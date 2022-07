von Olaf Fries (aktualisiert am Mittwoch, 13.07.2022 - 18:01 Uhr)

FIFA 23 ist zwar noch nicht da, aber trotzdem gibt es bereits Infos über neue Ligen, Lizenzen und Mannschaften der Fußballsimulation. Im Folgenden verraten wir euch alles, was bisher bekannt ist.

In FIFA kommt es fast jährlich zu Ändernungen von Lizenzen und Ligen. (Bildquelle: EA Sports)

Viele Spieler entscheiden sich für FIFA aufgrund der umfangreichen Lizenzen. Das wird sicherlich auch dieses Jahr der Fall sein, obwohl der Release-Termin von FIFA 23 noch nicht einmal feststeht. Keine Fußballsimulation besitzt so viele reale Mannschaften, Spieler und Ligen wie das Spiel von EA Sports.

Jedoch ist noch nicht jeder Verein und jede Liga der Welt vertreten und es gibt fast jährlich Änderungen an den Lizenzen.

Wichtiger Hinweis: Alle folgenden Infos von möglichen Vereinen, Ligen und Lizenzen beruhen auf Leaks. Sie sind also noch unbestätigt und müssen nicht der Wahrheit entsprechen. Nichtsdestotrotz lagen die Leaker bereits in der Vergangenheit oftmals richtig und die Chance ist relativ hoch, dass es zu den Veränderungen kommen kann. Zudem ist die Liste noch in Bearbeitung. Sobald neue Infos auftauchen, aktualisieren wir den Artikel.

FIFA 22 Ultimate Team 2200 FIFA Points | PC Code - Origin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.07.2022 15:58 Uhr

Italienischer Verein kommt, italienischer Verein geht

Die alte Dame Juventus Turin taucht bereits seit mehreren Jahren unter dem Namen "Piemonte Calcio" in FIFA auf. Das liegt daran, dass der italienische Club eine exklusive Partnerschaft mit Konami und deren Pro Evolution Soccer abgeschlossen hat.

In FIFA 23 soll das aber anders sein. Juve soll wieder mit dem echten Namen, Wappen und Trikot mit von der Partie sein. Die Info stammt von DonkTrading via Twitter:

Zwar könnte mit Juventus Turin ein Fanliebling zurück ins Spiel finden, allerdings könnte eine andere italienische Topmannschaft FIFA 23 verlassen: der SSC Neapel.

Der Grund dafür ist eine Partnerschaft mit Konami und deren Pro Evolution Soccer. Wie der SSC Neapel in FIFA 23 aussehen und heißen wird ist derzeit noch nicht bekannt. Eine Variante mit einem falschen Vereinsnamen, Trikot und Wappen ist jedoch sehr wahrscheinlich, also eine ähnliche Vorgehensweise wie vorher bei Juventus Turin. Zu hoffen bleibt, dass wenigstens die Spieler weiterhin mit ihrem realen Namen auflaufen können.

Die Info der oben angesprochenen Partnerschaft vom SSC Neapel und Konami kommt von eFootball via Twitter:

Eine neue Liga könnte kommen

Die Chance besteht, dass die fünfte englische Liga ins Spiel hinzukommt. Die Vereine seien bereits hinzugefügt worden, allerdings gibt es die Liga noch nicht im Spiel. Ob sie jedoch wirklich kommt, ist noch nicht bestätigt. Von den deutschen Ligen sind übrigens die ersten drei Ligen in FIFA vorzufinden.

Die Info stammt ebenfalls von DonkTrading via Twitter:

Neue Ligen aus dem Frauenfußball

Bisher sind nur die Nationalmannschaften der Frauen in FIFA mit dabei, jetzt sollen auch Vereine ins Spiel kommen. Unter anderem sollen folgende Frauenligen hinzugefügt werden:

Die englische FA Women's Super League

Die Frauen-Bundesliga

Die NWSL (National Womens Soccer League) aus den USA

Die D1F (Division 1 Féminine) aus Frankreich

Die Info stammt vom Insider Tom Henderson via Twitter:

Neue Nationalmannschaften & deren Spieler

Laut DonkTrading via Twitter sollen alle teilnehmenden Nationalmannschaften der kommenden Weltmeisterschaft in FIFA 23 auftauchen und somit auch deren Spieler ins Spiel kommen. Das betrifft vor allem die aktuell fehlenden afrikanischen Mannschaften:

Ghana

Marokko

Tunesien

Senegal

Kamerun

Allerdings könnte das Hinzufügen sich verzögern, da die Teams wahrscheinlich erst mit dem Weltmeisterschafts-Modus in FIFA 23 integriert werden.