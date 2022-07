von Ewelina Walkenbach (Montag, 18.07.2022 - 15:29 Uhr)

In Wordscapes gibt es ein Tagesrätsel, das ihr lösen müsst und dabei so viele Schmetterlinge wie möglich sammeln müsst. Habt ihr das tägliche Puzzle gelöst, dann erhaltet ihr Sterne und könnt mit diesen viele Belohnungen freischalten. Wir geben euch die Lösungen für das Tagesrätsel, damit ihr so viele Schmetterlinge wie möglich sammeln könnt.

Das ist die Lösung für das Tagesrätsel in Wordscapes vom 18.7.2022. (Bildquelle: Screenshot spieletipps.de)

Lösung des heutigen Tagesrätsels in Wordscapes

Für diejenigen unter euch, die sich nicht besonders für die Schmetterlinge interessieren und denen zum Beispiel nur ein Wort fehlt, haben wir die folgende Liste mit Lösungen angefertigt:

ACHT

CHAT

FAST

HAST

SAFT

SAHT

SCHAF

SCHAFF

SCHAFT

SCHAFFT

Tipps zum täglichen Puzzle

Beim Tagesrätsel in Wordscapes geht es nicht ausschließlich darum, das Kreuzworträtsel zu lösen. Ihr sollt so viele Schmetterlinge wie möglich sammeln, um tolle Belohnungen freischalten zu können. Das bedeutet also, dass auch die Reihenfolge wichtig ist, in der ihr die Lösungswörter eingebt. Damit ihr die Reihenfolge einhalten könnt, haben wir euch oben die Lösungen für das tägliche Puzzle als Bild dargestellt.

Wir empfehlen euch das tägliche Rätsel in aller Ruhe zu lösen. Je weniger Fehler ihr macht, desto mehr Schmetterlinge könnt ihr sammeln. Das bedeutet also durchatmen, die Reihe in unserem Bild suchen, die bei euch den Schmetterling enthält und dann das Wort eingeben.

Das Tagesrätsel erscheint täglich um Mitternacht neu und ist eine tolle Ergänzung für die Spieler unter euch, die schon alle Level gelöst haben und immer noch nicht genug von Wordscapes haben. Solltet ihr das Spiel allerdings noch nicht komplett durchgespielt haben, empfehlen wir euch unsere Komplettlösung (folgt dem Link).