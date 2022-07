von Sergej Jurtaev (Freitag, 01.07.2022 - 10:58 Uhr)

Cuphead: The Delicious Last Course | Zerbrochenes Relikt und Friedhof-Rätsel lösen

Im Cuphead-DLC „The Delicious Last Course“ gibt es nicht nur viele knackige Bosskämpfe, sondern auch ein recht kniffliges Rätsel. Dabei müsst ihr auf dem Friedhof den richtigen „Code“ eingeben, um eine ganz besondere Belohnung zu erhalten. Wie das geht, könnt ihr euch auch in unserem Video-Guide ansehen!

Cuphead The Delicious Last Course | Friedhof-Rätsel lösen

So löst ihr das Rätsel auf dem Friedhof

Der Geist rechts neben dem Friedhof, erzählt euch, dass er einem Geheimnis auf der Spur ist. Irgendwie hängen dabei der Friedhof und das kaputte Amulett zusammen. Ihr könnt mit den Grabsteinen zunächst nicht interagieren. Dafür müsst ihr das Zebrochene Relikt besitzen. Geht deshalb in Schwartes Laden und kauft es euch für eine Münze.

Wenn ihr jetzt mit den Grabsteinen interagiert, erscheinen Geister. Ihr müsst drei Grabsteine in der richtigen Reihenfolge auswählen, um das Rätsel zu knacken. Die Lösung des Rätsels ist in jedem Spiel anders, deswegen könnt wir euch nicht die eine Lösung präsentieren.

Um den Code in eurem Spiel zu erfahren, müsst ihr mit den drei Kletterern sprechen, die rechts neben Schwartes Laden auf dem Siegerpodest stehen. In ihren Dialogen sind Hinweise versteckt, welche Grabsteine ihr drücken müsst. Der Erstplatzierte sagt, welchen Grabstein ihr zuerst auswählen müsst. Der Zweitplatzierte welchen als zweites und der Drittplatzierte welchen als drittes.

In ihren Dialogen erwähnen die Kletterer eine oder zwei Richtungen. Sagt zum Beispiel einer „rechts lief es für mich gar nicht gut“, dann ist der Grabstein rechts in der Mitte gemeint. Kommt eine zweite Angabe dazu, wie zum Beispiel in „für mich geht's nur nach oben, rechts an allen vorbei“, dann ist es der Grabstein oben rechts.

Achtet auf die Richtungsangaben, die in den Dialogen der Kletterer versteckt sind. (Quelle: Screensho spieletipps)

Geheimen Boss besiegen

Habt ihr den Code richtig eingegeben, leuchtet der mittlere Grabstein auf. Wenn ihr damit interagiert, macht ihr ein Nickerchen und findet euch in einem geheimen Bosskampf gegen den Teufel wieder.

Dieser Boss hat nur eine Phase, die aber äußerst verwirrend ist. Der Teufel und der Engel ändern immer ihre Position abhängig von eurer Blickrichtung. Der Teufel ist dabei immer in Blickrichtung und der Engel ist in eurem Rücken. Das hat auch Auswirkungen auf die Geschosse, denn der Engel schadet euch nicht.

Da der Engel auf eurer Seite ist, bringt es nichts, auf ihn zu feuern. Ihr macht nur Schaden, wenn ihr auf den Teufel schießt. Mit dem Rauchbomben-Amulett ist der Kampf relativ leicht, da ihr durch alle Hindernisse dodgen könnt. Ohne das Amulett wird es knifflig, da ihr eure Blickrichtung anpassen müsst, um einigen Hindernissen auszuweichen.

Das ist ein besonderer Kampf in Cuphead, den ihr nach eurem Sieg nicht wiederholen könnt. (Quelle: Screensho spieletipps)

Verfluchtes Relikt erhalten

Nachdem ihr den Albtraum bezwungen habt, verwandelt sich das Zerbrochene Relikt in das Verfluchte Relikt. Legt ihr das neue Relikt an, stimmt eine bedrohliche Musik auf der Oberwelt ein. In Kämpfen habt ihr damit nur 1 HP und die Waffen wechseln zufällig durch. Für drei Parrys erhaltet ihr zudem 1 HP.