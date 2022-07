von Alexander Gehlsdorf (Freitag, 08.07.2022 - 15:49 Uhr)

Im Endgame von Diablo Immortal könnt ihr diverse Set-Items finden, die eure Charaktere mit immer mächtigerem Boni ausstatten. Wir haben eine Übersicht aller Set-Boni und der Fundorte aller Set-Gegenstände für euch vorbereitet.

Wir zeigen euch die Fundorte aller Set-Items in Diablo Immortal. (Bildquelle: Blizzard Entertainment)

Set-Items droppen in Diablo Immortal nicht einfach zufällig, sondern sind an bestimmte Dungeons gebunden. Dazu kommt, dass einige der Items einen bestimmten Schwierigkeitsgrad voraussetzen. So könnt ihr auf der Stufe Hölle 1 lediglich Schuhe und Gürtel finden. Erst ab Hölle 2 droppen auch Amulette und Handschuhe.

Set: Anmut des Flagellanten

Set-Boni:

Jeglicher kontinuierlicher, kanalisierter und durchgängiger Flächenschaden ist um 15 % erhöht. ( 2 Gegenstände )

) Immer wenn Ihr einem einzelnen Gegner 5 Mal Schaden zugefügt habt, fügt Ihr diesem Gegner zusätzlich 630 Schaden zu. ( 4 Gegenstände )

) Jedes Mal, wenn Ihr Schaden erleidet, habt Ihr eine Chance von 4 %, einen Blitzschlag zu entfesseln, der allen Gegnern in der Nähe Schaden in Höhe von 3.780 zufügt und sie 2 Sekunden lang betäubt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 40 Sekunden auftreten. (6 Gegenstände)

Set-Item Fundort Kehlendurchschneider (Hals) Das Ende der Zerstörung (Hölle 2+) Abgetrennter Daumen (Finger) Tempel von Namari (Hölle 4+) Gebrochene Hand (Finger) Kirkurasschnellen (Hölle 4+) Blutige Hand (Hände) Höhle der Echos (Hölle 2+) Offener Bauch (Hüfte) Grube der Qual (Hölle 1+) Gerissene Sohle (Füße) Bresche des wahnsinnigen Königs (Hölle 1+)

Set: Des Schäfers Ruf an die Wölfe

Set-Boni:

Eure Beschwörungen verursachen 15 % mehr Schaden. ( 2 Gegenstände )

) Die kritische Trefferchance ist für jede eurer beschworenen Kreaturen um 3 % erhöht, bis zu einem Maximum von 18 %. ( 4 Gegenstände )

) Eure beschworenen Kreaturen gehen jedes Mal, wenn eine von ihnen einen kritischen Treffer landet, 10 Sekunden lang in einen Wutzustand über. Der Wutzustand erhöht ihren Schaden und ihre Angriffsgeschwindigkeit um 100 %. Dieser Effekt kann nur einmal alle 40 Sekunden auftreten. (6 Gegenstände)

Set-Item Fundort Hirte und Architekt (Hals) Grabmal von Fahir (Hölle 2+) Hirte und Mutter (Finger) Bresche des wahnsinnigen Königs (Hölle 4+) Hirte und Vater (Finger) Vergessener Turm (Hölle 4+) Hirte und Zoologe (Hände) Das Ende der Zerstörung (Hölle 2+) Hirte und Erzeuger (Hüfte) Kikurasschnellen (Hölle 1+) Hirte und Anführer (Füße) Tempel von Namari (Hölle 1+)

Set: Durchdrungener Issatar

Set-Boni:

Jedes Mal, wenn Ihr einen Gegner besiegt, erhaltet Ihr 2 Sekunden lang 30 % erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. ( 2 Gegenstände )

) Immer wenn sich eure Bewegungsgeschwindigkeit um 5 % erhöht, fügt Ihr 2,5 % erhöhten Schaden zu, bis zu einem Maximum von 25 %. ( 4 Gegenstände )

) Jedes Mal, wenn Ihr einen Gegner besiegt, habt Ihr eine Chance von 10 %, 10 Sekunden lang eine kreisende Seelenkugel zu erhalten, die bei Berührung mit einem Gegner 577 Schaden verursacht. Ihr könnt eine Seelenkugel nur einmal alle 40 Sekunden erhalten. (6 Gegenstände)

Set-Item Fundort Ruhender Issatar (Hals) Bresche des wahnsinnigen Königs (Hölle 2+) Entfesselter Issatar (Finger) Höhle der Echos (Hölle 4+) Wütender Issatar (Finger) Grube der Qual (Hölle 4+) Issatars offene Hand (Hände) Vergessener Turm (Hölle 2+) Issatar unter Kontrolle (Hüfte) Grabmal von Fahir (Hölle 1+) Issatar der Schläger (Füße) Der Ende der Zerstörung (Hölle 1+)

Set: Kriegskluft von Shal’baas

Set-Boni:

Schaden von Primär-Angriffen um 15 % erhöht. ( 2 Gegenstände )

) Eure Primär-Angriffe erhöhen schrittweise eure Angriffsgeschwindigkeit, bis zu einem Maximum von 25 %. ( 4 Gegenstände )

) Eure Primär-Angriffe haben eine Chance von 5 %, eure Angriffsgeschwindigkeit 10 Sekunden lang zu erhöhen. Dieser Effekt kann nur einmal alle 30 Sekunden auftreten. (6 Gegenstände)

