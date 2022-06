von Sergej Jurtaev (Dienstag, 28.06.2022 - 18:11 Uhr)

Byleth is euer Erzfeind in Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Es gibt jedoch die Möglichkeit, Byleth sowie auch seinen Vater Jeralt zu rekrutieren. Das hat dann auch zur Folge, dass ihr in der Story einen alternativen Pfad beschreitet und ein geheimes Ende erreicht.

Byleth und Jeralt haben die kniffligste Freischaltbedingung in Fire Emblem Warriors: Three Hopes. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Sobald ihr die entsprechende Hauptmission im Spiel erreicht, erhaltet ihr vor dem Kampf einen Hinweis, dass eure Aktionen in der Mission große Auswirkungen auf den Verlauf der Geschichte haben werden. Um Byleth zu rekrutieren, müsst ihr dann einen alternativen Lösungsweg finden. Dabei gilt es, Byleth aus dem Weg zu gehen und seinen Auftraggeber vorher auszuschalten.

Habt ihr Byleth und Jeralt in eure Truppe aufgenommen, werdet ihr nach Kapitel 14 ein alternatives Bonuskapitel erreichen, das auf allen drei Story-Routen sehr ähnlich ist. Nach diesem Kapitel kehrt ihr auf den normalen Pfad zurück und bestreitet den letzten Kampf. Auf das richtige Ende der Story hat es also keinen Einfluss.

Byleth in der Rote-Flammen-Story rekrutieren

Ihr könnt hier Byleth und Jeralt in Kapitel 10: Geschichtswandel rekrutieren. Wichtig ist, dass ihr zuvor auf der Weltkarte die Strategie „Echomagie: Blitz“ freigeschaltet habt. Diese Strategie müsst ihr für den Kampf zwingend auswählen.

Am Anfang der Mission sollt ihr Baron Mateus besiegen. Besetzt stattdessen die Bollwerke um ihn herum und er gibt auf. Anschließend bewegt ihr euch weiter nach Norden, wo ihr die nordwestlichen Bollwerke besetzen sollt. Macht das erst einmal nicht und helft stattdessen den Zauberingenieuren, was als Nebenmission angezeigt wird.

Helft erst den Zauberingenieuren, setzt dann die Strategie ein und kümmern euch dann um die Bollwerke. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Nachdem ihr den Zauberingenieuren geholfen habt, dürft ihr die Strategie „Echomagie: Blitz“ anwenden. Besetzt danach die nordwestlichen Bollwerke. Daraufhin erscheint Byleth und wird von Rodrigue in der Nordwesten als Verstärkung geschickt.

Anschließend müsst ihr ganz in den Südosten, wo Randolph Hilfe benötigt. Auf dem Weg dahin solltet ihr Yuri besiegen und rekrutieren. Im Südosten wird schließlich nach einiger Zeit die Brücke fertiggestellt, sodass ihr euch der gegnerischen Hauptbasis nähern könnt, während Byleth abwesend ist. Besiegt zunächst Alois vor dem Tor und erledigt danach Rodrigue, um die Mission zu beenden.

Byleth in der Blaues-Leuchten-Story rekrutieren

Bei den Blauen Löwen habt ihr die Möglichkeit, Byleth in Kapitel 12: Ein Trick der Göttin zu rekrutieren. Auf der Weltkarte solltet ihr die Strategien „Hinterhalte aussphäen“ und „Sichere Verteidigung“ freischalten. Diese sind nicht zwingend erforderlich, aber machen es euch deutlich leichter.

Besiegt am Anfang die Vorhut der kaiserlichen Armee und nehmt danach das Bollwerk „Waldseepfad“ ein. Bleibt hier stehen und aktiviert die Strategie „Hinterhalte aussphäen“. Euch wird danach auf der Karte ein sicherer Weg zum Ziel angezeigt, der die Söldner nicht aus ihrem Versteck ruft.

Folgt dem gelben Pfad, um nicht in einen Hinterhalt zu geraten. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Nachdem ihr Fleche beim Ziel besiegt habt, zeigen sich die Söldner und greifen eure Hauptbasis an. Ihr müsst eure Basis verteidigen und die Söldner schnell ausschalten. Die Strategie „Sichere Verteidigung“ verschafft euch dabei mehr Zeit.

Danach erscheint erst Byleth im Süden der Karte. Begebt euch schnell zur Hauptbasis des Feindes und besiegt Randolph, bevor Byleth einschreiten kann.

Byleth in der Goldenes-Lauffeuer-Story rekrutieren

Habt ihr euch für die Goldenen Hirsche entschieden, könnt ihr Byleth in Kapitel 10: Liebe und Verlust rekrutieren. In dieser Geschichte ist es am einfachsten Byleth zu erhalten und ihr braucht dafür auch keine besonderen Strategien.

Einfach ist es deswegen, weil es eure Hauptaufgabe ist, Byleth aus dem Weg zu gehen. Bleibt die ganze Zeit bei Claude und helft ihm beim Rückzug. Wenn die Nebenmission „Besiege Byleth“ erscheint, ignoriert diese und bleibt weiter bei Claude.

Sobald Claude erfolgreich den Rückzug angetreten hat, erscheint Fleche in der gegnerischen Basis. Schaltet sie aus und ihr schließt die Hauptmission ab, ohne Byleth bekämpft zu haben. In der anschließenden Zwischensequenz erhaltet ihr mit Byleth und Jeralt zwei neue Verbündete.

