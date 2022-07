von Sergej Jurtaev (Montag, 04.07.2022 - 19:40 Uhr)

Wenn ihr so richtig in die Rennsimulation F1 2022 abtauchen wollt, dann müsst ihr eure Setups für jede Strecke und Wettersituation anpassen, um Stück für Stück eure Bestzeiten zu verbessern. In diesem Guide fassen wir zahlreiche Setups zusammen, die euch als Orientierung dienen sollen. Benutzt unser Inhaltsverzeichnis, um zu eurem gesuchten Strecken-Setup zu springen.

Ihr braucht Hilfe bei den Setups in F1 22? Wir fassen die besten Setups für euch zusammen. (Quelle: Screenshot spieletipps).

So passt ihr eure Setups an

Beginnt ein Rennwochenende und drückt in der Garage Viereck (PlayStation) oder X (Xbox), um die Session-Info zu öffnen. Begebt euch zum Schraubenschlüssel-Reiter, wo ihr die Autoeinstellungen findet. Hier gibt es einige vordefinierte Setups für euch, wenn ich euch nicht zu sehr damit befassen möchtet. Wollt ihr hingegen euer eigenes Setup erstellen, müsst ihr „Benutzerdef. Setup“ auswählen. Ihr könnt euer Setup dann auch speichern und jederzeit laden.

Es gibt keine perfekten Setups, die für jeden Wagen und jede Strecke die Bestzeit garantieren. Ihr müsst mitunter viel nachjustieren, da es letzlich auch auf euer Fahrgefühl ankommt. Dabei kann es schon einen großen Unterschied machen, ob ihr mit einem Controller oder einem Lenkrad spielt.

Die nachfolgenden Setups solltet ihr deshalb als Orientierungshilfe nutzen und bei Bedarf etwas herumexperimentieren. Wir beziehen in unserer Zusammenstellung auf f1gamesetup. Auf dieser Seite starten wir mit den Bahrain-Setups. Auf den Folgeseiten findet ihr Setups zu allen anderen Strecken.

Bahrain-Setup (trocken)

Die Bahrain-Strecke in F1 2022. (Quelle: Screenshot spieletipp)

Getesteter Wagen: Ferrari/Alpine

Aerodynamik

Vorderflügel-Aero: 10

Heckflügel-Aero: 19

Transmission

Differentialanpassung mit Gaspedal: 85

Differentialanpassung ohne Gaspedal: 54

Aufbau der Radaufhängung

Vorderer Radsturz: -2.50

Radsturz Hinten: -2.00

Vordere Spur: 0.05

Hintere Spur: 0.20

Radaufhängung

Vordere Radaufhängung: 9

Radaufhängung Hinten: 2

Vorderer Stabilisator: 9

Hinterer Stabilisator: 2

Frontbodenfreiheit: 4

Heckbodenfreiheit: 5

Bremsen

Bremsdruck: 100

Vorderradbremskraftverteilung: 50

Reifen

Reifendruck vorne rechts: 23.3

Reifendruck vorne links: 23.3

Reifendruck hinten rechts: 22.8

Reifendruck hinten links: 22.8

Hinweis: Ein Regen-Setup für Bahrain wird demnächst ergänzt!

