Helden sind besondere Charaktere in Xenoblade Chronicles 3, die ihr als siebte Spielfigur in euer Team aufnehmen könnt. Zudem schaltet ihr mit Helden neue Klassen frei, die dann eure Hauptfiguren übernehmen und leveln können. In diesem Guide, zeigen wir euch alle Helden und verraten euch, wie ihr sie bekommt.

Ethel, Valdi und Riku & Manana gehören zu den Helden, die ihr in Xenoblade Chronicles 3 rekrutieren könnt. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Wie ihr Helden rekrutiert

Um einen neuen Helden zu erhalten, müsst ihr zuvor immer eine entsprechende Heldenmission abschließen. Es gibt insgesamt 19 Helden. Die meisten schaltet ihr optional frei, aber es gibt auch einige, die ihr automatisch im Laufe der Hauptstory erhaltet. Viele der Helden sind Kommandeure von Kolonien. Ihr müsst deshalb die Kolonien in der Spielwelt finden und sie befreien, um die Helden freizuschalten oder ihre Heldenmission zu erhalten.

Öffnet in neuen Gebieten immer die Karte und überprüft, ob es irgendwo Missionsereignisse gibt, die mit einem „?“ gekennzeichnet werden. Missionsereignisse sind aber nicht zwangsläufig Heldenmissionen, sondern können auch normale Nebenmissionen sein. Einige Heldenmissionen erhaltet ihr auch über Gesprächsthemen, wenn ihr zuvor passende Informationen gesammelt habt. Im Folgenden gehen wir auf jeden Helden genauer ein.

Heldenmissionen stechen im Gegensatz zu normalen Nebenmissionen mit einer gelben Farbe hervor. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Ethel

Klasse: Blitz-Fechter

Heldenmission: Mut und Dankbarkeit (empfohlene Stufe: 17)

Missionsgebiet: Fornis

Ihr erhaltet die Mission in Kapitel 3 automatisch, wenn ihr in Kolonie 4 die Nebenmission „Informationsbeschaffung“ abschließen müsst. Dabei besprecht ihr „Probleme in Kolonie 4“ und schaltet so die Heldenmission frei. Ihr müsst die Mission abschließen, um in der Geschichte voranzukommen. Ethel wird euch als Heldin vorerst nur kurzzeitig zur Verfügung stehen, da sich eure Wege in der Story trennen. Ihre Klasse können eure Charaktere trotzdem verwenden.

Valdi

Klasse: Kriegsheiler

Heldenmission: Freund aller Levnisse (empfohlene Stufe: 20)

Missionsgebiet: Fornis

Ihr erhaltet die Mission automatisch in Kapitel 3, wenn ihr Kolonie 4 in Richtung Ribbi-Ebene verlasst. Ihr erreicht eine Stelle, wo ihr eine Felswand hochklettern müsst. Diese Fähigkeit erhaltet ihr durch Valdi, sodass ihr die Heldenmission zwangsläufig abschließen müsst.

Zeon

Held Zeon in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Klasse: Schutz-Kommandeur

Heldenmission: Heimatgefühle (empfohlene Stufe: 22)

Missionsgebiet: Aetia

Nachdem ihr in Kapitel 3 eure Abreise aus Kolonie 4 vorbereitet habt, könnt ihr vor dem Hangar in Kolonie 4 die Information „Die Lage in Kolonie 9“ beschaffen. Besprecht das Thema, um die Heldenmission zu erhalten. Helft Zeon, Kolonie 9 vor den Moebius zu befreien und er schließt sich euch an.

Beim Versammlungsplatz von Kolonie 4 könnt ihr das Gesprächsthema aufschnappen. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Riku & Manana

Klasse: Mjamschmied

Heldenmission: Was Nopon wollen (empfohlene Stufe: 24)

Missionsgebiet: Pentelas

Wenn ihr in Kapitel 3 das Gebiet „Uraya-Stollen“ durchquert, werdet ihr am Anfang zwangsläufig auf diese Mission stoßen. Dabei begebt ihr euch auf eine Edelsteinjagd im Stollen, bei der Riku & Manana letztlich einen Weg finden, um selbst zu kämpfen und euch zu unterstützen.

Sydow

Klasse: Thaumaturg

Heldenmission: Der Charakter von Macht (empfohlene Stufe: 25)

Missionsgebiet: Aetia

Wenn ihr nach Kolonie 9 zurückkehrt und Zeon rekrutiert, seid ihr womöglich auch stark genug, um direkt diese Mission zu erledigen. Die Heldenmission startet bei dem „?“ im Westen von Aetia im Alfeto-Tal. Mit Kyrie macht ihr euch auf den Weg nach Kolonie Gamma, woher Mio und ihre Gruppe stammen. Danach müsst ihr mit Kommandeur Sydow das Gebirge bis zum Panoramafels durchqueren. Während dieser Mission schaltet ihr auch das Spezialtalent „Bergaufspurt“ frei.

Grey

Klasse: Titan-Jaguar

Heldenmission: Grauzone (empfohlene Stufe: 26)

Missionsgebiet: Aetia

Diese Mission nehmt ihr an, wenn ihr das „?“ im Osten von Aetia beim Mumur-Hügel in den Millick-Feldern untersucht. Um die Stelle zu erreichen, braucht ihr das Spezialtalent „Wände erklimmen“. Ihr müsst also erst Valdi rekrutieren, bevor ihr diese Aufgabe angehen könnt. Bei dem erwähnten Punkt trefft ihr auf den mysteriösen Mann Grey. Nach der Zwischensequenz müsst ihr seinen Fußspuren folgen, um ihn am Ende schließlich zu rekrutieren.

