acht Kameraden zur Seite, mit denen ihr das Abenteuer bestreitet. Im Laufe der Geschichte könnt ihr aber noch zahlreiche weitere Helden rekrutieren und besondere Charaktere freischalten. In diesem Guide listen wir die komplette Riege für alle Pfade auf.

Insgesamt 44 verschiedene Charaktere könnt ihr in Fire Emblem Warriors: Three Hopes freischalten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

So rekrutiert ihr neue Charaktere

Es gibt einige Figuren, die sich euch ab einem bestimmten Fortschritt automatisch anschließen. Den Großteil der Figuren müsst ihr jedoch in Hauptmissionen überzeugen. Dabei handelt es sich nämlich in der Regel um Charaktere der anderen Häuser, die dann die Seiten wechseln. Um Charaktere überzeugen zu können, müsst ihr entsprechende Strategien auswählen.

Vor einer Hauptmission werden die verfügbaren Strategien angezeigt. So könnt ihr auch direkt sehen, ob ihr in der Mission eine Figur rekrutieren könnt. Es gibt hin und wieder auch geheime Strategien, die ihr über die Erkundungspunkte auf der Weltkarte freischalten müsst. Allerdings sind die Strategien zum Rekrutieren von Charakteren nie geheim, ihr könnt sie also nicht verpassen.

Um Strategien einleiten zu können, braucht ihr Strategie-Ressourcen. Ihr erhaltet immer 10 Strategie-Ressourcen, wenn ihr Nebenmissionen in einem Kapitel abschließt. Achtet also immer darauf, dass ihr ausreichend Nebenmissionen beendet, um alle Helden zu rekrutieren. Fehlen euch Strategie-Ressourcen, könnt ihr die Hauptmission abbrechen und zur Weltkarte zurückkehren. Nachfolgend listen wir alle Figuren auf, die ihr in den drei verschiedenen Geschichten erhalten könnt.

Wählt unbedingt immer solche Strategien aus, um neue Charaktere zu rekrutieren. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Rekrutierbare Charaktere in der Rote-Flammen-Story

Charakter Kapitel Freischaltbedingung Edelgard 2 Startmitglied der Schwarzen Adler. Hubert 2 Startmitglied der Schwarzen Adler. Ferdinand 2 Startmitglied der Schwarzen Adler. Linhardt 2 Startmitglied der Schwarzen Adler. Caspar 2 Startmitglied der Schwarzen Adler. Bernadetta 2 Startmitglied der Schwarzen Adler. Dorothea 2 Startmitglied der Schwarzen Adler. Petra 2 Startmitglied der Schwarzen Adler. Monica 3 Schließt sich am Anfang des Kapitels automatisch an. Manuela 4 Schließt sich am Anfang des Kapitels automatisch an. Jeritza 4 Schließt sich am Anfang des Kapitels automatisch an. Constance 4 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Hapi 4 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Ashe 5 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Balthus 6 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Ignatz 6 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Lorenz 6 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Raphael 7 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Lysithea 7 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Marianne 7 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Mercedes 8 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Dafür wird Jeritza im Team benötigt. Shamir 9 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Yuri 10 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Byleth 10 Ihr müsst die Hauptmission abschließen und dabei Byleth aus dem Weg gehen. Jeralt 10 Ihr müsst die Hauptmission abschließen und dabei Byleth aus dem Weg gehen. Leonie 12 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Der Versuch misslingt, wenn ihr in Kapitel 10 Jeralt getötet habt.

Rekrutierbare Charaktere in der Blaues-Leuchten-Story

Charakter Kapitel Freischaltbedingung Dimitri 2 Startmitglied der Blauen Löwen. Dedue 2 Startmitglied der Blauen Löwen. Felix 2 Startmitglied der Blauen Löwen. Mercedes 2 Startmitglied der Blauen Löwen. Ashe 2 Startmitglied der Blauen Löwen. Annette 2 Startmitglied der Blauen Löwen. Sylvain 2 Startmitglied der Blauen Löwen. Ingrid 2 Startmitglied der Blauen Löwen. Rodrigue 4 Schließt sich am Anfang des Kapitels automatisch an. Hapi 4 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Petra 4 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Seteth 5 Schließt sich am Anfang des Kapitels automatisch an. Flayn 5 Schließt sich am Anfang des Kapitels automatisch an. Dorothea 5 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Bernadetta 6 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Shamir 9 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Yuri 9 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Catherine 9 Schließt sich am Ende der Hauptmission automatisch an. Lorenz 10 Schließt sich am Anfang des Kapitels an, wenn ihr die Option „Sie in deine Truppe aufnehmen“ wählt. Raphael 10 Schließt sich am Anfang des Kapitels an, wenn ihr die Option „Sie in deine Truppe aufnehmen“ wählt. Ignatz 10 Schließt sich am Anfang des Kapitels an, wenn ihr die Option „Sie in deine Truppe aufnehmen“ wählt. Marianne 10 Schließt sich am Anfang des Kapitels an, wenn ihr die Option „Sie in deine Truppe aufnehmen“ wählt. Balthus 10 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Constance 11 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Linhardt 11 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Byleth 12 Ihr müsst die Hauptmission abschließen und dabei Byleth aus dem Weg gehen. Jeralt 12 Ihr müsst die Hauptmission abschließen und dabei Byleth aus dem Weg gehen. Ritter des Todes 13 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Dafür wird Mercedes im Team benötigt.

Rekrutierbare Charaktere in der Goldenes-Lauffeuer-Story

Charakter Kapitel Freischaltbedingung Claude 2 Startmitglied der Goldenen Hirsche. Lorenz 2 Startmitglied der Goldenen Hirsche. Hilda 2 Startmitglied der Goldenen Hirsche. Raphael 2 Startmitglied der Goldenen Hirsche. Lysithea 2 Startmitglied der Goldenen Hirsche. Ignatz 2 Startmitglied der Goldenen Hirsche. Marianne 2 Startmitglied der Goldenen Hirsche. Leonie 2 Startmitglied der Goldenen Hirsche. Shamir 4 Schließt sich am Anfang des Kapitels automatisch an. Linhardt 4 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Torwächter 5 Schließt sich am Anfang des Kapitels automatisch an. Balthus 5 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Holst 5 Schließt sich am Ende der Hauptmission automatisch an. Bernadetta 6 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Petra 7 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Constance 9 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Hapi 9 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Yuri 10 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Byleth 10 Ihr müsst die Hauptmission abschließen und dabei Byleth aus dem Weg gehen. Jeralt 10 Ihr müsst die Hauptmission abschließen und dabei Byleth aus dem Weg gehen. Ashe 11 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden. Dorothea 12 Muss mit einer Strategie in der Hauptmission überzeugt werden.

Geheime Charaktere freischalten

Abseits der Story gibt es noch drei besondere Figuren, die ihr mit Reputation freischalten müsst. Reputationspunkte erhaltet ihr immer nach abgeschlossenen Hauptmissionen. Die Punkte könnt ihr dann beim Tagebuch in eurem Quartier gegen Items, Ausrüstung und eben Einheiten tauschen. Damit ihr die Charaktere kaufen könnt, müsst ihr aber zuvor eine Freischaltbedingung erfüllen.

Charakter Kosten Freischaltbedingung Rhea 60 Pt. Schließt das Spiel einmal ab. Sothis 60 Pt. Schließt das Spiel einmal ab. Arval 60 Pt. Schließt das Spiel mit Byleth als Verbündetem ab.

