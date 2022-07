von Olaf Fries (Montag, 18.07.2022 - 17:36 Uhr)

Sony hat mit PlayStation Stars ein neues Treueprogramm angekündigt. Im Folgenden verraten wir euch alles, was ihr darüber wissen müsst.

PlayStation Stars ist ein neues Treueprogramm von Sony. (Bildquelle: Sony PlayStation)

Was ist PlayStation Stars?

PlayStation Stars ist im Grunde genommen ein Treueprogramm. Für PlayStation Stars müsst ihr euch anmelden, sobald ihr Mitglied seid, könnt ihr Prämien bekommen, Treuepunkte sammeln und diese in einem Katalog ausgeben.

PlayStation Stars - Belohnungen

Prämien bekommt ihr, indem ihr unterschiedliche Aufgaben und Aktivitäten erledigt. Dabei kann es sich beispielsweise darum handeln, dass ihr ein Spiel innerhalb eines Monats starten und spielen müsst, oder bestimmte Trophäen freischalten sollt, oder ein Turnier gewinnt.

Es scheint so, dass die Aufgaben im Schwierigkeitsgrad variieren, denn eine Challenge kann auch sein, dass ihr in eurer lokalen Zeitzone die erste Platin-Trophäe eines bestimmten Spiels freischalten müsst.

Eine Prämienart sind die sogenannten "digitalen Sammlerstücke". Bei ihnen handelt es sich um digitale Abbildungen von Dingen, darunter Figuren von Spielefiguren aus Games und anderen Unterhaltungsformaten sowie Geräte. Dabei sollen im Laufe der Zeit immer mehr Sammlerstücke hinzugefügt werden.

Grace Chen (Vice President of Network Advertising, Loyalty, and Licensed Merchandise) von Sony hat in einem Interview mit der Washington Post jedoch klargestellt, dass die digitalen Sammlerstücke keine NFTs sind.

Und macht euch keine Sorgen, wenn ihr die schweren Herausforderungen nicht schaffen solltet, denn alle Mitglieder von PlayStation Stars erhalten die Möglichkeit Treuepunkte zu sammeln. Sie könnt ihr nach dem Sammeln in einem Katalog einlösen.

Der Katalog beinhaltet beispielsweise PSN-Guthaben und ausgewählte PlayStation Store-Produkte. Wenn ihr PS Plus-Mitglied und bei PlayStation Stars angemeldet seid, bekommt ihr ebenfalls automatisch Treuepunkte für Käufe im PSN-Store.

PlayStation Stars anmelden & registrieren

Bisher könnt ihr auch für das Treueprogramm PlayStation Stars noch nicht anmelden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass ihr euch über die offizielle Homepage von Sony Playstation registrieren könnt. Zudem steht fest, dass die Anmeldung kostenlos sein wird.

Sobald die Registrierung möglich ist, aktualisieren wir den Artikel.

PlayStation Stars – Release

PlayStation Stars soll im Laufe des Jahres an den Start gehen, leider gibt es noch keinen offiziellen Release-Termin. Der Release soll jedoch in 2022 phasenweise regional stattfinden. Wann es genau in Deutschland so weit sein wird, weiß bisher niemand.

Sobald ein Erscheinungsdatum feststeht, aktualisieren wir den Artikel.