von Olaf Fries (Dienstag, 19.07.2022 - 17:33 Uhr)

In Stray sind unterschiedliche Türen und Safes mit einer spezifischen Zahlenkombination verschlossen. Um sie zu öffnen, benötigt ihr den dazugehörigen Code. Im Folgenden verraten wir euch alles Codes im Spiel.

Auch als Katze könnt ihr Türen und Tresore öffnen. (Bildquelle: Annapurna Interactive)

Insgesamt gibt es in der Spielzeit von Stray vier unterschiedliche Codes, zwei Türen- und zwei Safe-Codes. Die jeweilige Zahlenkombination müsst ihr dann an der dazugehörigen Tastatur eingeben.

Alle Codes lauten:

Tür-Code Kapitel 2: 3748

Safe-Code Kapitel 4: 1283

Tür-Code Kapitel 6: 2511

Safe-Code Kapitel 10: 8542

Wichtiger Hinweis: Es reicht leider nicht aus, dass ihr den jeweiligen Code kennt. In der Nähe des jeweiligen Tresors beziehungsweise der jeweiligen Türe gibt es immer einen Hinweis auf die Zahlenkombination. Diesen müsst ihr finden, um den Code eingeben zu können. Ihr könnt also nicht die oben aufgeführten Codes einfach benutzen, sondern müsst zuerst den dazugehörigen Hinweis finden.

Tür-Code in Kapitel 2 "Totenstadt"

Im zweiten Kapitel findet ihr eine Tür vor. Ihr werdet automatisch auf sie stoßen, da sie zur Story gehört.

So findet ihr den Code: Rechts von der verschlossenen Tür befindet sich ein kleiner Vorratsraum. Klettert das Regal hoch und aktiviert eure Taschenlampe (Steuerkreuz nach oben), um das Whiteboard anzuleuchten. Dort findet ihr den Code, er lautet 3748.

Auf dem Whiteboard steht der Code für die verschlossene Türe. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe-Code in Kapitel 4 "Die Slums"

Im vierten Kapitel findet ihr einen verschlossenen Safe, er benötigt eine vierstellige Zahlenkombination.

So findet ihr den Safe: Er befindet sich am Ende der linken Gasse vom ersten Roboter (Guardian) mit dem ihr sprecht, er hat einen Strohhut auf. Geht links vom ihm die Treppe herunter und geht am Gitarre spielenden Roboter vorbei (er sitzt auf dem Boden). In der linken Ecke befindet sich der Safe.

So findet ihr den Code: Der Code befindet sich innerhalb der "Duffer Bar", sie befindet sich in der Mitte der Stadt. Springt auf den Bartresen vor dem Barkeeper. An der Wand hängt ein Neonschild mit dem Schriftzug "Duffer Bar". Interagiert mit dem Schild, daraufhin fällt das Bild herunter. Nun könnt ihr an der Wand den Code ablesen, dieser lautet 1283.

In der Duffer Bar findet ihr den Safe-Code von Kapitel 4. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Tür-Code in Kapitel 6 "Die Slums - Teil 2"

Im sechsten Kapitel kommt ihr automatisch an einer verschlossenen Tür vorbei, sie gehört zur Story des Spiels. Sie benötigt einen vierstelligen Code. Die Tür befindet sich im Zimmer von Seamus.

So findet ihr den Code: Links neben der Tastatur der Tür seht ihr vier Uhren an der Wand hängen. Der Stundenzeigen (kleiner Zeiger) der jeweiligen Uhr gibt euch dabei die jeweilige Zahl. Lest dir Uhren von links nach rechts, dadurch erhaltet ihr den Code 2511.

In Kapitel 6 verraten euch die Stundenzeiger der Uhren den Code. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Safe-Code in Kapitel 10 "Stadtzentrum"

Im vierten Kapitel könnt ihr einen verschlossenen Safe finden, er benötigt ebenfalls einen vierstelligen Zahlencode.

So findet ihr den Safe: Nachdem ihr in die Innenstadt geht, welche viele Neonlichter besitzt, geht in den zweiten Shop auf der rechten Seite. Es ist ein gelbes Gebäude, vor ihm befindet sich ein Roboter mit einem Strohhut und einer weißen Jacke. Springt nun durch das offene Fenster. Am Ende vom Raum müsst ihr auf die Regale springen, dort oben findet ihr den Safe.

So findet ihr den Code: Der Code befindet sich im selben Raum wie der Safe selbst. Interagiert mit dem Poster auf der Rückseite des Regals. Beim lesen ist der Code rückwärts aufgeschrieben. Es heißt zwar "2458:edoC", allerdings ist der richtige Code 8542.

Der Code in Kapitel 10 wird euch rückwärts verraten. (Bildquelle: Screenshot spieletipps)

Nun habt ihr alle verschlossenen Türen und Safes in Stray aufgeschlossen. Zwei davon müsst ihr automatisch für die Geschichte des Spiels eingeben, die anderen beiden sind für die Sammelobjekte und somit für alle Trophäen und Erfolge wichtig.

