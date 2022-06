von Sergej Jurtaev (Mittwoch, 29.06.2022 - 15:13 Uhr)

In Fire Emblem Warriors: Three Hopes könnt ihr euren Figuren vielen verschiedenen Klassen zuweisen. Sofern sie die Bedingungen erfüllen, kann ein Charakter in fast jede Klasse wechseln. Eine Ausnahme stellt die Tänzer-Klasse dar, denn diese ist geheim und muss erst freigeschaltet werden. Wir verraten euch, was ihr machen müsst, damit ihr sie nicht verpasst.

Die elegante Tänzer-Klasse ist in Fire Emblem Warriors: Three Hopes verpassbar.

Tänzer-Klasse in allen Routen erhalten

Die Tänzer-Klasse ist die einzige Klasse im Spiel, die ihr verpassen könnt. Ihr erhaltet sie, indem ihr einen bestimmten Erkundungspunkt auf der Weltkarte freischaltet und die Belohnung abholt. Abhängig von der gewählten Route müsst ihr folgende Kapitel unter die Lupe nehmen:

Rote Flammen : Kapitel 12 – Aufsteigende Dunkelheit. Der Erkundungspunkt wird freigeschaltet, wenn ihr alle Nebenmissionen in dem Gebiet abschließt.

Blaues Leuchten : Kapitel 12 – Ein Trick der Göttin. Der Erkundungspunkt wird freigeschaltet, wenn ihr alle Nebenmissionen in dem Gebiet abschließt.

Goldenes Lauffeuer: Kapitel 13 – Die Dunkelheit greift an. Der Erkundungspunkt wird freigeschaltet, wenn ihr alle Nebenmissionen in dem Gebiet abschließt.

In der Rote-Flammen-Story findet ihr den Erkundungspunkt in Kapitel 12 im Süden der Karte. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Welche Charaktere sollten Tänzer werden?

Wie bereits erwähnt, könnt ihr all eure Helden zu Tänzern machen. Sie müssen dafür nur entweder die Klasse „Assassine“ oder „Schwertmeister“ gemeistert haben. Außerdem ist ein Ultimasigel für den Klassenwechsel notwendig. Die Figuren, die mit der Primärstufenklasse „Myrmidone“ starten, werden am schnellsten die Bedingungen erfüllen. Sofern ihr die Klassen nicht getauscht habt, werdet ihr bestimmt ein paar Charaktere haben, die direkt Tänzer werden können. Dazu zählen:

Shez

Byleth

Petra

Felix

Catherine

Holst

Yuri