Isurd

Klasse: Strategos

Heldenmission: Eiserne Entschlossenheit (empfohlene Stufe: 27)

Missionsgebiet: Pentelas

Nachdem ihr Kolonie Lambda befreit habt, müsst ihr in Kapitel 4 mit Isurd in seinem Kommandeur-Zelt reden, um diese Mission zu starten. Untersucht mit Isurd den Einsturz in der Mine und helft ihm mit den ausgerasteten Auto-Levs, um ihn danach für eure Gruppe zu gewinnen.

Juniper

Klasse: Jäger

Heldenmission: Natürliche Auslese (empfohlene Stufe: 31)

Missionsgebiet: Pentelas

Ihr erhaltet diese Heldenmission automatisch in Kapitel 4 der Hauptstory, wenn den Maktha-Wald passiert. Kurz nach eurer Ankunft trefft ihr dort auf Juniper und ihre Gruppe. Ihr müsst diese Heldenmission zwingend abschließen und erhaltet Juniper demnach automatisch. Wenn ihr sie rekrutiert, schaltet ihr das Spezialtalent „Seilrutschen“ frei.

Ashera

Heldin Ashera in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Klasse: Einsamer Exulant

Heldenmission: Die Ewige Streiterin (empfohlene Stufe: 36)

Missionsgebiet: Schloss-Keves-Umland

Wenn ihr das Schloss-Keves-Umland in Kapitel 4 erreicht, werdet ihr praktisch genau vor dem „?“ dieser Heldenmission landen, das sich vor dem Westtor der Kolonie 11 befindet. Hier trefft ihr auf Ashera, mit der ihr euch durch Gegner-Horden kämpft, um Kolonie 11 zurückzuerobern.

Alexandria

Heldin Alexandria in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Klasse: Frontkämpfer

Heldenmission: Immer einen Schritt voraus (empfohlene Stufe: 40)

Missionsgebiet: Fornis

Diese Mission werdet ihr wahrscheinlich ganz früh in Kapitel 3 finden, vermutlich kurz nach Ethels Mission. Es ist das „?“ südwestlich von Kolonie 4 auf der Elaice-Straße beim Reisepunkt „Dies-Steintor“. Hier werdet ihr von Agnus-Soldaten angegriffen und danach erscheint Alexandria. Diesen Schritt solltet ihr beim ersten Mal noch meistern können, da die Soldaten auf Level 23 sind.

Die Heldenmission erhaltet ihr jetzt aber noch nicht. Dazu müsst ihr die Elaice-Straße durchqueren und am Ende im Westen Kolonie Iota erreichen, wo euch Alexandria herausfordern. Die Gegner sind hier aber über Level 40, sodass ihr euch um diese Heldenmission später kümmern müsst.

Monica

Heldin Monica in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Klasse: Verlorenen-Vorhut

Heldenmission: Vandhams Erbe (empfohlene Stufe: 43)

Missionsgebiet: City

Monica schließt sich euch im Laufe von Kapitel 5 kurzzeitig an, bis ihr die City erreicht. Wenn ihr sie dauerhaft als Heldin freischalten wollt, müsst ihr aber ihre Heldenmission beendet, die ihr über ein Gesprächsthema erhaltet. Dazu müsst ihr die zwei NPCs belauschen, die im Norden der City zwischen dem Kommandoraum und dem Reisepunkt „Modul-Lager“ stehen. Ihr erhaltet so die Info „Guernica Vandham“. Besprecht das Thema an einem Rastpunkt, um die Heldenmission für Monica zu starten.

Wenn ihr den Kommandoraum verlasst, findet ihr rechts von die zwei NPCs. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Ghondor

Heldin Ghondor in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Klasse: Kampfkünstler

Heldenmission: –

Missionsgebiet: Cadensia

Ghondor schließt sich euch automatisch während der Hauptstory in Kapitel 6 an. Um sie zu rekrutieren, müsst ihr ausnahmsweise keine Heldenmission abschließen.

Miyabi

Heldin Miyabi in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Klasse: Troubadour

Heldenmission: Nebenhandlung – Mio (empfohlene Stufe: 50)

Missionsgebiet: Aetia (obere Ebene)

Miyabi müsst ihr während der Heldenmission „Nebenhandlung: Mio“ befreien. Ihr müsst diese Nebenhandlung zwingend im Laufe von Kapitel 6 in der Hauptstory abschließen. Ihr könnt Miyabi also nicht verpassen.

Cammmuravi

Held Cammuravi in Xenoblade Chronicles 3. (Quelle: Screenshot spieletipps)

Klasse: Seraph (engl.)

Heldenmission: Schicksalswendung (empfohlene Stufe: 52)

Missionsgebiet: Aetia (obere Ebene)

Ihr könnt Cammmuravi direkt nach Miyabi rekrutieren. Nachdem ihr Mios Nebenhandlung abgeschlossen habt, erscheint nämlich ein „?“ bei der Kolonie Omega. Dort startet ihr die Heldenmission für Cammuravi.