Set-Item Fundort Brennendes Herz von Shal’baas (Hals) Grube der Qual (Hölle 2+) Ruhende Reißzähne von Shal’baas (Finger) Tempel von Namari (Hölle 4+) Verflochtene Schlange von Shal’baas (Finger) Höhle der Echos (Hölle 4+) Dutzend Hiebe von Shal’baas (Hände) Bresche des wahnsinnigen Königs (Hölle 2+) Sturmwende von Shal’baas (Hüfte) Vergessener Turm (Hölle 1+) Windschritte von Shal’baas (Füße) Grabmal von Fahir (Hölle 1+)

Set: Paket des schlemmenden Barons

Set-Boni:

Erhöht die Dauer eurer Fertigkeiten, die einen Kontrollverlust verursachen, um 30 %. ( 2 Gegenstände )

) Erhöht den Schaden aus allen Quellen gegen Gegner, die unter euren Kontrollverlusteffekten stehen, um 15 %. ( 4 Gegenstände )

) Immer wenn Ihr einen Gegner besiegt, der von euren Kontrollverlusteffekten betroffen ist, entfesselt Ihr eine Nova aus Eis, die Gegnern in der Nähe Schaden in Höhe von 1.680 zufügt und sie 4 Sekunden lang einfriert. Dieser Effekt kann nur einmal alle 40 Sekunden auftreten. (6 Gegenstände)

Set-Item Fundort Der Bezwinger (Hals) Der Ende der Zerstörung (Hölle 2+) Der Schließer (Finger) Grabmal von Fahir (Hölle 4+) Der Gefangene (Finger) Vergessener Turm (Hölle 4+) Die gepanzerte Faust (Hände) Kikuraschnellen (Hölle 2+) Der Kerkermeister (Hüfte) Tempel von Namari (Hölle 1+) Der Tyrann (Füße) Höhle der Echos (Hölle 1+)

Set: Perfekte Windstärke

Set-Boni:

Erhaltet „Tausend Winde“, wodurch sich eure Bewegungsgeschwindigkeit um 15 % erhöht. „Tausend Winde“ wird 3 Sekunden lang deaktiviert, wenn ihr Schaden erleidet. ( 2 Gegenstände )

) Erhöht euren verursachten Schaden um 20 %, während „Tausend Winde“ aktiv ist. ( 4 Gegenstände )

) Erhaltet einen Schild, der euch 5 Mal gegen Schaden immun macht, während „Tausend Winde“ aktiv ist. Dieser Schild kann nur einmal alle 40 Sekunden erhalten werden. (6 Gegenstände)

Set-Item Fundort Schneide der Weisheit (Hals) Vergessener Turm (Hölle 2+) Schönflotte (Finger) Bresche des wahnsinnigen Königs (Hölle 4+) Faulflotte (Finger) Grube der Qual (Hölle 4+) Brausender Stahl (Hände) Grabmal von Fahir (Hölle 2+) Peitschenknall (Hüfte) Das Ende der Zerstörung (Hölle 1+) Stumpenträger (Füße) Kikurasschnellen (Hölle 1+)

Set: Unberührbarer Scharlatan

Set-Boni:

Jedes Mal, wenn Ihr Schaden erleidet, habt ihr eine Chance von 20 % auf einen Schild, der Schaden in Höhe von 13 % eures maximalen Lebens absorbiert. Dieser Effekt kann nur einmal alle 9 Sekunden auftreten. ( 2 Gegenstände )

) Die Schadensabsorption vom Schild wird auf 33 % eures maximalen Lebens erhöht und Ihr könnt euch ungehindert durch Feinde bewegen, während dieser Schild aktiv ist. ( 4 Gegenstände )

) Euer Schild hat eine Chance von 25 %, bei Ablauf zu explodieren und allen Gegnern in der Nähe Schaden in Höhe von 40 % eures maximalen Lebens zuzufügen. (6 Gegenstände)

Set-Item Fundort Ornament des Scharlatans (Hals) Höhle der Echos (Hölle 2+) Irreführung des Scharlatans (Finger) Tempel von Namari (Hölle 4+) Wunderwerk des Scharlatans (Finger) Kikurasschnellen (Hölle 4+) Drückebergerei des Scharlatans (Hände) Grube der Qual (Hölle 2+) Prahlerei des Scharlatans (Hüfte) Bresche des wahnsinnigen Königs (Hölle 1+) Durchtriebenheit des Scharlatans (Füße) Vergessener Turm (Hölle 1+)

Set: Vithus Verlangen

Set-Boni:

Erhöht die Dauer aller positiven Effekte für euch oder eure Gruppenmitglieder um 30 %. ( 2 Gegenstände )

) Immer wenn Ihr eine Fertigkeit einsetzt, die euch oder einem Gruppenmitglied einen positiven Effekt gewährt, erhöht Ihr die Angriffsgeschwindigkeit des Ziels 3 Sekunden lang um 30 %. ( 4 Gegenstände )

) Jedes Mal, wenn Ihr eine Fertigkeit verwendet, um euch selbst oder ein Gruppenmitglied zu stärken, wird für 12 Sekunden ein Bereich der Apotheose erstellt, der euch und allen Gruppenmitgliedern innerhalb des Bereichs 12 % Lebensentzug gewährt. Dieser Effekt kann nur einmal alle 40 Sekunden auftreten. (6 Gegenstände)

Set-Item Fundort Drang des Erweckers (Hals) Kikurasschnellen (Hölle 2+) Schamloser Drang (Finger) Grabmal von Fahir (Hölle 4+) Bescheidener Drang (Finger) Das Ende der Zerstörung (Hölle 4+) Drang des Leuchtfeuers (Hände) Tempel von Namari (Hölle 2+) Drang des Vorbilds (Hüfte) Höhle der Echos (Hölle 1+) Drang des Fanals (Füße) Grube der Qual (Hölle 1+)

