von Olaf Fries (Donnerstag, 14.07.2022 - 17:51 Uhr)

Die Xbox Series X|S hat unterschiedliche Anschlüsse, um die Konsole mit anderen Geräten zu verbinden. Im Folgenden erklären wir euch alle Ports im Detail und welche Funktionen sie jeweils erfüllen.

Die Anschlüsse der Xbox Series X sind auf der Rückseite in zwei Reihen angeordnet. (Bildquelle: Microsoft)

Alle Anschlüsse der Xbox Series X|S

Alle Anschlüsse der Xbox Series X und der Xbox Series S sind übrigens gleich, nur die Platzierung der Slots ist jeweils unterschiedlich. In den Maßen unterscheiden sie sich zwar, aber das hat keine direkte Auswirkung auf die verfügbaren Anschlüsse.

Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite der Konsole, mit der Ausnahme von einem USB-Port, er befindet sich auf der Vorderseite.

Folgende Anschlüsse weisen beide Konsolen auf:

1x HDMI-Out: Hierbei handelt es sich um einen HDMI 2.1-Anschluss. Er ermöglicht es 4K-Spiele bei 120 Hz zu unterstützen. Achtet jedoch darauf, dass ihr auch ein HDMI 2.1-Kabel besitzt, um den Slot auch bestmöglich auszunutzen. Falls ihr kein passendes Kabel habt, könnt ihr die genannten Features nicht erreichen. Hinweis: Das mitgelieferte HDMI-Kabel ist übrigens ein HDMI 2.1-Kabel, das könnt ihr also problemlos verwenden.

1x Storage Expansion: Dieser Slot ist für die Speichererweiterung der Konsole gedacht. Dort müsst ihr die sogenannte "Expansion Card" einstecken, um euren Speicher zu vergrößern. Ihr könnt aber auch eine externe Festplatte als Alternative für die Speichererweiterung verwenden, wofür ihr einen der USB-Ports benutzen könnt. Allerdings gibt es bei externen Festplatten Einschränkungen. Klickt oben auf dem beigefügten Link zur Speichererweiterung, um alle Infos zum Thema zu erfahren.

3x USB: Zwei USB-Slots auf der Rückseite und ein Anschluss auf der Vorderseite. Es handelt sich bei ihnen um USB 3.1-Ports.

1x Ethernet: Dieser Slot dient dazu, um euer LAN-Kabel anzuschließen. Falls ihr einen einwandfreien Ping ohne Lag haben möchtet, solltet ihr per Kabel spielen und auf eine WLAN-Verbindung verzichten.

1x Netz-Slot (Strom): Ohne Strom läuft die Konsole natürlich nicht. Es handelt sich hierbei übrigens um einen 315-Watt-Anschluss.

Bei der Xbox Series S liegen alle Anschlüsse auf der Rückseite nebeneinander. (Bildquelle: Microsoft)

Beide Konsolen sind übrigens abwärtskompatibel und natürlich könnt ihr ebenfalls auf beiden Konsolen den Xbox Game Pass nutzen. Allerdings fehlt beiden Konsolen ein optischer Audioausgang (S/PDIF), den einige hochwertige Headsets verwenden.

Laut Xbox Phil Spencer (Head of Xbox) benutzt nur noch ein geringer Teil der Spieler diesen Port, deswegen haben sie ihn in der neuen Konsolengeneration wegrationalisiert. Falls ihr euch also ein Headset für eure Xbox Series X|S anschaffen möchtet, solltet ihr darauf achte, dass das Headset kein optischen Audioanschluss benötigt.